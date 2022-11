Antonia revela el motivo de la ruptura

Antonia Hummer y Patrick Roemer se separaron.foto: instagram/antonia hemmer

Patrick Roemer y Antonia Hammer son pareja desde hace unos dos años. Los dos se conocieron a través de la casamentera senior Inka Bause en “Bauer sucht Frau”, pero solo se encontraron después del programa. Luego, los dos se convirtieron en partes integrales de la televisión basura e incluso participaron en dos formatos: bueno para la billetera, pero no para el amor.

Patrick y Antonia tuvieron que recibir muchas críticas por su participación en “Summer House of the Stars” este año. El granjero en particular había molestado a los espectadores y a algunos compañeros activistas con su comportamiento degradante hacia Antonia. Aunque Hanover defendió a su novio durante mucho tiempo, este comportamiento también la hizo pensar.

Antonia Hammer da motivos para romper

Desde hace unos días quedó claro que el Enlace Desde el lunes ahora una historia El. Sin embargo, “casa de verano” no debería ser la razón. Pero, ¿entonces qué?

En su historia de Instagram, Antonia ahora ha entrado en más detalles sobre las circunstancias. Cuando se le preguntó en una sesión de preguntas y respuestas cómo sucedió la ruptura, después de todo, “los dos parecían tan sólidos”, Antonia explicó: “Ambos descubrimos que la relación acaba de cambiar”.

Antonia da más detalles sobre los motivos de la ruptura.foto: captura de pantalla instagram.com/antonia_hemmer/

La decisión de separarse no fue “de la noche a la mañana”. Todo lo contrario, dices. “Tuvimos muchas conversaciones y al final me alegro de que no haya sangre entre nosotros”, continuó la influencer en su relato.

Patrick Roemer borra todo rastro de Antonia en Instagram

Lo que también interesa a algunos seguidores a la luz de la ruptura: si Antonia y Patrick planean participar en el formato “PREMIENT Separated” de RTL en el futuro. Pero eso descarta por completo a la profesional de telerrealidad Antonia. Y ella declaró: “No, como he dicho muchas veces”.

Por cierto: los últimos días juntos Instagram La publicación de la clase publicada ahora solo se puede encontrar en el perfil de Antonia. Con Patrick Rohmer, en cambio, casi todo rastro de Antonia se ha desvanecido. Solo se pueden ver en dos retratos de grupo de la época de “Bauer sucht Frau”. Los dos ya no se siguen en Instagram.