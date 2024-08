Anne Marie Carpendale recibe fuertes críticas

Anne Marie Carpendale (46) disfruta actualmente de sus vacaciones en Nueva York. La presentadora de televisión disfruta de una maravillosa vista de toda la ciudad desde su habitación de hotel. Esto es lo que muestra su nuevo vídeo Instagram. Pero a sus seguidores no les interesa la hermosa vista. Más bien se retira annmarie Atraer la atención de los usuarios. Porque en el clip, el personaje de televisión se encuentra desnudo frente a la ventana y muestra su espalda expuesta. El revelador video no fue bien recibido por sus fans. “Ella usa cada vez menos ropa. ¿Cuál es el punto?”No critiques a un solo usuario.

Pero esto no es suficiente. Un usuario va más allá: incluso quiere dejar de seguir a su novio Oliver Bucher (46 años). La seguidora criticó duramente: “Como madre y presentadora debes abstenerte de comportamientos tan infantiles, pues eso hace que pierda estilo y empatía, y por eso me dejaste de seguir”. Sin embargo, algunos fans lo ven de manera muy diferente. Piensan que es genial que annmarie Aparece con gran confianza en Internet. “Ella es una mujer hermosa. ¡¿Por qué no está bien que más personas se sientan cómodas, bellas y sexys y lo celebren?!”Sólo un usuario no discute.

A pesar de los muchos vientos en contra, la presentadora de ‘Taff’ parece disfrutar al máximo de su viaje a Nueva York. Claramente se está divirtiendo mucho con su esposo, Wayne Carpendale, de 47 años, y su hijo, Mads. Esto es lo que muestran muchas imágenes que circulan en las redes sociales. Ya sea frente al Puente de Brooklyn o en el elegante SoHo, la familia parece divertirse mucho en la ciudad.

Instagram/annie_carpendale Anne-Marie Carpendale, presentadora de televisión

Instagram/annie_carpendale Anne Marie Carpendale y Wayne Carpendale en agosto de 2024

¿Qué opinas del vídeo actual de Anne-Marie desde Nueva York? Mostrar resultado

¿Consejos para Bromflash? Simplemente envíe un correo electrónico a: [email protected]