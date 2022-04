Ancelotti despeja a Casemiro – Benzema rompe ‘sin sentido’

Conferencia de prensaCarlo Ancelotti no oculta que el Real Madrid está cerca de ganar la Liga. El entrenador le sigue instando a que se concentre, sin pensar que todavía hay nada decidido. Y “Carlito” dijo en la rueda de prensa que precedió a la jornada 33, que Luka Modric tendrá un descanso ante Osasuna, mientras que en el caso de Karim Benzema no es necesario. En Casemiro, el italiano lo dio todo.







… Jornada 33 ante el CA Osasuna (miércoles, 21:30 horas, en el Índice REAL TOTAL Live y en dazn): “El mensaje es el mismo que en todos los otros partidos. Estamos cerca del campeonato pero aún nos quedan partidos importantes por jugar. Contra Osasuna será difícil. Nos estamos preparando para ganar y acercarnos al título”.

… la pregunta de si realmente se siente como un héroe: “No, tengo mucha experiencia. Estamos muy cerca del título, lo estamos haciendo muy bien, y tenemos que seguir adelante. Todavía no ha terminado. Mañana tenemos una gran oportunidad de acercarnos al campeonato con un ganar. Esa es la mentalidad de todos”.

… Posible campeonato en la ida ante el Atlético: “Nuestros cálculos son muy sencillos: sacar tres puntos contra Osasuna y luego pensar en marcar tres puntos contra el Espanyol. Y si necesitamos más, pues tres puntos contra el Atlético. No necesito ser matemático, me gusta más la historia. Lo haremos intentar ganar el partido contra Osasuna”.

…la pregunta de si preferiría ser campeón o campeón de liga: “Ambos. Ambos me excitan”.

… las voces que el Real Madrid ha tenido muchas veces la suerte de tener últimamente: “La magia está en este estadio, en este club. ¿Suerte? Siempre he visto la felicidad como un adjetivo. Si me dices que tengo suerte, tengo otra ventaja. Napoleón dijo que prefería generales afortunados a generales de calidad”.

…la oportunidad de convertirse en el primer entrenador en ganar cuatro títulos de la Liga de Campeones de Europa y la oportunidad de convertirse en el primer entrenador en ganar los cinco principales trofeos europeos: “¿Cuál de estos es más difícil? No sé. Ganar es difícil, te quita mucho. No puedo hacerlo solo. Hablemos de suerte otra vez. Me di cuenta de que entrené a los grandes clubes que te dan la oportunidad de ganar títulos. La calificación de un entrenador no se trata solo de títulos, porque hay entrenadores que hacen un gran trabajo, por ejemplo, evitando el descenso. Puedes verlo de la misma manera que el título. Tuve y todavía tengo suerte de Entrena a los grandes clubes que te dan oportunidades como esta”.

… Karim Benzema y un posible parón antes de las semifinales de la Champions League: “Creo que si un jugador está en buena forma no necesitará descansar. No está cansado, no está sobrecargado. No creo que tenga sentido no ponerlo. Está en un buen momento, estableceré”. levantarlo mañana”.

… Rodrygo Goes, que recientemente ha demostrado su valía: “Rodrygo está haciendo una buena temporada. Cuando fue sustituido marcó más la diferencia. Contra el PSG, contra el Sevilla, siempre que entró no cambió el juego, pero mostró su energía, calidad, intensidad, velocidad y capacidad”. Nos ayudó Marco (Asensio) También lo hizo bien, hizo una buena temporada y marcó muchos goles. Disfrutamos la calidad de ambos”.

… Luka Modric: “Modric es uno de esos jugadores que está un poco cansado, así que mañana le daré descanso. No jugará”.

… Casemiro que se perdió el último entrenamiento: Casemiro tuvo un problemilla en el entrenamiento de ayer, así (Luca) Jovic y Mariano (Díaz). Son pequeños problemas. Pero todavía tenemos una semana para preparar las semifinales. Los tres estarán disponibles contra el City”.

… Vinicius Jr.: “Me parece tranquilo cuando no marca. No está obsesionado con hacer goles. Le apasiona ayudar al equipo y lo está haciendo muy bien desde el comienzo de la temporada. Marcar es importante, pero no es el cosa más importante.”

.. Filtraciones actuales sobre Gerard Piqué y Supercopa en Arabia Saudí: “Tengo oídos para oír y ojos para ver, pero no quiero hablar de esto. No quiero involucrarme en eso”.

