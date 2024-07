Amira Boucher y Christian Doreen confirman su relación

tz estrellas

de: Jonás Erbas

el presiona divide

Los rumores de relación que rodean a Amira Boucher y Christian Dorin no han cesado por mucho tiempo, y ahora los dos hacen oficial su relación en un evento de celebridades.

Potsdam – El fin del amor entre Oliver (46 años) y Amira Bucher (31 años) en agosto de 2023 provocó una amplia cobertura mediática. La gente estaba igualmente interesada en el supuesto nuevo amor del presentador de televisión. Como anunció oficialmente el martes 2 de julio por la noche, ahora está nuevamente en buenas manos luego de su separación del comediante de 46 años.

Amira Boucher y Christian Dorin oficializan su relación: “Estamos juntos”

En el evento de Potsdam organizado por la empresa de moda Mark en el marco de la Semana de la Moda de Berlín, la atención se centró especialmente en una pareja: Amira Bucher y el presentador de ProSieben Christian Dorin (34). Para deleite de los fotógrafos, los amantes parecían felices juntos. k Vídeo de Fiesta.D En los shows, los dos también se tomaron de la mano por un breve momento antes de pasar frente a las cámaras.

En el de derecha a izquierda-entrevista Amira Boucher y Christian Dorin se muestran más abiertos: “Sí, estamos juntos”, confirma la joven de 31 años. Su nueva pareja ya había conocido a su familia y parecía que primero tenía que demostrar su valía allí. “¡Esto es el principio y el fin! Todo el mundo tiene que pasar por eso”, bromea la madre de dos hijos. Ahora puede disfrutar plenamente de su relación.

Tras la revelación de Amira Boucher: ¿Cómo reaccionó la ex de Oliver?

Sin embargo, la Princesa X y Oliver Boucher todavía se consideran solteros. Queda por ver cómo reaccionará ante la revelación de su ex esposa (ya solicitó el divorcio). Sin embargo, no es improbable que tenga una reacción. Hace meses, cuando abundaban las especulaciones sobre la primera relación de Amira Bucher, él no tuvo reparos en participar públicamente en tales chismes.

Amira Boucher y Christian Dorin se enamoran durante un evento de la Semana de la Moda de Berlín. © Jens Kalini/DPA

Amira Boucher y Christian Dorin se enamoran durante un evento de la Semana de la Moda de Berlín. © Jens Kalini/DPA