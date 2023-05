Antes de las elecciones de la UE: miedo a la injerencia

Revista Europa

Estado: 06/05/2023 19:48

Los países extranjeros quieren influir en las elecciones de la UE de 2024 con campañas de noticias falsas y financiación encubierta: este es el resultado de un informe de los eurodiputados. Ahora quieres armarte.

Todavía queda casi un año antes de otra elección en la UE. Cientos de millones de europeos votarán entonces por un nuevo parlamento en Bruselas.

Pero los eurodiputados ya desconfían de la interferencia externa. Temen que antes de las elecciones aumenten los intentos de influir y manipular la información.

Rusia, China e Irán

Hace unos días, la comisión responsable del Parlamento de la Unión Europea presentó un informe sobre la injerencia extranjera. En 43 páginas, parlamentarios de diferentes partidos describen los peligros que existen en privado y de dónde vienen.

“El efecto existe desde hace mucho tiempo”, dice Viola von Kramon del Partido Verde. Participé en el análisis. Son sobre todo los “estados autoritarios” los que plantean la amenaza. Rusia, China e Irán se mencionan explícitamente en el informe, al igual que Marruecos y Qatar. Según von Kramon, hay actores con interés en “debilitar o destruir por completo las instituciones democráticas” y “distorsionar” el concepto de la Unión Europea.

Noticias falsas, financiación secreta, Desestabilización

Según el informe, Rusia está difundiendo activamente desinformación, como la guerra en Ucrania y el estado de la seguridad alimentaria y energética mundial. Pero los eurodiputados también enumeran otros medios de influencia: condenan que las “élites políticas” de Alemania hayan promovido los intereses del gigante ruso del gas Gazprom. Además, Rusia está involucrada en el hackeo de cuentas de la UE y en la financiación secreta de políticos y partidos europeos.

Con respecto a China, el informe advierte en particular de la dependencia de la Unión Europea del país asiático y de los grupos tecnológicos y de software chinos como TikTok, Huawei o Nuctech, fabricante de equipos de seguridad. La aplicación de redes sociales TikTok es una “fuente de información errónea respaldada por China”. A los eurodiputados también les preocupa que las asociaciones y la estrecha financiación de las universidades europeas con China puedan dar lugar a la filtración de conocimientos confidenciales al ejército chino.

La plataforma de video china TikTok está utilizando sistemáticamente filtros de palabras en Alemania.

más

“La creciente influencia de los servicios de inteligencia autoritarios”

También se mencionan Irán, Turquía, Marruecos y Qatar. Marruecos y Qatar por su supuesta influencia y soborno de actuales y antiguos parlamentarios de la UE. En general, el informe señala la “creciente influencia de los servicios de inteligencia autoritarios” en Bruselas.

Pero no son solo los países los que los eurodiputados ven como una amenaza. Las plataformas digitales privadas como Twitter, Telegram, Apple, Odyssey, Google y Meta, por ejemplo, han sido criticadas por no eliminar contenido peligroso en línea con la suficiente rapidez o por no cooperar lo suficiente con las autoridades.

Los populistas y autoritarios de todo el mundo utilizan cada vez más las redes sociales para atacar las democracias.

más

Impulso a repensar

Para proteger la democracia europea y las elecciones de la UE de 2024 de la interferencia extranjera, los eurodiputados proponen una lista de prioridades. En esta lista deberían estar los llamados “países de alto riesgo”, que presentan cierto riesgo.

Estos países deben determinarse sobre la base de varios criterios: si el país respeta la democracia y los derechos humanos, si ha intentado intervenir en el extranjero en el pasado o si quiere difundir una ideología autoritaria.

Según von Kramon, esto crea una “intersección” que ya no “se aplica a demasiados estados”. Esta priorización tiene como objetivo conservar los recursos para proteger a la UE y utilizarlos de una manera más específica. Al mismo tiempo, los parlamentarios piden a la Comisión de la UE que realice un mejor seguimiento de la financiación de los donantes extranjeros a los destinatarios.

Paquete de Defensa de la Democracia

En vista de la amenaza del exterior, la Comisión de la UE también está alarmada. En septiembre, la presidenta de la Comisión, von der Leyen, anunció el “Paquete de Defensa de la Democracia”.

Von der Leyen dijo que ningún “caballo de Troya” de los estados autoritarios podría atacar a la UE desde adentro. Sin embargo, el paquete de comisiones aún no está disponible. Debería estar listo a finales de mayo.

Advertencia de errores y lagunas

Sin embargo, las preocupaciones sobre el paquete de la Comisión ya están aumentando, por ejemplo, con Caroline Johnson de la Asociación Europea para la Democracia. Si bien le da la bienvenida a la idea básica del paquete, llama a los planes una “oportunidad perdida”. Critica que el Comité no se concedió suficiente tiempo para diseñar cuidadosamente las medidas.

Sospecha que los artículos legales, que están destinados a servir como base para la Directiva de la UE prevista, no proporcionan un marco legal suficientemente seguro. También teme que las directivas de la UE previstas no sean suficientes para evitar inyecciones monetarias ocultas. Los actores extranjeros pueden “modificar” rápida y fácilmente su “modus operandi”, volver a anunciar pagos financieros y ya no se verán afectados por las medidas.

Los mayores peligros se encuentran dentro

Como usted dice: los mayores peligros para la democracia europea no vienen de fuera, sino de dentro. Son los ataques a los derechos fundamentales, la libertad de prensa, el estado de derecho y los escándalos de corrupción como los del Parlamento de la Unión Europea los que crean un “caldo de cultivo para las fuerzas iliberales”.

Con respecto a las próximas elecciones de la UE, las instituciones de la UE piden un mayor esfuerzo para comprender a los ciudadanos. Por ejemplo, “¿Por qué deberías votar?” y “¿Por qué vale la pena creer en el proyecto europeo”.

Puedes ver este reportaje y otros en Europamagazin – los domingos a las 12.45h del día 1.