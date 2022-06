Argentina: Hikui y el derecho a la legítima defensa

En octubre de 2016, Eva Analia de Jesus, también conocida como Hikui, tuvo que defenderse de una violación en grupo. Ella mató a uno de sus atacantes. Después de una gran campaña feminista, fue puesta en libertad durante más de siete meses. Ahora se llevó a cabo el juicio, en el que el fiscal exigió diez años por el asesinato. El 17 de marzo de 2022, Higuaín pudo celebrar su liberación con muchos de sus seguidores.

Después de ver a su hermana en el barrio de Marillo, al noroeste de Buenos Aires, el entonces Higuaín, de 42 años, apodo del conocido arquero colombiano René Higuaina, el portero amante del fútbol, ​​fue atacado por un grupo de al menos ocho personas. . Quien la había intimidado previamente. Vivía sola en esta parte de la ciudad, pero se mudó debido a los ataques anti-lesbianas. Higuie tenía un cuchillo en el bolsillo, y cuando uno de los violadores ya estaba acostado encima de ella, se lo clavó en el pecho. Sting está muerto. El resto de los hombres la siguieron golpeando y pateando hasta que se desmayó.

Los llamados “violadores de derecha” quieren que los hombres LGBTI* “demuestren de verdad” que quieren exponer sus identidades heterogéneas e imponerles una sexualidad multifacética, que es parte de la violencia machista normal en Argentina, que se traduce en repetidas muertes de víctimas Estas violaciones pasan desapercibidas por vergüenza.

La justicia es aceptada por la sociedad con vigilancia cuando los hombres protegen sus bienes. La situación es diferente cuando se trata de la autodefensa de las mujeres, especialmente si también son lesbianas y pobres.

Entonces, al principio, le sucedió lo habitual a Hiku: a pesar de sus heridas y la ropa interior rota, la policía creyó la versión de los hombres de que no había habido violación. Hikui fue encarcelado y los hombres no fueron interrogados. Pero la gran campaña de los movimientos feministas por la liberación de Higuaín cambió el rumbo.

El juicio, que ahora está suspendido desde hace más de cinco años en San Martín, en el estado de Buenos Aires, estuvo acompañado por una gran multitud. El tribunal no quiso ser público y se reunió en una pequeña sala de juicio. Pero gracias a la campaña, el interés público fue alto. También estuvieron presentes representantes de varios ministerios, pero la audiencia tuvo que turnarse ya que solo había 15 asientos. Los defensores de su caso han estado trabajando para que la transcripción real de esta declaración esté disponible en línea.

El abogado de Higuaín apuntó a la investigación de haters femeninos. Lo decisivo en el juicio será si el tribunal reconoce que se trata de una medida defensiva frente a las agresiones a lesbianas. La confesión de la mujer en el lugar y el contacto posterior con Higui en la comisaría ayudaron aquí. Dijo que tenía múltiples heridas por la golpiza y que la revisaban constantemente para asegurarse de que no se estaba cayendo. Al hacerlo, confirmó la versión de Higuaín de los hechos.

Se programaron cuatro días de conversaciones y el veredicto se anunció el 22 de marzo. Pero al tercer día del juicio, el tribunal presentó las peticiones y quedó claro que el veredicto podría llegar ese día. Activistas ven en el cierre anticipado del proceso una estratagema para evitar la gran movilización prevista para el 22 de marzo, que fue anunciada por bandas como los Coros Gumbia. Pero en tan poco tiempo, cientos de personas llegaron a San Martín y le dieron una enorme bienvenida a Higuaín a su salida de la cancha.

Hikui creció en la pobreza extrema. Ya a los ocho años tuvo que trabajar, limpiar, cuidar perros, cuidar niños y luego trabajar en una fábrica. No tiene afiliación con el feminismo o grupos políticos. Ahora se ha convertido en abanderada de un veredicto que deja claro que la legítima defensa no es un delito. En su discurso ante la corte, dijo que no podía hacerlo sin unidad y pidió apoyo para otros afectados por la organización.

La publicación apareció por primera vez ila 454 (abril de 2022)