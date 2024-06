Argentina ante las elecciones: Con el poder de las mujeres contra la motosierra

No. 46 – 16 de noviembre de 2023 El candidato presidencial libertario de derecha, Javier Milei, quiere transformar la economía de Argentina y frenar los derechos de las mujeres. Pero enfrenta la oposición de un fuerte movimiento feminista.

dividir





El salario mensual de Verónica González* no alcanza para el alquiler. Una enfermera de cuarenta años tiene que trabajar horas extras y endeudarse para llegar a fin de mes. “El pan, la electricidad, el agua: todo es caro. Espero que el futuro presidente haga algo para cambiar esta situación”, dice mientras observa a su hija de seis años en el patio de recreo. La madre soltera vive con sus tres hijos en Ituzaingó, en las afueras del gran Buenos Aires. La tasa de pobreza es especialmente alta aquí: el 45 por ciento de la población vive por debajo del umbral de pobreza y sus ingresos no son suficientes para cubrir las necesidades básicas.

Mujeres como Gonzales podrían decidir las elecciones presidenciales de Argentina el domingo. El economista libertario de derecha Javier Millay se postula para un segundo mandato contra Sergio Massa, el ministro de Economía del actual gobierno de centro izquierda. Las encuestas de opinión sugieren que habrá una dura competencia entre los dos candidatos. En la primera vuelta de votación del 22 de octubre, Massa obtuvo el 36,8 por ciento de los votos y Mili casi el 30 por ciento. La diferencia fue significativamente mayor entre las votantes: el 45 por ciento de ellas votó por Massa.

La resistencia al dodo se está extendiendo

El ascenso de Javier Miele es un ejemplo de ello. El hombre de 53 años, de pelo alborotado, pierde rápidamente la compostura cuando aparece en televisión y se describe a sí mismo como un anarcocapitalista. Quiere abolir el banco central de Argentina y reemplazar el peso por el dólar estadounidense. Quiere utilizar la “motosierra” para reducir el Estado de bienestar, recortar drásticamente el gasto público y cerrar once de los dieciocho ministerios, incluidos los de educación, salud, trabajo y mujeres. En su lugar debería ocupar el “Ministerio de Capital Humano”. Con estas medidas, Miley quiere combatir la inflación, una de las principales preocupaciones de la mayoría de los argentinos. La inflación anual ha superado el cien por ciento este año.

En comparación con otros países latinoamericanos, el Estado de bienestar está relativamente bien desarrollado en Argentina: la educación y la salud públicas son gratuitas, y los pobres y desempleados reciben apoyo estatal. Millay declaró que el Estado era “el enemigo”: era “el problema, no la solución”. Pero no quería transformar la economía argentina con reformas neoliberales radicales. Miley está en contra del aborto, quiere abolir las clases obligatorias de educación sexual y apoya el libre acceso a las armas. Un político de su partido ha propuesto una legislación que permitiría a los hombres renunciar a la paternidad para evitar pagar la manutención de los hijos.

Muchos de sus proyectos están dirigidos directamente contra los logros del movimiento feminista. Esto es particularmente fuerte en Argentina: en 2015, el movimiento antifeminista “Ni Una Menos” desató una ola de feminismo en toda América Latina. En la Argentina profundamente católica, las mujeres y las personas queer legalizaron el aborto y establecieron el Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad.

“Mile representa una derecha radical neoliberal”, afirma la politóloga Valeria Bruszko. Algunos lo comparan con Donald Trump, pero Brusco no está de acuerdo: “Trump abogó por el proteccionismo económico para proteger la industria nacional. Mili, en cambio, quiere dejarlo todo en manos del mercado. Brusco examina las motivaciones de quienes eligen a Mili. Señala la Surgimiento de una nueva identidad política en Argentina: el antidodo. La actitud “contra todo”, describe la gente presente. La mayoría de ellos son jóvenes restringidos por los confinamientos por el coronavirus y desilusionados con los partidos políticos tradicionales. Una encuesta realizada por la Universidad Nacional de Córdoba entre 10.000 votantes de Milei, en la que trabajó Brusco, muestra que: el 63 por ciento rechaza los partidos políticos, el 80 por ciento está en contra de los impuestos a los grandes patrimonios, el 60 por ciento consideró que las demandas feministas eran demasiado altas.

Más armas, más peligro

Uno de ellos es Luciano Gómez*, de 26 años. No tiene ningún interés en la política y no pertenece a ningún partido. Le gusta el plan de Miley de abolir el banco central e introducir el dólar estadounidense. “Milé tiene una solución a la inflación”, dice en un banco del Parque Rivadavia, un barrio de clase media de Buenos Aires. Massa, por su parte, es considerado uno de los culpables de la crisis económica. “Quiero votar por alguien que tenga nuevas ideas, no alguien que quiera seguir como antes. ¿Cómo será el cambio en el país?” Miley le da esperanza.

Gómez trabaja como anunciante para una empresa australiana y promociona productos digitales en redes sociales. Le pagan en dólares estadounidenses y su ingreso mensual ronda los 500 dólares. Aunque ni siquiera recibe una cuarta parte del salario mínimo en Australia, Gomes gana más de tres veces el salario mínimo en Argentina, dependiendo del tipo de cambio.

El joven no está de acuerdo con las opiniones misóginas de Miley y apoya la legalización del aborto. Sin embargo, apoya el plan de cerrar el Ministerio de la Mujer. “El ministerio no conduce a una menor violencia contra las mujeres, sino a un gasto público innecesario”, afirma. Ella cree que el feminismo y el activismo LGBTIQ+ sólo ayudan a la autoexpresión.

Gomes también cree que el libre acceso a las armas es una buena recomendación. Cuenta la historia de un amigo al que le robaron. Los ladrones lo golpearon y patearon. “Si mi amigo tuviera un arma, podría haberse defendido”, dice.

A Verónica González, por otro lado, le preocupa que la flexibilización de la posesión de armas aumente los tiroteos en las escuelas. “Tengo que tener cuidado en el parque para que nadie me robe el bolso o secuestre a mi hija. ¿Cómo puede pasar eso con las armas?” También desaprobó los planes de Miley de privatizar el sistema educativo. “Ahora no puedo decidirme. ¿Cómo puedo pagar las tasas escolares de mis hijos?”

Las feministas y los activistas queer están entrando en pánico en Argentina. “La voz de las mujeres contra Mili es una voz defensiva”, dice María Pía López, socióloga y escritora de 54 años que forma parte del movimiento desde que se formó Ni Una Menos. La conciencia feminista condujo a una fuerte politización de las mujeres. “Las mujeres jóvenes crecieron con el feminismo. Se organizaron colectivamente en su vecindario, en la escuela o en la universidad; esta experiencia moldeó a toda una generación”, dice López. La juventud no pasó por tal proceso de politización. “Estaban solas, se sentían amenazadas por el feminismo y luego llegó el coronavirus”, afirma la socióloga. Esto puede haberlos hecho más susceptibles a la retórica libertaria y de extrema derecha.

Aunque Miley no ganó las elecciones, la violencia y el discurso de odio que difundió ya habían dejado una huella en la sociedad. “Cambió el umbral de lo que se puede decir”, dice López. Por ejemplo, Millay cuestiona la cantidad de personas desaparecidas durante la última dictadura militar (1976-1983). Victoria Villarreal, que podría convertirse en vicepresidenta si gana las elecciones, proviene de una familia de militares y minimiza los crímenes de la dictadura contra los derechos humanos. En comparación con otros países latinoamericanos, Argentina ha hecho mucho trabajo de revalorización y reminiscencia; Los principales miembros de la junta fueron condenados a largas penas de prisión.

“Argentina volvió a tener un acuerdo. Este acuerdo se ha roto”, afirma López. “Desde el fin de la dictadura, ninguna fuerza política que defienda el terrorismo de Estado se ha presentado a las elecciones”.

Sin embargo, Sergio Massa no era el candidato que muchas feministas querían. Representa el ala conservadora del peronismo y está cerca del sector empresarial. Hay diferentes facciones en la dirección política que lleva el nombre de Juan Perón, quien asumió el gobierno por primera vez en 1946. Históricamente, esto significó un fuerte Estado de bienestar, cuyo objetivo, Eva, la esposa de Perón, definió una vez como: “Donde hay una necesidad, nace un derecho”.

Dada la orientación política de centroderecha de Massa, no todas las feministas estaban dispuestas a apoyar abiertamente su elección. Algunos partidos de izquierda también convocan elecciones “contra Miley” pero no “por Massa”. Pero hay consenso en el movimiento feminista de que Miley representa un peligro, dice la socióloga María Pia López. Masas y grupos en todo el país están organizando acciones para impedir que un candidato de extrema derecha gane las elecciones.

Con un peculiar sentido del humor

Uno de ellos es el grupo “Lesbianas con Cristina”. Al anochecer, los activistas se mueven por los barrios de Buenos Aires, lanzando folletos en los buzones de correo, pegando pegatinas en postes de luz y colgando carteles en las paradas de autobús. “Prevengamos el desastre, no por Miley”, decía un cartel. Rocío Juviria, 34 años, dice: “Mila es un peligro para todo aquel que no sea heterosexual de una determinada clase social. Las elecciones presidenciales han dado lugar a conversaciones políticas en casi todas partes. Pero hay una especie de barrera de comunicación entre quienes eligieron a Mili y quienes eligieron a Massa. “Tenemos que escucharnos unos a otros. Puedo entender que la gente esté enojada. La inflación nos afecta a todos.

En las redes sociales circulan memes burlándose de Miley y Massa convoca a elecciones. “La comedia salva barreras. Nuestra estética del activismo lésbico resuena en mujeres jóvenes y queers a quienes la propaganda oficial no puede llegar”, dice Javier Mili también es conocido en las redes sociales, donde ofrece soluciones simples a temas complejos como la inflación durante las elecciones. campañas.

“Las causas de la inflación son diversas”, afirma la economista feminista Camilla Baron. “Tratar de explicarlos sólo a través del gasto público es absurdo.” Argentina lleva más de ocho años en crisis económica. El expresidente de derecha Mauricio Macri pidió prestados más de cincuenta mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018. Además de la deuda externa, también está la deuda interna, la economía informal, la balanza comercial negativa y los efectos del contagio.

Por lo tanto, sigue siendo incierto si Miley podrá hacer realidad sus sueños con la motosierra. La politóloga Valeria Bruszko dice que las mujeres en particular sienten que tienen que soportar el coste de sus planes. “Muchos hacen trabajos de cuidados: cuidan a los niños, a los enfermos y a los ancianos. No votan para revertir todo. Como mujer y madre, Sergio Massa sólo puede elegir”, dice Verónica González, “Mila quiere quitarse”. nuestros derechos de las mujeres. Sería un gran paso atrás”.