Árbitro Deniz Aitken: ‘Comportamientos en el fútbol que no soporto’

Deniz Aitken amarilla en la primera Bundesliga alemana desde 2008. (imago / MIS photo)

Es engreído. Está aislado. De vez en cuando él no es el soberano. Todas estas fueron descripciones que Deniz Aitken recibió hace unos diez años. Un tercio de los profesionales de la Bundesliga lo votó como el peor árbitro de la Bundesliga en ese momento.

Esta imagen ha cambiado por completo. Aytekin ahora es asertivo, pero sigue tranquilo, y desde entonces aparece como DJ en un documental deportivo, incluso si es genial.

Se distingue por el tiempo que Aitken pasó en la escuela en Turquía.

Sobre todo, es respetable. El respeto fue importante para Aytekin desde la infancia. “En Turquía en particular, he visto y experimentado lo que significa respetar a los maestros y los ancianos”, dice Aitken del sitio web Deutschlandfunk, quien pasó la mayor parte de su escuela primaria en Turquía. Esto tiene “mucha forma”.

Es apropiado que su nuevo CV “El respeto lo es todo” llamado. En él describe su ascenso como árbitro de la región a la Bundesliga. Allí lo pasó mal los primeros años.

“Vaya, estás exagerando totalmente”.

“Tal vez no hayas madurado tanto en tu carácter y luego tienes una gran tarea para liderar partidos en el fútbol con licencia”, dice Aitken. “Y cada reacción de un jugador se ve de repente como una crítica a la persona”. Tuvo que aprender a adaptar su comunicación con los jugadores.

En 2010, Aytekin no fue tan sencillo. Aquí Salvatore Amirante de Carl Zeiss Gina da una fuerte advertencia. (Servicio de fotografía deportiva Imago)

Entre otras cosas, su colega turco Bulent Yildirim, que vio los partidos de Aitken, lo ayudó en esto. “Y él dijo: ‘Vaya, hay situaciones en las que reaccionas de forma exagerada. No tienes que serlo'”.

Aytekin ahora es considerado uno de los mejores comunicadores en el campo. “Siempre digo: no se puede liderar un partido con una sola tarjeta amarilla y una roja. Siempre hay que tener algo de empatía”.

“No habría sacado a David del campo con compostura”.

Mo Daoud de Dortmund se enteró recientemente de que no tiene miedo de mostrar cartas. Después de un silbido contra sí mismo, el centrocampista saludó a Aytekin. El árbitro le mostró tarjeta amarilla y roja.

“En retrospectiva, lo que me molesta de todo esto es que me dejo emocionar”, dice Aitken, debido al hecho de que ha habido otras situaciones similares antes. “Si tuviera más calma interior, no habría despedido a Mo Daoud. Sin embargo, debo decir muy claramente: simplemente no quiero renunciar a esta ola. Y no encaja en la imagen y no encaja en el fútbol”. “

“A mayor transparencia, menos teatro”.

El comportamiento irrespetuoso es un problema en todas las ligas de fútbol. “Especialmente en las clases bajas, se nota cada vez más que hay comportamientos insoportables en mi mundo”, dijo Aitken. “Hay otros deportes donde los árbitros son reconocidos y respetados. Desafortunadamente, este no siempre es el caso en el fútbol”.

Aitken menciona el balonmano y el rugby como ejemplos. En el rugby, los árbitros explican brevemente las decisiones en disputa a toda la audiencia utilizando un micrófono. Una solución que Aitken también podría imaginar en el fútbol. “No tendría ningún problema con eso. Cuanto más transparencia y más explicas tu decisión, menos teatro”.

Jochen Dres apoya una mayor transparencia: por lo tanto, el público debe poder ver al espectador en el estadio (picture-alliance / dpa / Matthias Balk) Guías de video para espectadores

Incluso si muchos fanáticos del fútbol todavía quieren que se elimine, el árbitro de la Asociación Alemana de Fútbol, ​​Jochen Drez, dijo: No solo se mantendrá la evidencia del video, sino que ha hecho que la Bundesliga sea más justa. Pero exige más transparencia.

La preocupación de Aitken por la violencia contra los gobernantes

Aitken está preocupado por los ataques violentos contra sus compañeros aficionados. Los árbitros registraron casi 3.000 casos de violencia y discriminación en sus informes de partidos en la temporada 2019/20.

“Cada caso es demasiado”, dice Aitken, quien fue atacado con una patada por un jugador en el estacionamiento después del partido cuando era árbitro aficionado. Fue una “hazaña loca” de los árbitros de ataque continuar de todos modos. “Es algo que realmente me gusta”.

No hay problema para Aytekin

El de 43 años no sabe cuánto tiempo se va a silbar en este momento. Después de estar fuera de juego durante ocho meses debido a una lesión en el tendón de Aquiles, actualmente espera con ansias cada partido sin dolor. Continuará sirviendo mientras siga ocupando el puesto, o hasta que cumpla 47 años en la Asociación Alemana de Fútbol.

El ex compañero de equipo de Aytekin, Manuel Grafe, está demandando este límite de edad. Él ve discriminación por edad en esto. Por otro lado, no hay problema con Aiteken en la frontera. “Me ascendieron en ese momento porque mi colega mayor estaba fuera de la casa, y respeto ese requisito. No quiero quitarle un asiento a los árbitros más jóvenes de alguna manera”.

“Le debo mucho al país”

En una entrevista con ZEIT, Gräfe también criticó la falta de reconocimiento de la DFB. Nadie de la Asociación de Fútbol se presentó a su último partido y no hubo mensaje de texto. Gräfe atribuye esto a sus críticas públicas, que a menudo ha expresado a la asociación en los últimos años.

“Si tiene esas experiencias, deberían ser respetadas al final, y luego está bien si expresa algo así”, dice Aitken. “Pero tengo otras experiencias. No fui intimidado ni nada más en la Asociación Alemana de Fútbol. Fui apoyado. Al final, le debo mucho no solo a la Asociación Alemana de Fútbol, ​​sino también al país, porque como hijo de un trabajador invitado pude lograr mucho ”.