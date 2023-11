Amira Boucher y Bion Catellato: Esta publicación de Instagram les salió por la culata | entretenimiento

Juntos toman medidas contra la supuesta falta de puntos en común…

A Amira Boucher (31) y la experta en felicidad Pune Katilathu (39) se les ha concedido una orden judicial temporal y un bufete de abogados conjunto (!) ha dictaminado que BILD ya no puede informar sobre su relación privada.

El podcaster, que gana dinero con citas motivadoras y sabiduría positiva, publicó el mensaje en Instagram, sin comentarios. Pero hay más cosas en la columna de comentarios de su cuenta.

Se pueden encontrar un total de varios miles de publicaciones de usuarios en el documento legal y en un documento similar publicado por Amira el 24 de octubre. Tenor: Él y Amira no se hacen ningún favor con este número. Todo lo contrario: la gran mayoría de los usuarios reaccionan desde la diversión hasta la crítica.

¿Algún ejemplo?

► “De cada 1.000 abogados, resulta que hay un abogado involucrado. Hay cosas”.

► “Encontraré una declaración mejor y más creíble de ustedes dos”.

► “Ganó en los tribunales, pero perdió frente al público…”

► “Camino equivocado”.

► “Dios sabe que nuestros tribunales tienen cosas más importantes que hacer que tratar con personas que sufren de neurosis personales”.

► “El amor ya volvió a estar muerto”.

► “Jardín de infancia.”

► “No esperaba semejante tontería de tu parte”.

► “Byun, lo siento, pero para mí personalmente has perdido tu credibilidad”.

► “Vergonzoso, más vergonzoso, más vergonzoso. Gracias por el inevitable resurgimiento de la vergüenza extranjera”.

► “Propaganda, nada más”.

► “Esperaremos unos meses”.

► “¿Esto es una broma?”

► “¿Y esto pertenece aquí ahora? Triste”.

► “Lo que el propio Bion dijo no parece estar siendo implementado. ¿Tal vez sólo pura palabrería? En realidad, es una pena”.

► “Si un día de repente aparecen como pareja, su credibilidad quedará completamente destruida, porque sus trabajos dependen de la confianza y la honestidad”.

► “Es ridículo publicar esto aquí. ¿Por qué se publica esto aquí? Publicidad por las buenas o por las malas. Triste”.

► “¡Estoy enojado, esto no encaja con la sabiduría que siempre me has impartido!”

Oliver Bucher pronto se irá de gira con su nuevo espectáculo teatral y luego quiere seguir trabajando con Amira y Bion Foto: Prensa Schneider

Pune Katilathu trabaja como entrenador motivacional, recorre las salas con su espectáculo teatral y, por supuesto, en las últimas semanas ha recibido mucha atención, también por sus actuaciones. Hizo de la búsqueda de la felicidad su modelo de negocio.

Y también el marido de Amira. Oliver Bucher (45) Tiene una opinión clara sobre Amira y Byun. El exitoso comediante no mantiene sus pensamientos y sentimientos en secreto, convierte su divorcio en un espectáculo, y con éxito. Las entradas para la próxima gira “Liebeskasper” ya están agotadas en muchos lugares.

Hace unas semanas, Oliver quedó claramente desconcertado por los rumores que rodeaban al bufete de abogados de su ex esposa. Cuando Bucher terminó el podcast con Amira con gran éxito, bromeó: “No necesité un co-abogado para esas dos frases y las escribí de forma independiente…”