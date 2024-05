Andrea Kewell comenta sobre celebridades desaparecidas

Beatrice Egli, Vanessa May, Howard Carpendale o incluso Andrea Berg: cada año, la élite de la exitosa industria dona sus manos al “ZDF TV Garden”. No pasa una temporada sin que grandes estrellas interpreten sus canciones junto a los jóvenes recién llegados.

Sin embargo, lo que resulta difícil de notar en todos los artistas que regresan es que cada vez más estrellas se alejan de los “Fernsehengarten” y nombres conocidos de la exitosa industria deciden deliberadamente no aparecer en el programa ZDF. Roland Kaiser, por ejemplo, fue visto por última vez en “TV Garden” hace ocho años, el 8 de mayo de 2016.

Sin embargo, Kewell no puede proporcionar los antecedentes, simplemente no sabe cuál es el problema y por qué estrellas como Kaiser y Reem han dado la espalda al “TV Garden”. “No tengo ninguna explicación. Desafortunadamente”, dijo el corredor. Sin embargo, Kewell no responde a la pregunta de si solicitó ponerse en contacto con los artistas y trató de averiguar sus motivos.