Aparición de más de 500: nuevos casos de propagación de corona en Odenwald | hessenschau.de

Nuevas infecciones por coronavirus explotan en Odenwald: Odenwald es la primera región de Hesse en tener una tasa de infección de más de 500 y, por lo tanto, más alta que la media nacional. La búsqueda del fascismo es difícil.

En términos de la tasa de infección de siete días, la región de Odenwald es la mejor en el estado de Hesse. Después de un aumento repentino, el valor de las nuevas infecciones por coronavirus ahora está por encima del promedio nacional y fue de 503 el viernes.

El martes se contabilizaron 335 nuevos contagios por cada 100.000 habitantes en los últimos días y el jueves 408 contagios. En toda Alemania, la tasa de infección es actualmente de poco menos de 438.

Aumento rápido en pocos días.

Esto significa que Odenwaldkreis es también el único en Hesse con un valor de más de 400. No está claro qué provocó el rápido aumento en un corto período de tiempo. Según el distrito, se trata de una “ocurrencia generalizada de un brote”. Un portavoz no pudo localizar una sola fuente. Y se registraron 152 nuevos casos solo el viernes, y no se registraron otras muertes.

El portavoz de la región dijo que la infección se estaba extendiendo por toda la región. Según la notificación, todos los grupos de edad hasta los 70 años se ven afectados. Además de eso, el número ha disminuido drásticamente, particularmente entre los mayores de 80 años.

En una comparación nacional, no en el mediocampo delantero

Durante los últimos siete días, el área, que tiene una población de poco menos de 100.000 habitantes, ha informado de 488 nuevas infecciones. La mayoría estaban en Erbach y Michelstadt con un total de 184, seguidos por el distrito de Unterzent alrededor de Höchst, Breuberg y Lützelbach con un total de 104. El distrito de Bad König / Brombachtal contabilizó 90 nuevas personas infectadas en siete días.

Incluso en oleadas anteriores de la epidemia, la familia Odenwaldkris estaba a menudo entre el primer grupo de Hesse. Sin embargo, en comparación nacional, los números altos actualmente parecen casi moderados. Entre las 400 zonas rurales y urbanas de Alemania, Odenwaldkreis ocupa ahora el puesto 149. El líder negativo actual es el Erzgebirgskreis en Sajonia con una incidencia de 2.006.