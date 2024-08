Anna Karina Wojciak en ‘Playboy’: la estrella del pop revela cirugía plástica

En el último número de la revista Playboy, Anna Karina Wojciak muestra su cuerpo al descubierto. Ahora el cantante pop revela que no todo en él es real.

“Los senos no son reales. Pero lo apoyo plenamente. Nadie lo sabía todavía. Pero estaba seguro de que la pregunta surgiría, también porque se puede ver”, dice el músico en una entrevista con “Superillu”. “Me operaron hace unos diez años”.

En aquel momento, Anna Karina Wojciak decidió operarse porque no estaba satisfecha con su cuerpo: "Siempre fui un hombre delgado y, en mi opinión, en aquella época no tenía suficientes pechos. Por eso era muy autosuficiente".

No es la primera vez que la revista sexy llama a la puerta de Anna Karina Wojciak, pero ella rechazó la primera petición. “En aquel momento no era el momento adecuado”, explica Wojciak. “Ahora me parece correcto y también tuve el coraje porque, además de la confianza en uno mismo, se necesita coraje”. “No escuchaba a mi corazón muy a menudo”.