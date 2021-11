Archivos para asaltar el Capitolio: Trump logra un éxito parcial en la corte – Política

Juega por tiempo y ahora ha sido un éxito parcial …

En la disputa por la entrega de expedientes para el asalto al Capitolio, un tribunal de apelaciones de Washington ha confirmado una moción presentada por el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La entrega de documentos al Congreso está suspendida por el momento. El tribunal fijó una audiencia para el 30 de noviembre.

Los tres jueces enfatizaron que la medida “de ninguna manera debe entenderse como una decisión en este asunto”. Un tribunal federal de Estados Unidos acordó transferir los documentos a una investigación parlamentaria de la Cámara de Representantes en una decisión publicada el martes. Anteriormente, el presidente Joe Biden ya había aceptado enviar documentos de los Archivos Nacionales. Los archivos ya deberían entregarse a los diputados el viernes.

El ex presidente de Estados Unidos se niega a entregar más de 770 páginas de archivo a la Cámara de Representantes. Estos incluyen registros del ex jefe de personal Mark Meadows, el ex abogado Stephen Miller y el ex asesor legal adjunto Patrick Philbin.

Otros documentos que Trump quiere ocultar a los miembros del Parlamento incluyen notas para su exsecretaria de prensa Kayleigh McEnany, una nota escrita a mano sobre los eventos del 6 de enero y un borrador de su discurso en un mitin antes del asalto al Capitolio.

Trump ha invocado el llamado privilegio ejecutivo en su demanda contra la entrega de los archivos. Esto le permite al presidente mantener la confidencialidad de algunos documentos. En su decisión del martes, la Corte Federal desestimó ese argumento. La jueza Tanya Chutkan dijo que la posición de Trump de que puede anular la voluntad expresa del ejecutivo se basa en el supuesto de que sus poderes ejecutivos son “de por vida”. Pero los jefes no son reyes y el demandante no es jefe “.

Trump no ha admitido su derrota electoral en noviembre pasado contra Joe Biden hasta el día de hoy. Reiteró su acusación sin fundamento de fraude electoral generalizado ante sus partidarios en Washington el 6 de enero, cuando el Congreso quiso certificar la victoria electoral de Biden. Trump invitó a su audiencia a marchar hacia el Capitolio. Como resultado, cientos de partidarios radicales de Trump irrumpieron en el edificio del Parlamento. Cinco personas murieron en la violencia.

La Cámara de Representantes inició de inmediato un proceso de juicio político contra Trump. Pero en el proceso de juicio político del Senado, no se ha cumplido con la mayoría de dos tercios requerida para una condena. Luego, la Cámara de Representantes formó una comisión de investigación para aclarar los antecedentes del asalto al Capitolio.