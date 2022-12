Argentina golpea a Polonia como una tormenta en el desierto

Doha Cuando Alexis McAllister y Julián Álvarez ganaron la superioridad flagrante del bicampeón del mundo ante Polonia (2-0), el estadio en los edificios temporales del Container Stadium 974 se estremeció. Robert Lewandowski y su equipo fueron derrotados sencillamente por Lionel Messi y su equipo. . Había un grupo. La extravagancia del penalti fallado por Messi -tras una dudosa intervención del VAR- fue todo sonrisas. Especialmente los de 35 años. La superestrella dijo que la victoria debería darle “confianza para el futuro”. “Hemos comenzado a hacer lo que hemos estado haciendo durante tanto tiempo, pero que no hemos podido hacer desde el comienzo de la Copa del Mundo por varias razones”.

AdUnit Mobile_Pos2

Contenido del bloque de anuncios_1

La bancarrota ante Arabia Saudí aguarda el pasado domingo (16.00 horas) octavos de final ante Australia. Messi, quien ahora está detrás de Diego Maradona en sus 22 apariciones en la Copa del Mundo, sería un mal capitán si la “Albiceleste” no lo advirtiera sobre los desvalidos de Down Under. “Hemos visto recientemente que cualquier oponente a nuestra costa puede jugar bien contra ti y vencerte”. Pero, ¿qué deben hacer los australianos contra esta fuerza argentina?

Llena de energía

Con el profesionalismo del Paris Saint-Germain, los sudamericanos pueden barrer a los oponentes como una tormenta en el desierto. La sed de acción de Messi inspira a todo el equipo: ya es uno de los que se calientan con brío, es la última persona en tropezar antes con el césped. Una postura (física) completamente alterada se documenta con números. Aunque ambos gigantes de la portería se fueron con las manos vacías, Messi ganó la comparación cara a cara contra Lewandowski. 7:0 tiros a puerta, 5:1 asistencias, 97:36 contactos de balón, 70:18 pases. Mientras que Messi ganó cada segunda entrada, Lewandowski perdió dos de tres.