Aparentemente se publicaron las primeras imágenes del crucero destruido.

para: Tobias OzY pancarta taniaY Jan Frédéric WendtY Alina Schroeder

separar

Kiev quiere hundir el barco ruso “Moskva” con misiles, y Moscú habla de la explosión de municiones a bordo. Ahora están las primeras imágenes.

Actualización del lunes 18 de abril de 2022 a las 11:15 a. m.: Ella era el orgullo de la flota rusa del Mar Negro. Pero unas siete semanas después del inicio de la guerra contra Ucrania, el buque de guerra ruso “Moskva” se hundió en el Mar Negro el 14 de abril de 2022. El crucero de misiles había sufrido graves daños anteriormente. Las primeras fotos ya han aparecido en las redes sociales, las cuales, según los expertos, probablemente sean verificables. Varias fotos falsas del buque de guerra dañado han aparecido en Internet anteriormente.

En consecuencia, parece que los misiles cayeron en medio de la nave debajo de los carriles. Hasta ahora, había una disputa sobre si Moskva fue alcanzada por misiles ucranianos Neptune o, como afirma la parte rusa, dañada por una explosión de municiones.

Guerra de Ucrania: Buque de guerra “Moskva”: Ucrania acusa a Rusia de intentar tomar represalias

+++ 19:40: Según el gobierno ucraniano, el ataque ruso a una fábrica militar cerca de Kiev se produjo en respuesta a la destrucción del buque de guerra ruso Moskva. Así lo informó la Agence France-Presse el domingo de Pascua (17/04/2022). A finales de marzo, Moscú ya anunció que quería centrar su ofensiva en el este de Ucrania. Pero el Kremlin amenazó el viernes con reanudar los ataques a la capital ucraniana.

El crucero de misiles ruso “Moskva” se hundió a mediados de abril. © Foto Alianza / dpa

El domingo, el Ministerio de Defensa ruso confirmó el ataque a la fábrica de municiones cerca del asentamiento de Provarig en la región de Kiev, a través del servicio de noticias Telegram. Entonces, el complejo militar fue destruido por “misiles lanzados desde el aire de alta precisión”.

El hundimiento del buque de guerra “Moskva”: Moscú publica un video

Actualización del domingo 17 de abril de 2022 a las 10:50 am: ¿Qué pasó con la tripulación Moskva de 500? Esta pregunta aún no puede ser respondida. Ucrania sospecha de las muertes, mientras que Rusia afirma que la tripulación ha sido evacuada.

Ayer publicó el Ministerio de Defensa en Moscú video, destinado a mostrar a los miembros de la tripulación. Todavía hay desacuerdo sobre si el barco principal de la flota rusa del Mar Negro fue alcanzado por misiles ucranianos Neptune o, como afirma la parte rusa, dañado por una explosión de municiones.

El buque de guerra “Moskva” se hundió: se dice que un videoclip de Rusia muestra a la tripulación rescatada

+++ 20:15: Después del hundimiento del buque de guerra ruso Moskva, el Ministerio de Defensa ruso publicó un video que pretendía mostrar a los miembros de la tripulación del barco. La agencia dijo que el comandante en jefe de la Armada rusa, Nikolai Yevminov, se reunió con los marineros en Sebastopol. La ciudad en Crimea es la base principal de la flota rusa del Mar Negro.

En el video de casi medio minuto se pueden ver decenas de jóvenes vestidos de negro. Es difícil estimar el número exacto. Como informa dpa, algunos usuarios en Twitter creen que no podrían haber sido los 500 o más miembros de la tripulación que se decía que estaban en el barco en el momento del accidente. Una portavoz del ejército ucraniano había dicho previamente que la tripulación del Moskva no podía ser rescatada antes de que el barco se hundiera, y Rusia había anunciado que toda la tripulación había sido evacuada (ver informe de las 3:20 p. m.).

Acorazado ruso “Moskva”: su tripulación no fue evacuada a tiempo, según Ucrania

+++ 15:20: Según una portavoz del ejército ucraniano, la tripulación del “Moskva”, unas 500 personas, no fue rescatada antes de que el barco se hundiera. El relato ruso es diferente: ya en la noche del miércoles al jueves, Rusia anunció la evacuación de toda la tripulación del “Moskva”.

+++ 13:05: Según Kiev, el capitán del crucero de misiles ruso hundido “Moskva” fue asesinado, según Anton Gerashchenko, asesor del Ministerio del Interior de Ucrania, según n-tv.de. “Anton Kuprin, capitán de primer rango y capitán del barco” Moskva “murió en una explosión e incendio a bordo del antiguo buque insignia de la flota rusa del Mar Negro”, escribió Gerashchenko en su canal de Telegram, según n-tv. canal.

El Servicio Estatal de Fronteras de Ucrania también informó que el Ministerio de Defensa ruso confirmó la muerte de Kuprin. Sin embargo, no se encontró información sobre la muerte del capitán en el sitio web del ministerio o en sus canales de redes sociales.

Actualización del sábado 16 de abril de 2022 a las 6:45 a. m.: En Ucrania, un sello postal que muestra a un soldado ucraniano señalando con el dedo a un buque de guerra ruso se ha convertido en una pieza de colección. Cientos de ucranianos hicieron cola durante horas en la oficina principal de correos de Kiev el viernes para obtener copias de este sello. El sello postal adquirió un nuevo significado tras el hundimiento del “Moskva”, el buque insignia de la flota rusa del Mar Negro.

Sin embargo, la historia de fondo de la idea se encuentra en los primeros días de la guerra en febrero. En ese momento, los guardias fronterizos ucranianos en Little Snake Island gritaron “Vete a la mierda” a un barco ruso, exigiendo que se rindieran. El mensaje de radio se extendió por todo el mundo y se convirtió en un símbolo de la resistencia ucraniana.

El acorazado “Moskva”: se ha aclarado la causa del hundimiento: Rusia insiste en un accidente

+++ 20:15: Se debe aclarar el motivo del hundimiento del acorazado ruso “Moskva”: Según Estados Unidos, esto fue causado por la influencia de los misiles ucranianos. Según un alto funcionario del Departamento de Defensa de EE. UU., que pidió no ser identificado, el barco principal de la flota rusa del Mar Negro fue alcanzado por dos misiles Neptune. Al hacerlo, confirmó información del ejército ucraniano, que también había informado de la caída de un misil ucraniano sobre Moskva.

Por otro lado, Rusia insiste en las lamentables circunstancias: según el Ministerio de Defensa ruso, hubo un accidente donde se dijo que explotó munición a bordo del crucero. La explosión provocó un incendio que dañó el fuselaje. Luego, el barco fue evacuado antes de que se hundiera en una tormenta. Según informa spiegel.de, los expertos clasificaron la versión rusa como propaganda. Un experto naval del Royal United Service Institute de Londres, Siddharth Kaushal, considera plausible el ataque ucraniano. Ucrania tenía las armas para esto, y “Moskva” lideró una ruta relativamente predecible alrededor de la Isla de las Serpientes.

El meteorólogo alemán Jörg Kachelmann también considera que la representación rusa no tiene sentido. “Estas son mentiras de una época en la que no sabías cómo era el clima en ningún otro lugar”, escribió en Twitter, refiriéndose a los datos meteorológicos disponibles públicamente. Moskva “ciertamente no se hundió a causa de una tormenta, porque no hubo tormenta”, dice Catchelman.

El acorazado “Moskva” se hundió: cuáles son las consecuencias de la pérdida para la Armada rusa

+++ 17:00: Las razones del hundimiento del “Moskva” aún no están claras. Ucrania también afirma haber hundido el buque de guerra con un ataque con misiles. Tal vez ellos también puedan Drones turcos Bayraktar-TB2 Fueron utilizados, por ejemplo, para distraer las defensas aéreas.

+++ 14:00: Según Estados Unidos, el hundimiento del “Moskva” tiene consecuencias para la capacidad operativa de la Armada rusa en la guerra de Ucrania. El portavoz del Pentágono, John Kirby, dijo a CNN que el barco ruso desempeñó un “papel clave” en los esfuerzos de Rusia por establecer el “dominio naval en el Mar Negro”.

Con la pérdida de Moskva, la flota rusa no solo perdió mucha potencia de fuego. Sus buques de guerra ahora pueden ser atacados cada vez más por baterías costeras. Porque Ucrania obtuvo misiles antibuque de Gran Bretaña además de los misiles “Neptune” fabricados en su país. Para evitar estos misiles, los buques de guerra rusos probablemente tendrán que aumentar la distancia a la costa. Por lo tanto, las maniobras de aterrizaje como la de Odessa son mucho menos probables.

Guerra de Ucrania: la inteligencia británica comenta sobre el buque de guerra hundido “Moskva”

+++ 13:00: La inteligencia británica publicó un informe de estado sobre la Armada rusa. Establece que la situación debe reevaluarse después del hundimiento del acorazado Moskva: “El barco era uno de los tres cruceros de clase Slava en la Armada rusa”. Equipo naval crítico dañado por segunda vez. Esta declaración puede referirse al ataque ucraniano al barco “Saratov” en el puerto de Bergdyansk el 24 de marzo de 2022.

“Es probable que ambos eventos lleven a Rusia a revisar su posición naval en el Mar Negro”, dijo el informe de inteligencia británico.

+++ 07:45: Según el Departamento de Defensa de EE. UU., es “posible” que haya muertos y heridos en el hundimiento del buque de guerra ruso “Moskva”. El portavoz del Pentágono, John Kirby, dijo que había hasta 500 soldados a bordo. “No sé cuántos fueron derribados. Vimos evidencia de botes salvavidas y que algunos marineros lograron salir del barco”.

“Pero si fue alcanzado por un misil, incluso si fue solo una explosión interna que quemó las municiones, como dicen los rusos, probablemente tendría muertos y heridos a bordo”. Según un portavoz del ejército ucraniano, el barco fue alcanzado por un acorazado tipo “Neptune” de misiles (ver el primer informe). El Kremlin lo negó y habló de una explosión de municiones a bordo del barco y el resultado de fuertes olas.

Primer informe el viernes 15 de abril de 2022 a las 7:00 am: Kyiv/ODESA – El jueves (14 de abril de 2022) el ejército ruso capturó el que probablemente sea su buque de guerra más importante en el guerra de ucrania* Perdió. Este es el crucero de misiles Moskva, parte de la Flota del Mar Negro. Ministerio de Defensa en Moscú* Hable sobre el hecho de que el barco militar perdió su “equilibrio” y se hundió en grandes olas. Según el Kremlin, las municiones a bordo explotaron. En cambio, las fuerzas armadas ucranianas afirmaron que los “Moskva” se habían ahogado. hasta ahora No está claro quién o qué fue realmente responsable del hundimiento del buque de guerra. El.

El portavoz del ejército ucraniano en la ciudad costera de Odessa, Sergey Prachuk, había anunciado que “Moskva” fue bombardeada por misiles ucranianos “Neptune”. Volodymyr Zelensky*, presidente Ucrania*, insinuó un buque de guerra ruso hundido en el título de un video y elogió a aquellos “que demostraron que los barcos rusos pueden llegar al fondo”.

Un “fuerte golpe” a Rusia en la guerra de Ucrania: el hundimiento del buque de guerra “Moskva”

El gobierno de EE.UU. lo catalogó como un “golpe fatal” a la Armada Rusias*. El portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, John Kirby, dijo a CNN que el crucero equipado con misiles desempeñó un “papel clave” en los esfuerzos del ejército ruso para establecer el “dominio naval en el Mar Negro”.

El “Moskva” construido en la época soviética, junto con otros barcos de la Flota del Mar Negro, había cerrado el puerto de Mariupol, en el sur de Ucrania: Ha habido un gran sufrimiento allí durante semanas, y prevalece el “hambre y la necesidad”.* (tu/jfw con dpa/AFP) * fr.de vista desde IPPEN.MEDIA.