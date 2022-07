Aparición histórica en Londres: hace 60 años, los Stones dieron su primer concierto

No está del todo claro quién estaba en la batería y bajo qué nombre tocaba la banda, pero una cosa es cierta: el 12 de julio de 1962, los Rolling Stones dieron su primer concierto en Londres. En ese momento, ni el público del Marquee Club ni los propios músicos dudaban de que Stones pronto se convertiría en una estrella.

Keith Richards tiene buenos recuerdos del 12 de julio de 1962. “Recuerdo tocar en un gran estadio”, dijo el guitarrista de los Rolling Stones. “Marquee era el club más grande de Londres en ese momento. Y básicamente solo habíamos tocado en el garaje antes”.

Han pasado 60 años desde su histórico debut en el Marquee Club, con la banda debutando en el papel de “The Rollin’ Stones”, supuestamente incluso como “Mick Jagger y The Rollin’ Stones”. Esa noche en el Soho de Londres marcó el comienzo de la incomparable carrera de rock ‘n’ roll que continúa hasta el día de hoy.

Piedras restantes – llenas de energía

Los Stones acaban de completar dos conciertos en el Hyde Park de Londres frente a 65.000 personas como parte de su “60th Tour”. Después de la muerte del baterista Charlie Watts el año pasado, los sobrevivientes de los Stones, Mick Jagger y Keith Richards, ambos ahora de 78 años, y Ronnie Wood, de 75, siguen activos en su ciudad natal.

En el verano de 1962, no había ni Wood ni Watts. “Hacemos un poco de trampa”, dijo Jagger en 2012. 50 Aniversario en la revista Rolling Stone.. “Porque no es la misma banda, pero todavía tiene el mismo nombre. Solo yo y Keith seguimos siendo las mismas personas”. La banda incipiente está formada por Jagger (voz), Richards (guitarra), Brian Jones (guitarra), Ian Stewart (piano) y Dick Taylor (bajo).

¿Quién estaba en los tambores en la marquesina?

Hasta el día de hoy, todavía hay debate sobre quién se sentó a los tambores en la marquesina. De vez en cuando, uno lee que fue Tony Chapman quien a menudo tocaba la batería para el grupo en ese momento. Según el biógrafo de Christopher Sandford, Keith Richards y Stones, Mick Avery lo era. Parece que no hay imágenes que muestren esto. Watts, que ya se movía en la órbita de sus últimos compañeros de banda, se unió seis meses después, dando su ritmo a los Rolling Stones y desde entonces ha tocado en todos los álbumes del grupo. Wood no siguió hasta 1975.

Los Rolling Stones deben su debut al compañero y simpatizante Alexis Korner y su banda Blues Incorporated, quienes actuaron en el Marquee todos los jueves. Debido a que Corner aceptó una invitación de la BBC, se buscó un reemplazo. Se dice que Jones convenció al dueño de la marquesina -entonces un club de jazz- para que dejara tocar a los Stones. Según la leyenda, automáticamente se le ocurrió el nombre de la banda, inspirado en la canción “Rollin’ Stone” de Muddy Waters.

Clásicos del R&B estadounidense

Los primeros éxitos de piedra como “(I Can’t Get No) Satisfaction”, “Get Off Of My Cloud” o “Paint It Black” estaban en el futuro. Así, Jagger & Co. presentó los clásicos del rythm and blues estadounidense durante aproximadamente una hora. En su autobiografía Life, Richards recuerda a Dust My Broom (Elmore James), Got My Mojo Working (Muddy Waters) y Confessin’ The Blues (Jay McShann), que también se lanzará con los Stones unos años más tarde – EP “Five Por cinco” aterrizado.

Según se informa, 100 invitados poco impresionantes que no eran fanáticos esa noche aún no habían experimentado los movimientos de baile de Jagger, que hoy en día son tan icónicos como el eslogan de “lengua y labios” de la banda, desarrollado en 1970. El guitarrista de 18 años Richards no era él. considerado la encarnación del rock ‘n’ roll y apareció casi formalmente con un traje oscuro. Se dice que los músicos, que recibieron cinco libras cada uno por la actuación, parecían nerviosos.

Como volar sin licencia.

Nadie esperaba que esta banda sin experiencia se convertiría en una de las bandas de rock más famosas y exitosas, un fenómeno de la cultura pop y una marca global que, después de 60 años, cautivó a los fans de todo el mundo. Los propios Rolling Stones no tenían idea del 12 de julio, pero al menos tenían un presentimiento.

“Juegas y piensas: ¡Oh, sí!” Keith Richards recuerda en su autobiografía. “Ese sentimiento vale más que cualquier otra cosa. Hay ese momento en el que te das cuenta de que te has ido del planeta por un rato y nadie te puede tocar. Es como volar sin licencia”.