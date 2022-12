Android Auto: WhatsApp se conecta directamente desde la pantalla del coche

Cada vez más usuarios de Android Auto están viendo la nueva interfaz de usuario conocida como “Coolwalk”. La activación se realiza del lado del servidor y no requiere necesariamente una nueva versión de la aplicación Android Auto. Además de la nueva estructura de menús, también se están poniendo a disposición nuevas funciones gradualmente.

Me gusta la revista en línea moderador de oficina Según se informa, los primeros usuarios tienen la oportunidad de hacer llamadas usando Android Auto a través de WhatsApp. La funcionalidad de VoIP ha estado disponible en Messenger durante años, pero hasta ahora solo se podía usar a través de un teléfono inteligente. No fue posible la reproducción a través de la pantalla del coche.



Llamadas de WhatsApp a través de Android Auto

Foto/montaje: teltarif.de, logotipo: WhatsApp





Puede pasar algún tiempo antes de que todos los usuarios aprovechen la nueva funcionalidad. Según el informe, no sólo la versión actual de Aplicación automática de Android (Núm. de compilación 8.6.625004) Obligatorio. Otro requisito es la beta 2.23.1.11 de WhatsApp para Android.

Actualmente no es posible realizar nuevas grabaciones para la versión Android de WhatsApp. Cargar un archivo APK es solo una alternativa teórica. Solo las aplicaciones descargadas al teléfono inteligente a través de Google Play Store están disponibles a través de Android Auto. Las aplicaciones de carga lateral no están disponibles.

Google Maps: la actualización soluciona el problema

Con respecto a Google Maps, Android Auto ha tenido dos problemas técnicos en las últimas semanas. Algunos usuarios no vieron la aplicación Maps and Navigation en la pantalla del automóvil. En otros casos, Google Maps fue uno Informe de Smartdroid En consecuencia, solo se puede utilizar si la aplicación se abre manualmente. Aparte de la aplicación Mapas, la interfaz de Android Auto no se muestra o solo se muestra parcialmente.

La actualización de Google Maps lanzada hace unos días tiene como objetivo corregir errores relacionados con Android Auto. Los usuarios afectados deben instalar la versión 11.58 de Google Maps, que está disponible de forma gratuita como de costumbre Descargar desde Play Store Listo.

Como usuarios en Reddit Según el informe, Google ahora está implementando la nueva interfaz de usuario de Android Auto para los clientes cuyos vehículos no se operan a través de una pantalla táctil sino con teclas físicas.

Google ya realizó más correcciones de errores en Android Auto a fines de noviembre.