Argentina dividida antes de las elecciones: “Una elección imposible para muchos”

En medio de una grave crisis económica, Argentina ha elegido un nuevo presidente. Pero la proporción de indecisos es alta. Hay muchos signos de una carrera reñida.

Diana del Río lo ha decidido: en las segundas elecciones del domingo, la argentina de 62 años depositará su voto en blanco en la urna. No hay ministro de economía Sergio Massa y el populista ultraliberal Javier Mille parecen candidatos presidenciales adecuados para el veterinario. El resultado del referéndum todavía es completo y la proporción de indecisos es muy alta.

“En realidad, no creo que esté bien”, dice Del Río en su pequeña clínica de animales en Buenos Aires. Pero no quedó otra opción que hacerse a un lado en la segunda vuelta de las elecciones. La colega de Del Río, Julieta Díaz, no pudo decidirse. “Sólo se puede elegir el mal menor”, afirma el hombre de 37 años.

Argentina atraviesa su peor crisis económica en décadas y el nuevo presidente enfrenta enormes desafíos. Pero muchos argentinos no confían en que ninguno de los candidatos pueda controlar los problemas. Como ministro de Economía, Massa es en parte responsable de una inflación de tres dígitos y de una pobreza creciente. Millay, que se describe a sí mismo como anarcocapitalista, quiere abolir el banco central, recortar el gasto público “con una motosierra” y sustituir el peso argentino por el dólar estadounidense.

“Para muchos argentinos, es una elección imposible. Los votantes más importantes en esta decisión son un gran grupo de personas que rechazan firmemente ambas opciones”, dijo Benjamín Keden, del grupo de expertos Wilson Center en Washington.

Según las encuestas, los dos candidatos están empatados, con Miley manteniendo una ligera ventaja. Según los encuestadores, entre el 7 y el 13 por ciento todavía están indecisos o tienen intención de votar en blanco. Entre los indecisos se encuentran los votantes de la ex ministra de Defensa de derecha Patricia Bullrich. Fue derrocado en la primera vuelta de la votación en octubre con sólo el 24 por ciento de los votos.

María López ciertamente no quiere dudar en decidirse por un candidato. Pero días antes de las elecciones todavía se siente completamente confusa, dice esta mujer de 39 años, que trabaja en una joyería. Ella ve que el precio aumenta allí todos los meses.

El voto es obligatorio en Argentina



Debido a la deprimida situación económica y la inflación del 143 por ciento, López y su esposo han decidido no tener hijos. “Ya no se puede planificar el futuro. No se sabe qué va a pasar mañana. Los alquileres se han disparado y cada vez es más difícil mantenerlos hasta fin de mes”, afirma. Como muchos, teme una devaluación del peso, que muchos analistas creen inevitable después de las elecciones.

“Desafortunadamente, hay que elegir”, dice Pablo Rivera, que dirige una pequeña floristería en el exclusivo barrio de Recoleta desde hace más de 30 años. El voto es obligatorio en Argentina. Este hombre de 55 años se da cuenta de que cada vez menos gente tiene dinero para gastar en arreglos florales. “Si tuviera que votar, sería por Miley”, dice. “Pero al mismo tiempo tampoco quiero votar por él. ¡Qué vergüenza para este país!”

“Decidiré en el último momento – “Cuando termine todos mis cálculos”, dice Ernesto Velázquez mientras pasea por el parque con su hijo pequeño, “el país se parte en dos”, afirma el experto en informática.

Margarita Pérez, una jubilada, expresa su enojo en un mercado del barrio Isidro Casanova: “Estoy cansada de estos presidentes que no hacen nada por nosotros”, dice. Ella, entre lágrimas, dice que tiene que ir a limpiar. “Sé que votaré el domingo, pero no sé quién”, dice Pérez. “Me inclino por Massa. Miley me asusta, no sé si es inteligente o está loco”.

