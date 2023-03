América Latina: El intento de asesinato del ex presidente en Argentina ha causado conmoción

Argentina ha estado en caos político desde el jueves por la noche. en 1 de septiembreTemperatura aprox. 21:00 hora local, un hombre apuntó con un arma a la cabeza de la actual vicepresidenta y expresidenta Christina Kirchner a centímetros de distancia. El atacante se mezclaba con un nutrido grupo de simpatizantes del vicepresidente. Se reunieron en su puerta para mostrar su apoyo mientras lo procesaban en la corte. El arma estaba cargada, pero las balas no salían del cañón. Luego de esto, el atacante fue arrestado. La situación reveló fallas masivas en la seguridad personal del político.

Lo que se sabe hasta ahora del atacante: Su nombre es Fernando Andrés Sabac Montel, 35 añosMayor de edad, ciudadano brasileño, pero vive en Argentina desde 1993. Los tatuajes en sus brazos y manos tienen símbolos que lo vinculan con grupos neonazis. Proviene de una familia conflictiva y está obsesionado con aparecer en televisión, apareciendo más de una vez en la sensacional Chronicle TV. Hasta el momento, en lo que a inteligencia se refiere, el atacante no parece tener vínculos directos con las fuerzas políticas del país.

Desde el final de la dictadura militar en 1983, la tasa de violencia en la política argentina se ha mantenido relativamente baja. Tras salir a la luz el incidente, políticos del gobierno y partidos de oposición condenaron el ataque. En algunos casos, se acusó al gobierno de querer utilizar el fallido intento de asesinato con fines de campaña electoral. Solo unos pocos, como la política local y activista contra el aborto Amalia Granata, apoyaron la teoría del engaño del asesinato.

En la noche del ataque, el presidente Alberto Fernández condenó el ataque en un discurso televisado a nivel nacional. 2 de septiembreTemperamento, un día festivo. Debe provocar la reflexión, pero también movilizar a los ciudadanos para defender la democracia. En su discurso, al igual que varios simpatizantes de la amplia coalición de gobierno peronista, se refirió al llamado “discurso de odio” que dijo emanaba de círculos políticos conservadores y varios medios de comunicación antirradicales.

Aún frente a este trágico evento, la polarización política del país parece insuperable.

De hecho, el llamado contra el “discurso del odio” fue uno de los principales eslóganes que se vieron en las manifestaciones del día siguiente. A pesar de algunas pequeñas declaraciones conjuntas del oficialismo y la oposición, a pesar de la gravedad organizativa del evento, no se produjo ningún mensaje oficial conjunto. Aún frente a este trágico evento, la polarización política del país parece insuperable.

Aunque no parece haber un vínculo directo entre los atacantes y las fuerzas políticas de derecha, muchas voces -especialmente del campo kirchnerista- dicen que no se trata de una “soledad”, sino de un hombre. intensificada por la furiosa retórica antikirchnerista de la oposición. Otros señalan que el término “discurso de odio” no debe abusarse.

Sin duda, el ataque a Cristina Kirchner estará en el centro de la política nacional en los próximos meses, y las diversas interpretaciones y opiniones en torno al caso continuarán. El ataque es parte de una situación política general más complicada. El ambiente político ya estaba muy tenso tras el juicio a Christina Kirchner. Fue acusado de liderar una “organización ilegal” y de defraudar al gobierno al cobrar precios elevados por obras públicas.

Por otro lado, los partidarios de Christina Kirchner, Diego Luciani -el abogado que pidió una pena de 12 años de prisión para la vicepresidenta- aseguran que no hay pruebas ni pruebas que respalden tales acusaciones. Algunas partes del poder judicial y los partidos de oposición de derecha son culpados Ley Para actuar, está en la ruina política. Kirchnerismo E incluso el todo peronismo En última instancia, en interés de la élite económica, utilizando medios legales para ejercer poder. En consecuencia, comparan el juicio contra Cristina con el juicio contra Luis Inacio Lula da Silva en Brasil.

Por otro lado, la coalición gobernante está políticamente enferma y ya se ha desintegrado en los meses anteriores. El acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en marzo provocó una escisión dentro del gobierno entre la posición moderada de Alberto Fernández y la línea extrema del kirchnerismo. El acuerdo, negociado por el exministro de Economía y Finanzas Martín Guzmán, fue fuertemente criticado por Cristina Kirchner y su entorno. Mientras que los círculos del presidente Fernández apoyaban el acuerdo como la mejor solución -dadas las circunstancias- para cumplir con las obligaciones derivadas de la asunción de la deuda del gobierno de Mauricio Macri, Cristina Kirchner y sus partidarios lo vieron como demasiado acomodaticio. Corporación financiera internacional.

El intento de asesinato del vicepresidente parece haber reunido, al menos temporalmente, una amplia y fracturada coalición política.

La dramática salida de Martín Guzmán de la escuela de pensamiento de Joseph Stiglitz no solo provocó el caos político, sino que también desencadenó un drama financiero en un país hiperinflacionario. Pero no hubo una respuesta política concreta a la facción kirchnerista, por lo que una figura prosistema -Sergio Massa- ocupó ahora el nuevo “Superministerio de Economía” (Economía, Agricultura, Industria).

El intento de asesinato del vicepresidente parece haber reunido, al menos temporalmente, una amplia y fracturada coalición política. Parece que la retórica del “discurso del odio” servirá de ahora en adelante como línea divisoria entre el oficialismo y la oposición de derecha y centro-derecha.

Al mismo tiempo, la nueva situación pone a los partidos de oposición en una posición difícil. Recientemente, hubo una alianza electoral entre el partido “Juntos por el Cambio”. ex presidentedenten Mauricio Macri y la Unión Radical de Ciudadanos (UCR) enfrentan una nueva competencia de los libertarios de derecha de Javier Milei. Incluso entre los conservadores, algunos están empujando el discurso hacia la derecha. Pero incluso Horacio Larreta, el líder de la oposición moderada y jefe del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ha apretado recientemente las riendas políticas, por ejemplo, al prohibir el llamado lenguaje inclusivo en las escuelas públicas de la capital argentina.

Argentina ha tenido unos meses tumultuosos. No está claro si la postura favorable al mercado del ministro Masa cumplirá con los criterios del FMI, aumentará las reservas gubernamentales y reducirá la inflación. El kirchnerismo intentará catalogar el juicio de Christina Kirchner como “discurso de odio” y movilizarse contra fiscales y jueces. Finalmente, considerando las elecciones presidenciales de 2023 después del ataque, todos los actores políticos se radicalizarán en lugar de acercarse entre sí. El papel central de Christina Kirchner en cada una de estas escenas es innegable.

Traducido del español por Svenja Blanke