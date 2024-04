Apple está planeando nuevos Mac con una innovación completamente inesperada

Según Mark Gurman, se dice que Apple está trabajando en una nueva gama de Mac, y el cambio al Apple M4 se producirá este año y traerá consigo una innovación inesperada.

Apple M4: nuevo chipset centrado en la inteligencia artificial

Por supuesto, esto es sólo por diversión, porque en este momento la atención se centra, como no podía ser de otra manera, en la inteligencia artificial. Según la fuente, actualmente están planeados tres conjuntos de chips M4, por lo que deberíamos volver a ver el M4, M4 Pro y M4 Max. Es posible que también llegue un Apple M4 Ultra.

Además de los nuevos modelos de MacBook Mac mini, iMac y Pro, en 2025 veremos no solo un nuevo MacBook Air y un nuevo Mac Studio, sino también un nuevo Mac Pro, cuyo lanzamiento está previsto para finales del año. año. Parece que no habrá una nueva Mac Pro, por lo que el Apple M3 Ultra no llegará este año.

A ver si Apple finalmente saca al mercado en 2025 el chip Extreme que viene dando vueltas anteriormente. El Mac Pro está muy cerca del Mac Studio, y habría que dar un gran paso. Veamos qué tiene sentido en última instancia entre todas las innovaciones de IA para los usuarios en la vida cotidiana.

Es probable que Apple dé luz verde a una importante ofensiva de IA en la WWDC 2024 dentro de un par de meses, y las expectativas de la compañía son ciertamente altas.

Kingdom Rush: New Tower Defense entra en su quinta ronda este verano Ironhide Game Studio está buscando una nueva secuela de Kingdom Rush en el verano y ha confirmado la nueva secuela, “Kingdom Rush 5: Alliance”, el 25 de julio. el nuevo […]11 de abril de 2024 Leer ahora → READ No instalar: una nueva actualización de Windows está causando un problema

–>