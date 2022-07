Amistad: Los mensajes espontáneos son más divertidos de lo que crees – Wikipedia

La mala costumbre de cortar el contacto con un amigo de forma completamente inesperada y sin explicación tiene incluso su propio nombre en la era digital: Sombras. Pero, ¿qué pasa al revés, cuando inesperadamente te vuelves a conectar con viejos amigos sin preocupaciones específicas? Una El estudio actual en revista de personalidad y psicologia social Él explica que esto puede suceder con más frecuencia: por lo que la mayoría de las personas están más felices con un contacto inesperado de lo que esperaba el remitente del mensaje.

“Los seres humanos son esencialmente criaturas sociales y disfrutan interactuando con los demás”, dice la autora principal Peggy Liu de la Universidad de Pittsburgh. “Hay muchas investigaciones que muestran que mantener relaciones sociales es bueno para nuestra salud mental y física”. Pero la investigación del equipo indica que las personas tienden a subestimar enormemente cuánto los valoran los demás cuando se acercan a ellos.

Para el estudio, 5.900 personas en diferentes experimentos llamaron a viejos amigos o conocidos con los que no hablaban desde hacía mucho tiempo. El contacto consiste solo en pequeños gestos, un mensaje corto y “¿Cómo estás?” O un poco de interés. Luego se pidió a los remitentes del mensaje que calificaran cuánto apreciaba el gesto la persona contactada.

Los extraños se preocupan más por el carácter de lo que crees

En todos los experimentos, los sujetos evaluados claramente subestimaron cuán felices estaban sus destinatarios con la comunicación inesperada. Según Liu, cuanto más sorprendente es la conexión o más débil el vínculo entre dos personas, más subestiman a la otra persona. La sorpresa hace que un evento positivo parezca más positivo y, por lo tanto, asegura una percepción particularmente positiva de la persona con la que se contacta. Por lo general, este aspecto no es considerado por el remitente del mensaje.

Además, a las personas a menudo les resulta difícil ponerse en la perspectiva de la otra persona. Y eso lleva a más errores de cálculo: según uno de ellos Más estudios en revista de personalidad y psicologia social Por ejemplo, a menudo se subestima el interés de los extraños por la información y los sentimientos muy personales. Este error de cálculo es la razón por la que a menudo aparecen barreras cuando se habla con extraños y se discuten solo temas superficiales, aunque ambas partes en realidad encuentran conversaciones más profundas y significativas más satisfactorias y comunicativas.

Los investigadores dirigidos por Liu también encontraron que las personas a menudo no se comunican espontáneamente por temor al rechazo. Ambas partes se benefician de esto: según varios estudios, incluso las interacciones sociales breves, como reunirse frente a una máquina de café o un SMS, tienen muchos efectos secundarios positivos, como un mayor bienestar social y emocional. Los resultados del estudio actual muestran que vale la pena saltar por encima de la sombra y llamar a viejos amigos incluso sin una razón específica. Leo dice que ella misma a veces duda a la hora de llamar a viejos conocidos. “Entonces me digo a mí mismo que estaría muy agradecido si me llamaras y no hay razón para suponer que no lo apreciarías si lo hicieras”.