Anuncio de compromiso: Avril Lavigne está lista para el matrimonio número tres

The Knot of Life Among Rock Stars – Avril Lavigne trae consigo mucha experiencia. El matrimonio fallido de la cantante estadounidense no impide que vuelva a hacerlo. El tercer par también proviene de la industria de la música.

Avril Lavigne se encamina hacia su tercera boda. La cantante de pop rock anunció su compromiso con su novio, el rapero estadounidense Mod Sun, en su cuenta oficial de Instagram. No podría haber pedido su mano de una manera más romántica: la propuesta estaba bien subtitulada en una serie de fotos, y se sentó sobre una rodilla frente a su amada frente a la Torre Eiffel en París. En francés, Lavigne escribió sobre cómo respondió a todas las preguntas: “¡Oi! Je t’aime pour toujours” – “Sí, te amo para siempre”.

En otras grabaciones, la cantante muestra orgullosa su anillo de compromiso en la cámara que Mod Sun le puso en el dedo. Según la publicación, la solicitud fue presentada hace unos días, por lo que fue presentada el domingo 27 de marzo. Él subtituló su mensaje, “¡Te amo tanto! Por siempre y para siempre, mi ángel”. Será el tercer matrimonio de Lavigne.

Debilidad por el punk rock

Hasta ahora siempre han llevado el punk rock al altar. Estuvo casada con Deryck Whibley de Sum 41 del 2006 al 2010. Después de eso, sorprendentemente se casó con el cantante de Nickelback Chad Krueger. Los dos estuvieron casados ​​de 2013 a 2015. Las ex novias de Mod Sun incluyen a Bella Thorne. Sin embargo, se dice que un supuesto matrimonio entre los dos nunca se completó oficialmente. Ha estado con Lavigne durante aproximadamente un año.

Lavigne saltó a la fama en 2002 con su disco “Let Go”. Ha lanzado siete álbumes de estudio hasta la fecha, trabajó como actriz y creó su propia línea de moda. Debido a una grave enfermedad de Lyme, se retiró temporalmente del público en 2014.