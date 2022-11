Anna Karina Wojczak balbucea en la radio sobre Stefan Mastros: ‘Vagón escondido’

aMateo Kernstock Cerca

El aún joven matrimonio se contó para la exitosa pareja Anna Karina Wojczak y Stefan Murus. En 2021, la muñequita reveló en una entrevista radial lo que la molestó de la presentadora de “Always Again on Sunday”.

Traunstein – Esteban Murs“El corazón sangra: la estrella del éxito vendió recientemente su casa sobre cuatro ruedas: con su esposa Anna Karina Wojczak, de 30 años, pasó hasta 300 días en una casa rodante de lujo, reveló Stefan en una entrevista de radio en SWR4 en 2021.

Nuevo cabello y actuaciones en solitario: Anna Karina Wojczak prosperó sin Stefan Mros

Irónicamente, esta entrevista de 13 minutos ahora brinda una idea del funcionamiento interno de un matrimonio amenazado con la separación. Los titulares de los últimos días han sido más como malos thrillers. Después de que Stefan y Anna Karina cancelaran todos los programas de televisión, ella viajó sola a Düsseldorf y buscó distracción y nueva confianza en sí misma con una apariencia completamente nueva en Colonia.

En Instagram, Anna-Carina Woitschack presentó su nuevo look mientras recorría la Catedral de Colonia. © Instagram Anna-Carina Woitschack

Mientras Anna-Carina Woitschack comparte la separación física de su esposo Stefan Mross con sus fanáticos en varias historias de Instagram, la trompetista guarda silencio y se retira por completo de la audiencia. Ya había señales de problemas maritales en 2021.

‘Little Wagon’ y ‘Tired’: aquí Anna Karina y Wychuck revelan lo que le molesta de Stefan Murs

En la primavera de 2021, la pareja herida fue un invitado en la radio. En el estudio SWR4, los cantantes pop, que están casados ​​desde 2020, respondieron las preguntas del presentador. Incluso entonces, algunos rasgos de la personalidad de Stefan, Anna Karina, parecían molestarla.

En la película Schlager pur in SWT, Anna-Carina Woitschack revela en 2021 lo que le molesta de Stefan Murs. © YouTube

Stefan Morss reveló en ese momento sobre la vida de un campista en una autocaravana de lujo: “Cuando llego a casa después de ‘siempre los domingos’ a la 1 p.m., hay que sacar la basura”. Luego, el presentador de SWR4 preguntó cuál era demasiado exigente. “Sí, Stefan. Es el típico campista templado”, exclamó Anna Karina Wojczak.

¿Estaban Anna Karina y Witchek realmente molestos con Stefan Murs en la primavera de 2021?

Lo que parecía inocuo en ese momento ahora tiene un nuevo significado dados los rumores de ruptura. ¿Ya se indicó en 2021 que el filtro DSDS está teniendo problemas cada vez mayores con las peculiaridades utilizadas por el corredor? “Él también asegura la limpieza y, desde este punto de vista, la exageración es genial”, bromeó Anna Karina en el estudio. La reacción de Stefan Morse en ese momento fue: “Esa fue la mejor curva”.

En 2022, los problemas de pareja amenazan con destruir el maltrecho matrimonio de la pareja. Los últimos meses ciertamente no han sido fáciles. Stefan no pudo manejar el hecho de que a menudo viajo sola por trabajo. Solíamos estar juntos día y noche y Stefan no podía estar solo. Desafortunadamente, amenaza con volver a los viejos patrones de comportamiento”, reveló Anna Karina Wojczak en bild.de. Las fuentes utilizadas: bild.de, vídeo de YouTube “Entrevista con Stefan Mross, Anna Karina y Wychak 2021”

