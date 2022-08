Anne Heche (53) Burnt Out: El último descanso junto a una leyenda de Hollywood

Casi tres semanas después del fatal accidente de incendio, está claro dónde exactamente La estrella de Hollywood Anne Heshey (53) Encuentra el máximo confort.

Y como sus hijos anunciaron el martes, la actriz será enterrada en el famoso cementerio “Hollywood Forever” en Los Ángeles, junto con muchas otras celebridades.

Los hijos de Heche, Homer Laffoon, 20, y Atlas Tupper, 13: “Estamos seguros de que a nuestra mamá le encantará el lugar que hemos elegido para ella. Es hermoso y sereno y estará entre sus compañeros de Hollywood”.

Ann Heck deja dos hijos de 20 y 13 años Foto: Taylor Joel / D

Coloque la urna en la pared de un santuario, cerca de la tumba de la leyenda de Hollywood Mickey Rooney († 93), según la plataforma de noticias estadounidense TMZ.

Grandes del cine como Rodolfo Valentino, Douglas Fairbanks y Judy Garland también están enterrados en el cementerio. Proyecciones de películas, conciertos y festivales se han celebrado aquí repetidamente en los últimos años.

La leyenda de Hollywood Mickey Rooney (aquí en 2008 con Angelina Jolie y Brad Pitt) falleció en 2014 Foto: Getty Images

Después de la muerte de Heche, su hijo Lavon asistió a una presentación de My Morning Jacket en el cementerio. Había comprado boletos antes de que ocurriera el accidente. Le gustó la vitalidad del lugar, lo tomó como una señal de que su tumba debería estar allí.

Como es eso “Gente”revista, el cuerpo de Heche fue incinerado el 18 de agosto. Su tumba se encuentra en el mausoleo en el “Jardín de las Leyendas”. TMZ También está cerca la fotógrafa Helena Hutchins (42), a quien accidentalmente le dispararon en el set de las películas “Roast” de Alec Baldwin.

Está ubicado frente a un lago donde recientemente se volvieron a enterrar los restos de Burt Reynolds (82).

El lago cerca del santuario. Foto: trabajo de prensa

La fotógrafa Halina Hutchins también fue enterrada en el cementerio de celebridades. Foto: Getty Images para SAGindie

Se llevará a cabo un pequeño servicio conmemorativo privado una vez que se grabe el signo de Heche.

“Ella era nuestra madre, pero la amabilidad y atención de los últimos días nos recordó que ella también es de sus fans, para el entretenimiento, y ahora para siempre”, continuaron sus hijos.

Leer también

Significado: Tu tumba está deliberadamente abierta al público.

Heche se estrelló a gran velocidad contra una casa en Los Ángeles el 5 de agosto y no se detuvo hasta unos diez metros de distancia. El auto y la casa se incendiaron. El 12 de agosto fue declarada con muerte cerebral y, a los pocos días, se apagaron los dispositivos de soporte vital. Quería donar sus órganos.

Conocida por sus papeles en películas como Donnie Brasco, Six Days Seven Nights, Wag the Dog y Volcano, Anne Heche es ganadora del premio Emmy. Los televidentes la conocían de programas como Ally McBeal y Nip/Tuck.

Su matrimonio con el fotógrafo Cole Lavon (48) terminó en divorcio en 2009. Antes de su matrimonio, Heche salió con la ícono de los programas de entrevistas Ellen DeGeneres (64) por un tiempo. Sin embargo, no fue invitada al funeral.