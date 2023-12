¿Argentina acepta Bitcoin como moneda de curso legal? No pero…



“Confirmamos que los contratos de Argentina se pueden completar en Bitcoin”. Este anuncio de la Ministra de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Religión de Argentina, Diana Mondino, trae alegría a los fanáticos de las criptomonedas. Hasta ahora era complicado. Ahora el decreto de emergencia del nuevo presidente argentino Javier Millay está causando agitación. Esto puede desencadenar una huelga general.

De un solo golpe, con su Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el hombre quiere derogar por completo innumerables leyes, esencialmente reemplazarlas o negarles en gran medida cualquier efecto. Y muy rápidamente, es decir, a más tardar a principios de año. Bitcoin no se menciona en el pedido de 83 páginas. Pero una amplia regulación de la economía y la gobernanza también abre la puerta a las criptomonedas.

Absoluta libertad de contratación.

Dice lo siguiente: incluso si las partes contratantes lo acuerdan expresamente, hasta ahora no ha sido posible ejecutar la pena de muerte en Argentina. Esto hace que las transacciones de trueque sean un asunto incierto. Por ejemplo, si aceptas contractualmente cambiar un neumático de auto por un ternero, un Rembrandt por un Shelley o una bicicleta por una moneda de oro, es posible que no tengas un negocio, sino que solo recibas a cambio pesos argentinos. Actualmente la ley argentina permite a todo deudor pagar su deuda en moneda nacional de curso legal.

Esto se aplica incluso si se acuerda una moneda extranjera como dólares y euros como pago por un servicio. Se utiliza entonces el tipo de cambio oficial, que dista mucho del valor económico real de la moneda extranjera. Por no hablar de la inflación, que en noviembre superó el 160 por ciento. Quien confía en un socio contractual ha perdido la fe. Rembrandt se ha ido, Schiele está ausente. En lugar de eso, puedes golpear pesos contra la pared.

El decreto de emergencia pretende cambiar todo eso. En adelante se aplicará lo acordado por las partes. Esto equivale a “un kilo de bueyes jóvenes o litros de leche”, afirma Monitno. También allana el camino para acordar contratos ejecutables mediante el pago en criptomonedas como dólares o bitcoins. Sin embargo, el objetivo político del nuevo gobierno es la dolarización de la economía argentina.

Ninguna protección a los inquilinos, baja protección al consumidor, tipos de interés usureros

Al mismo tiempo, la reforma reduce la protección del consumidor y hace que los contratos sean significativamente más largos y complejos. Milei no sólo suprime la prohibición de contratos inmorales, sino que deroga la validez del derecho comercial y contractual en general; Los tribunales sólo pueden aplicarlo si no se acuerda nada sobre un punto particular del contrato en cuestión. Esto significa: rienda suelta a todo tipo de cláusulas sorpresa.

Se derogan las leyes de arrendamiento, las restricciones a la gran propiedad privada, las restricciones a la compra de bienes raíces por parte de extranjeros y las leyes industriales como la minería, la viticultura o el azúcar. Al mismo tiempo, se derogarán las normas que facilitan la entrada al mercado de empresas más pequeñas y proveedores regionales. Al mismo tiempo, ya no se aplica la obligación de mostrar los precios ni ninguna restricción de precios, ni siquiera para los medicamentos y los servicios prepagos.

Los intereses se pueden acordar a cualquier nivel y los bancos pueden establecer las tarifas que los comerciantes deben pagar al aceptar tarjetas de crédito y débito. Anteriormente se utilizaban aquí umbrales del tres y del 1,5 por ciento. Se reducen las normas de seguridad contra incendios, se modifican las normas aduaneras y se introducen medicamentos recetados electrónicamente. Los clubes de fútbol ya no tienen por qué ser clubes, las restricciones a la competencia en el sector turístico son historia, los permisos de conducir se vuelven digitales, ya no es necesario llevar certificados de registro ni comprobantes de seguro, los autos usados ​​pueden cambiar de manos. Multas de tráfico no pagadas, etc. Desregulación hasta donde alcanza la vista.

Todas las empresas estatales se convertirán en sociedades anónimas y se venderán, incluida Aerolíneas Argentinas. Sin embargo, los beneficios de su privatización pueden ser modestos, ya que en el futuro los proveedores extranjeros también podrán operar vuelos nacionales o volar entre Argentina y terceros países. También se permite la operación de servicios satelitales; Se espera que Starlink esté operativo en Argentina a partir de 2021, pero las entregas allí aún no han comenzado. Esto puede deberse a la alta inflación y a tener que aceptar pesos a un tipo de cambio arbitrario, que ahora está cambiando. Se reducen las competencias de los estados y municipios.

Más poder para los empleadores, salarios mínimos más bajos, precios más altos

Si una organización tiene un máximo de cinco empleados, no se consideran empleados. Esto significa que ya no tienen protecciones para los empleados ni salarios mínimos. Para otros empleados, la base para calcular el salario mínimo se reducirá significativamente y el derecho de huelga se restringirá significativamente; En algunas industrias, incluso si hay una huelga, al menos el 50 por ciento de los empleados deben trabajar a tiempo completo. En el sector de la educación es incluso del 75 por ciento.

Por si fuera poco, el decreto también priva a los sindicatos de su financiación. No son los únicos que califican la ordenanza de inconstitucional, piden la anulación de varias disposiciones y amenazan con una huelga general, a menos que se les permita volver a hacerlo.

Recientemente, Milei redujo a la mitad el valor de la moneda local frente al dólar estadounidense. Dio la misma justificación para la medida que el decreto emitido el viernes: una emergencia económica y una inflación masiva. El nuevo presidente dice que debido al estado de emergencia no se puede llevar a cabo el proceso legislativo ordinario. Este es un requisito previo para el reconocimiento legal de su mandato. Ahora pasa al Parlamento, donde ambas cámaras deben decidir en un plazo de diez días. Una mayoría simple es suficiente para implementar el mandato visionario. En un período de tiempo tan corto, no es posible evaluar todos los efectos de las modificaciones de gran alcance.

Si el parlamento está de acuerdo, los argentinos enfrentarán ingresos más bajos y precios más altos. Abarca desde alquilar apartamentos hasta comprar bienes raíces y comprar alimentos. A medida que las anteriores restricciones a las exportaciones de repente se vuelven ineficaces, los precios de los alimentos se alinearán con los precios del mercado mundial significativamente más altos. El Decreto de Necesidad y Urgencia en realidad está alimentando la inflación incluso para los poseedores de Bitcoin.



