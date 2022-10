Apoya a Wall Street: DAX reduce pérdidas

En Wall Street, los precios se están volviendo positivos. La ayuda de Estados Unidos también apoya a la bolsa de valores de Alemania, pero las directrices no fueron suficientes para dar la vuelta. Los próximos días serán emocionantes.

El índice DAX cerró con una caída del 0,4 por ciento a 12.220 puntos. El temor a que los bancos centrales continúen endureciendo la política monetaria, las preocupaciones sobre la inflación y las claras señales de una fuerte desaceleración económica están obligando a los inversores a ser cautelosos. Pero al principio parecía que las pérdidas serían mayores. El índice de referencia alemán alcanzó un mínimo diario de 12.099 puntos.

La situación sigue siendo tensa: “Como si el estado de ánimo y las noticias no fueran lo suficientemente malas, todavía hay algunas fechas importantes en la agenda de esta semana, como las actas de la última reunión de la Fed mañana y los datos de inflación de EE. UU. el jueves. lo que muestra la posibilidad de un aumento de precios”, comentó Konstantin Oldenburger, analista de mercado de CMC Markets.

El experto cree que la aceleración de los temores de inflación y recesión puede eventualmente poner de rodillas al mercado de valores. Los próximos días deberían decidir si los temores y temores de los inversores están justificados o no.

El DAX recibió un viento de cola de Wall Street, por lo que las pérdidas de precios no fueron tan grandes como se esperaba inicialmente: a última hora de la tarde, el índice líder Dow Jones se volvió positivo y cotizaba un 0,5 por ciento más alto. El S&P 500 de todo el mercado también está de vuelta en números negros. El índice de elección de tecnología Nasdaq 100 actualmente ronda el nivel del día anterior después de las pérdidas iniciales.

Las especulaciones de adquisición empujan a Qiagen a la cima del DAX

Con un aumento de alrededor del seis por ciento, las acciones de Qiagen cerraron en lo más alto del DAX. El grupo está listo para negociar una fusión con la empresa estadounidense Bio-Rad Laboratories. The Wall Street Journal, citando a personas familiarizadas con el asunto, informó que las conversaciones han estado ocurriendo durante algún tiempo. Sin embargo, no se espera ningún acuerdo en las próximas semanas, y es posible que no haya ningún acuerdo en absoluto.