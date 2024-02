Argentina: “Cola del hambre” frente al Ministerio

Un ministro argentino supuestamente invitado provocó una cola de casi dos kilómetros frente a su ministerio.

Ayer, cientos de personas se manifestaron en la capital, Buenos Aires, frente a la residencia oficial de Sandra Betovello, ministra encargada de la política social durante el gobierno del presidente ultraliberal Javier Millay. La “Cola del Hambre” se extiende por casi 30 cuadras.

esa no fue la invitacion

Las declaraciones del ministro fueron un punto de partida después de que los manifestantes frente a su ministerio la semana pasada condenaran los retrasos en la entrega de alimentos a los comedores sociales.

AP/Natacha Pizarenko



Petovello – Ministro de Capital Humano, según su título oficial – luego dijo: “Voy a hacer esto: muchachos, ¿tienen hambre? Cada uno venga por separado, su DNI, su nombre, de dónde es, obtener ayuda personal.

La gente tomó la palabra del ministro y se alineó frente a su ministerio. Sin embargo, no fueron recibidos: Manuel Atorni, portavoz presidencial, dijo ayer (hora local) que Betovello no había invitado a nadie y no recibiría a nadie. Ella expresó “espontáneamente” su deseo de ayudar a cada persona.

Al mismo tiempo, el abogado insistió en que el gobierno nunca recortaría la ayuda alimentaria, dadas las duras medidas de austeridad de la nueva presidenta Miley: “prácticamente la mitad de la gente vive en la pobreza y cinco millones de personas no tienen suficiente para comer todos los días”.