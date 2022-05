Argentina: Incendios forestales en calor extremo

La parte norte de Argentina en particular ha estado plagada de calor extremo durante mucho tiempo. Las provincias del norte han estado experimentando altas temperaturas de más de 40 grados durante las últimas semanas. El termómetro en la ciudad de Resistencia ayer fue de 43,5 grados. Además, el país sudamericano sufre sequía desde hace unos dos años y medio: debido al evento climático de La Niña, las precipitaciones no son muy necesarias. El calor extremo y la sequía están teniendo un efecto devastador: desde principios de este año, los incendios forestales y los incendios forestales han proliferado en el Parque Nacional Ibérico en Cilantro, la provincia realmente húmeda de Argentina. Ya se ha quemado más del 60% del área del parque. La mayoría de los incendios se iniciaron al prender fuego al ganado. Debido a la sequía, los campos no produjeron mucho producto este año.

Se espera que llueva en la región esta semana. Ojalá le dé a Argentina un respiro digno.

Artículo de Lena Dummerman, que se formó en Q.met