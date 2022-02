Argentina: 20 muertos por adicción a la cocaína

Estado: 03.02.2022 10:55 am

Al menos 20 personas han muerto por consumo de cocaína en Argentina. Más de 70 están siendo tratados en hospitales. Las autoridades están trabajando arduamente para eliminar el bloque mortal de la circulación.

En los medios, los funcionarios llamaron a la gente a no consumir cocaína recién comprada. “Cualquiera que compre drogas en las últimas 24 horas, que las tire”, dijo a Telefa Sergio Bernie, ministro de Defensa de la provincia de Buenos Aires. El ministro dijo que las autoridades actualmente están tratando de encontrar la toxina para eliminarla.

Detención de varios sospechosos

Según Bernie, 12 sospechosos han sido arrestados en los suburbios pobres de Tres de Fப்ரbrero, al noroeste de la capital argentina. La policía confiscó paquetes de cocaína identificados por la familia de la víctima. Necesitan ser analizados rápidamente.

Las autoridades emitieron la advertencia el miércoles por la mañana, luego de informes de muertes por envenenamiento y uso de cocaína en varios hospitales, según informes de los medios. Se dice que las víctimas, en su mayoría hombres de entre 30 y 50 años, sufrieron convulsiones graves y ataques cardíacos repentinos.

El número de muertos podría aumentar aún más

Los fiscales dijeron que la “sustancia altamente tóxica” vendida como cocaína estaba “en circulación”. La prioridad en este momento es comunicar a los dueños que no se lo lleven, dijo a la radio el fiscal encargado, Marcelo LaBargo. Los analistas temen que el número de muertos pueda aumentar.

Según Bernie, la causa de la muerte no fue la cocaína, sino las drogas utilizadas para matarla. “Hay un componente importante que afecta el sistema nervioso central”, explicó Bernie. “Cualquier comerciante que compra cocaína la extiende”, dijo el ministro. “Algunas personas hacen esto con sustancias no tóxicas como el almidón. Otros le ponen alucinógenos. Esto es lo que sucede cuando no hay control”.

Conflictos en las luchas

En la tentación del suburbio Punus Aeres, los jóvenes tuvieron un pequeño conflicto entre policías y vecinos. Arrojaron piedras a los oficiales, quienes luego se acercaron a 1.500 servicios de emergencia, según la policía. Los residentes acusaron a las autoridades de saquear o destruir casas durante el allanamiento.