System Blaster Miele llega a Alemania. El presidente argentino recibirá el sábado una medalla de la Sociedad Hayek. Obviamente, se trata del profeta de un “plan económico libertario”, pero lo más importante es la guerra cultural diaria que predica. Aunque Milei es el jefe de Estado de Argentina, se describe a sí mismo como economista en su medio favorito, X. Está especialmente feliz de ser presidente porque su visibilidad y tasa de comunicación son altas.

En el mundo de las noticias, la atención suele centrarse en las reformas de Miley: atención de traumatología desregulada y un plan de austeridad de gran alcance. También hay noticias “positivas”: superávit presupuestario, por primera vez 16 añosY en la hiperinflacionaria Argentina, la tasa de inflación mensual volvió a un solo dígito por primera vez. Sin embargo, como se anunció originalmente, no es la “casta” política, la élite, la que paga el precio, sino los trabajadores de las clases de ingresos bajos y medios.

La llamada característica principal de la política reformista de Millay ómnibus laicoen ese dia 12 de junio Fue aprobado por mayoría de votos en el Senado después de meses de debate, acompañado de airadas protestas, una presencia policial masiva y violentos disturbios en las calles. Millay habló de un “intento de golpe”, una afirmación muy alarmante que muestra hasta qué punto el discurso democrático se está volviendo liberal.

En las áreas de economía, finanzas, energía y administración, el presidente tiene poderes extraordinarios por un año, lo que le permite tomar decisiones sobre estos temas sin el Congreso. Otros puntos clave de la reforma son una reforma del mercado laboral y un sistema de incentivos para inversiones a gran escala desde el extranjero, que proporciona ventajas fiscales, aduaneras y cambiarias y exención de cualquier responsabilidad por las necesidades locales y posibles pecados ambientales. No hay duda de que Argentina necesita inversiones para sobrevivir a la crisis. Pero la nueva regulación contribuirá a una mayor industrialización en lugar de promover nuevos empleos a mediano y largo plazo, en lugar de promover sectores económicos con participación nacional.

Las reformas de Millay parecieron una masacre social con motosierra.

Las reformas de Millay se han parecido a una masacre social con motosierra: devaluación de la moneda, recortes de pensiones, despidos de funcionarios públicos, tasas de inflación en aumento. 300 por ciento A medida que se cancelaron más subsidios para la electricidad, el agua y el transporte público local. La tasa de pobreza ha aumentado 55 por ciento ascendido Millones de personas sufren hambre en Argentina, uno de los graneros del mundo. El hambre y la pobreza ciertamente existían antes de Miley, pero las proporciones son enormes ahora.

En este caso, el gobierno decidió proporcionarles alimentos. 44.000 Los comedores sociales deberían abastecerse. La razón es política: no quieren crear comedores populares que sólo existen en el papel (y probablemente debido a sus enemigos políticos) (y así castigar a la “casta”). Después de una demanda y el fallo de un juez, el gobierno ahora se ve obligado a cumplir con sus deberes estatales básicos. Son alimentos que ya están disponibles y necesitan ser distribuidos.

Incluso en el caso del hambre, Millay no oculta que el Estado no tiene que intervenir: “Llegará un momento en que una persona morirá de hambre, por lo que de alguna manera decidirá no morir”. El La junta directiva de la Sociedad Hayek escribeMillay era “nada menos que la abolición del estado de bienestar igualitario… y el aniquilacionismo sociopolítico (sexismo y todo)”. En resumen: la tiranía estatal en interés de la libertad está pagando un precio en Alemania.

Javier Milei viaja por el mundo en su rol de presidente de Argentina. Sin embargo, en sus siete viajes al extranjero en seis meses, sólo se ha reunido con tres jefes de gobierno, y con personas de antecedentes políticos similares. Si bien el foco principal de sus viajes al extranjero han sido reuniones ideológicas con fuerzas de extrema derecha y titanes tecnológicos-empresariales Musk, Bezos y compañía, ninguno de sus admirados viajes al extranjero ha sido a la vecina Argentina. Pero así es hoy en Argentina: nada es igual que antes y, sobre todo, nada tradicional.

La actividad económica ha disminuido en general desde diciembre de 2023 5,3 por ciento De nuevo.

No son aptos para personas sensibles el lenguaje soez, la agresión retórica y la intimidación de la nueva era política bajo Miley. Popularizada a través de las redes sociales y la televisión, Miley constantemente grita, delira y ofrece su voz. Marca el terreno de juego -su plaza de toros- y contra el presidente de España o su esposa “corrupta”, contra el presidente de Colombia -un “asesino terrorista”- o contra el presidente “comunista” brasileño. Lula da SilvaContra los diputados argentinos que para él son ratas, o contra todo el parlamento: la casa de las ratas. La agresión, la confrontación, la excitación y el exceso son parte de la estrategia y actúan como táctica de distracción. Para Miley, no se trata de hablar como presidenta para representar a la mayoría. Se trata de cuestiones conceptuales. Se ve a sí mismo como un influyente global y líder de un movimiento radical de independencia contra el socialismo. Por tanto, está rodeado de todas las redes y partidos de extrema derecha de Europa, como se puede comprobar en el campo electoral español desde Vox. mayo 2024 podía ver.

Incluso se podría decir que está intentando beneficiarse de algunos de los resultados positivos que acaba de recibir. Seis meses Para distraer la atención de la presidencia actual. La lucha contra la inflación provocó crisis recesivas y pérdidas de empleo. La actividad económica ha disminuido en general desde diciembre de 2023 5,3 por ciento De nuevo. Desde entonces 63.000 Se han perdido empleos en el sector privado. El gobierno está a la espera de inversiones, que aún están por verse.

Pero, curiosamente, a pesar de las manifestaciones masivas de oposición de sindicatos, organizaciones de derechos humanos, movimientos de mujeres, movimientos sociales y asociaciones peronistas y de izquierda. 46 por ciento Continúa apoyando al gobierno y su agenda de reformas, seguramente con la esperanza de que todos los sacrificios conduzcan pronto a la victoria. Pero la pregunta es: ¿cuánto tiempo más? Hay muchas áreas de la vida en Argentina. Un silencio tenso. ¿Pero cuándo se desbordará el barril?

Si la extrema libertaria Miley fracasa económicamente (en el mundo real de los hechos, no en la fantasía del showman Miley), esto no significa automáticamente que fracase ideológicamente. Sus reformas apuntaban a destruir el Estado y sus funciones para el bien común; Los cambios estructurales en este sentido socavan la democracia porque afectan la participación y la participación.

En este punto Milei debe referirse repetidamente a lo que un economista alemán, Hans-Hermann Hoppe, llama su material de lectura favorito, una brújula intelectual. Sin embargo, Hope representaba no sólo ideas libertarias, sino también un enemigo de la democracia. Su libro más famoso se llama La democracia es Dios sin nadie.. en ese dia 300 páginas Explica por qué la democracia no funciona y sugiere formas más obvias de acabar con ella. En el prefacio de la edición alemana dice: “Alemania no es un país libre. En Alemania ni siquiera hay libertad de expresión. Cualquiera que contradiga públicamente algunas de las declaraciones del gobierno es encarcelado. En los escritos de Hope también se encuentran referencias a la supuesta superioridad del hombre blanco heterosexual.

En los círculos diplomáticos se dice que Miley está comprometida con profundizar los lazos de Argentina y los valores compartidos con Occidente. Pero su política inusualmente dura es -eso es seguro- una cruzada contra nuestra unidad, participación, tolerancia y liberación.