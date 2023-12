¿Anuncios de YouTube constantemente largos? Esto te ayudará a saltar anuncios más rápido

YouTube coloca cada vez más anuncios antes y durante los vídeos. Le mostraremos cómo omitir anuncios más rápido.

YouTube lleva algún tiempo tomando medidas enérgicas contra los bloqueadores de publicidad. Es posible que los usuarios que utilicen estas extensiones no puedan reproducir ningún vídeo.

Sin embargo, hay una manera de acortar significativamente los anuncios, al menos en Chrome: Ad Speedup. La extensión, que también es compatible con Edge, lo dice todo: consigue que los anuncios se reproduzcan mucho más rápido.

Descargar: AdSpeedUp

La extensión del navegador acelera la publicidad en YouTube



Una nueva extensión del navegador facilita la publicación rápida de anuncios de YouTube.

Específicamente, la extensión tiene las siguientes características: Reconoce anuncios automáticamente y los reproduce a una velocidad de 16x. Por ejemplo, esto acorta un anuncio de 30 segundos a menos de dos segundos. Además, los anuncios se silencian automáticamente y se presionan automáticamente los posibles botones de “saltar”.

Los vídeos normales de YouTube no se ven afectados por Ad Speedup. Según el desarrollador, no debería haber problemas con los bloqueadores de publicidad activados al mismo tiempo. Aún no está claro si YouTube tomará medidas contra esta extensión en el futuro. Es probable que el tiempo de visualización, que se reduce significativamente con Ad Speedup, desempeñe un papel importante en las tarifas publicitarias.

