Apple Vision Pro: estas alternativas son menos costosas

El mercado de la realidad virtual está creciendo. Los usuarios pueden realizar cada vez más tareas prácticas utilizando auriculares. El nuevo Apple Vision Pro convence por su funcionalidad y diseño, pero también es muy caro. ¿Existen alternativas más económicas?

Los resultados de un estudio realizado por los auditores de PwC muestran que los productos de realidad virtual parecen estar superando de forma lenta pero segura a sus nichos de mercado. Según PricewaterhouseCoopers, las ventas en el mercado alemán de realidad virtual ascendieron recientemente a 280 millones de euros. Apple ingresó recientemente al mercado de los auriculares de realidad virtual con el Apple Vision Pro. Sin embargo, con un precio de al menos 4.000 euros, los auriculares premium no son aptos para el gran público. Si aún quieres sumergirte en nuevos mundos de realidad virtual, puedes consultar alternativas más económicas.

Casco de realidad mixta Meta Quest 3

Quizás el competidor más fuerte de Apple en el mercado de la realidad virtual sea Meta. En Meta Quest 3 los clientes encontrarán una alternativa casi igual al Vision Pro de Apple y cuesta “sólo” poco más de 500 euros. Pero hay muchas funciones para esto. Se puede trabajar en las ventanas flotantes de Horizon Workroom y una variedad de aplicaciones prácticas de realidad virtual brindan asistencia en el trabajo y en la vida cotidiana. Meta Quest 3 también es ideal como dispositivo de entretenimiento para juegos de PC y Xbox que se pueden transmitir a tus auriculares. Computerbild calificó los auriculares Meta Quest 3 como “buenos” como los mejores auriculares de realidad virtual. Ha sido durante mucho tiempo un éxito de ventas en Amazon y, con más de 3700 críticas, en su mayoría positivas, es un verdadero favorito del público.

Detalles de la oferta:

Gafas de realidad mixta con función passthrough

128 GB de espacio de almacenamiento

2.064 x 2.208 píxeles por ojo

Procesador Snapdragon XR2 de segunda generación

Nota: Los precios son volátiles y los minoristas ocasionalmente ajustan el precio minorista recomendado (PVP). Si los precios difieren de lo que se indica aquí, es posible que los comerciantes los hayan cambiado después de la publicación del artículo.

El modelo anterior, Meta Quest 2, sigue siendo convincente. Computerbild recomienda el casco, presentado entonces como Oculus Quest 2, como el ganador en precio-rendimiento en su comparación de realidad virtual. La funcionalidad y la facilidad de uso están a la par del sucesor, y los usuarios sólo tienen que hacer concesiones en lo que respecta a la potencia informática y la portabilidad. Mientras que Meta Quest 3 representa los alrededores con gran detalle, Meta Quest 2 solo muestra niveles altos de píxeles en escala de grises del mundo exterior. El buen predecesor está actualmente disponible en Ebay por menos de 380 €.

Juegos de realidad virtual con Sony PSVR2

Cuando se trata de cascos de realidad virtual para juegos, Sony rápidamente supera a cualquiera. No es sorprendente, porque los japoneses lanzaron sus primeros auriculares para juegos en 2016. La próxima versión, PlayStation VR 2, es más fácil de usar y configurar: una simple conexión USB-C a la PlayStation 5 es suficiente.

Los jugadores pueden utilizar todas las aplicaciones de PlayStation con PSVR2. Es posible ver películas o jugar juegos en alta definición. Como producto de nicho para PlayStation 5, los cascos de realidad virtual no se pueden usar para nada más. Si la experiencia de entretenimiento es suficiente para usted, el PSVR2 es una buena alternativa al Apple Vision Pro. Las gafas PlayStation están disponibles en Ebay en un paquete con el juego de realidad virtual “Horizon: Call of the Mountain”.

Pantalla especial con gafas de realidad virtual XREAL Air 2 Pro

El principal atractivo de venta de los cascos de realidad virtual es su uso como dispositivo de entretenimiento personal. Si desea transmitir películas, ver su programa favorito o jugar sin interrupciones, también puede transferir la imagen directamente a las pantallas del XREAL Air 2 Pro. Este sencillo casco de realidad virtual de estilo solar es poco más que una pantalla de televisión personal directamente en el puente de la nariz. Las funciones inteligentes, como la atenuación eléctrica, apagan gradualmente la luz de fondo. Si solo le interesa el entretenimiento, las gafas de sol de realidad virtual son una buena opción.

¿Qué gafas de realidad virtual se utilizan hoy en día?

El continuo desarrollo de la tecnología y la cada vez mayor disponibilidad de gafas de realidad virtual están ampliando constantemente las posibilidades y aplicaciones de la realidad virtual en diversos ámbitos de la vida diaria. Productos como Apple Vision Pro siguen siendo muy caros, pero alternativas más económicas ofrecen una funcionalidad similar.