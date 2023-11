Aquí se esconden auténticas bombas calóricas

¿Quieres adelgazar con ensalada y evitar bombas de calorías ocultas? Aquí encontrará qué ingredientes deben estar en su ensalada adelgazante y cuáles no deben estar en el bol. Los diferentes tipos de lechuga son tan importantes como un buen aceite y una fuente de proteína magra. Los cereales y pseudogranos hacen de la ensalada una comida abundante, las frutas aportan variedad y las semillas proporcionan el bocado perfecto.

Dieta de las ensaladas: Cómo preparar la ensalada perfecta para adelgazar

Las ensaladas son una opción popular a la hora de perder peso y comer sano. Lo ideal es que sean Bajo en calorías, Alto porcentaje de fibra Y lleno de valor Nutrientes. Pero no todas las ensaladas son adecuadas para bajar de peso: a menudo se esconden en aderezos, aderezos, etc. Muchas calorias. Le mostraremos qué buscar y cómo preparar la ensalada perfecta, crujiente y deliciosa para ayudarlo a perder peso.

Una combinación de diferentes tipos de lechugas verdes crea volumen.

La base de una ensalada saludable para adelgazar es una mezcla de Diferentes tipos de lechuga verde. Se aumenta el volumen de la ensalada utilizando diferentes variedades, lo que provoca una agradable sensación de saciedad. Para obtener los mejores resultados de diferentes tipos de lechuga y de un solo tipo Una variedad de vitaminas y minerales. Para beneficiarlo se recomienda mezclarlo y servirlo idealmente con una ensalada. Hierbas Adorne con cilantro, albahaca y perejil. Estas hierbas no sólo añaden más sabor a tu ensalada, sino que también aportan valiosos nutrientes. AntioxidantesQue protege las células de los radicales libres. Por ejemplo, seleccione un grupo Rúcula, espinacas, canónigos y lechugapero también variedades amargas como Achicoria, achicoria o achicoria No debe faltar. Son bajas en calorías y contienen mucha fibra y nutrientes importantes como la vitamina A, la vitamina C y la vitamina K.

Las frutas aportan vitaminas saludables.

Agregar fruta fresca a su ensalada no sólo proporciona una variedad adicional de sabores; Más vitaminas y antioxidantes. Las bayas como las fresas, las frambuesas o los arándanos son una buena opción porque son bajas en calorías y ricas en prebióticos, auténticos superalimentos. Los trozos de naranja o pomelo también son perfectos para darle un toque frutal a tu ensalada.

Los alimentos crudos aseguran la saciedad

Cuando se trata de saciedad, los alimentos crudos son imbatibles. Las verduras crudas como zanahorias, pepinos, tomates, remolachas, pimientos, hinojo, apio y rábanos son bajas en calorías y altas en Fibra. Añaden volumen a tu ensalada sin añadir muchas calorías. Córtalas en rodajas finas o en rodajas para darle una textura crujiente a la ensalada. Recuerda: siempre En más colores Tu ensalada, mayor será la gama de vitaminas y minerales que contenga.

Las fuentes magras de proteínas te llenan

La proteína es una parte importante de una dieta equilibrada y también juega un papel crucial en la pérdida de peso. Al agregar fuentes de proteínas magras a tu ensalada, mejorarás tu saciedad y te mantendrás lleno Masa muscular Vertical. Esto es importante porque cuanta más masa muscular tengamos, más calorías quemaremos. A medida que aumenta el músculo, aumenta la tasa metabólica basal, es decir, la cantidad de calorías necesarias diariamente. Pollo a la parrilla, carne magra, camarones o huevos duros Son excelentes opciones para una ensalada rica en proteínas. Los vegetarianos y veganos pueden Tofu y legumbres Como garbanzos, judías y lentejas. Ofrecen cosas importantes. Aminoácidos Y te mantiene lleno por más tiempo. Elija una o dos fuentes de proteínas. Una buena ración oscila entre 120 y 150 gramos, lo que equivale a dos huevos, por ejemplo. Por cierto, puedes protegerte del exceso de peso mediante una dieta de huevo.

Aderezar con aceite saludable

El aderezo suele ser el punto decisivo en muchas ensaladas. Trampas de calorías Transformación. Los aderezos preparados (bajos en grasa) que se compran en el supermercado suelen estar contaminados con azúcar añadido o aditivos artificiales. En su lugar, prepare su propia salsa con aceite saludable, jugo de limón, sal y otros condimentos de su elección. Aceite de oliva, aceite de aguacate o aceite de linaza Son buenas opciones porque contienen grasas monoinsaturadas beneficiosas para la salud. Evite usar demasiada ropa ya que aumenta las calorías. Una o dos cucharadas suelen ser suficientes para darle sabor a la ensalada.

Ensalada como plato principal: ¿qué ingredientes de relleno están permitidos?

Si quieres disfrutar de la ensalada como plato principal, es importante agregar ingredientes de relleno para asegurarte de obtener suficiente energía. Productos de granos La pasta integral, el bulgur y el cuscús son buenas opciones porque contienen fibra y carbohidratos complejos. a Artículos sin gluten Incluye quinua, arroz, trigo sarraceno, mijo y amaranto. Pero también papa Y batata Te llena y proporciona energía duradera.

Trampas calóricas de la ensalada: debes evitar estas siete cosas al perder peso con ensalada

Aunque las ensaladas son generalmente saludables, lo mejor es evitar algunos ingredientes si quieres adelgazar. Porque contiene calorías innecesarias. Aquí hay siete trampas calóricas comunes:

Usar demasiada ropa: Los aderezos pueden tener un alto contenido calórico, especialmente las variedades cremosas como el rancho o el César. Utilice aderezos con moderación y elija opciones caseras o bajas en grasa. Tostadas grasosas: Los picatostes añaden una textura crujiente a las ensaladas, pero a menudo están llenos de grasas y calorías. Busque alternativas bajas en grasa; por ejemplo, utilice una pequeña cantidad de tostadas integrales. Una gran cantidad de frutos secos y semillas: Los frutos secos y las semillas son ingredientes saludables y nutritivos, pero también contienen muchas calorías. Preste atención al tamaño de la porción y úsela con moderación. Por ejemplo, espolvorea sólo medio puñado de almendras tostadas o anacardos sobre la ensalada, ya que son variedades bajas en calorías. Queso alto en grasa: El queso añade sabor a la ensalada, pero variedades como el camembert, el brie, el queso de montaña o el cheddar tienen un alto contenido de grasas saturadas. En su lugar, utilice opciones de queso bajas en grasa, como el queso feta y el mozzarella, y espolvoree sólo una pequeña cantidad en la ensalada. El requesón también es una buena fuente de proteínas para bajar de peso. Carne grasosa: Si desea agregar carne a su ensalada, elija opciones bajas en grasa como pollo a la parrilla o pechuga de pavo. Evite las carnes grasas como el tocino o el salami. Atún en aceite: El atún es una buena fuente de proteínas, pero la versión aceitosa contiene calorías adicionales. Elija atún en agua en su lugar. Comer mucho pan como guarnición: ¿Te gusta comer pan como guarnición con ensalada? Esto aumenta rápidamente sus calorías. Evite comer demasiado pan, especialmente si es pan blanco o bollos. Si deseas agregar pan, elige opciones integrales y preferiblemente déjalo en una rebanada. Evite también poner mantequilla o aceite en el pan.

Las ensaladas también suelen ser un acompañamiento popular cuando se cocina a la parrilla en el verano; tenemos algunos consejos para usted para que pueda pasar noches relajantes haciendo parrilladas incluso mientras está a dieta: Parrilla saludable: los mejores consejos para una dieta para asar a la parrilla baja en calorías. Incluso con una dieta baja en carbohidratos como la Dieta Thonon, la ensalada debería estar en tu menú.