Argentina: ¿Miley está desnuda? | WOZ El periódico semanal

#5 – 1 de febrero de 2024 El escritor Gabriel Cárdenas estuvo en las calles de Buenos Aires durante la huelga general. Procesó sus notas para convertirlas en texto para WOZ y observó el comportamiento imperial del nuevo presidente.

Incompetencia política y narrativa mesiánica: el muñeco de Javier Mille durante la huelga general en Buenos Aires el 24 de enero.

Foto: Natasha Pizarenko, Keystone



Más de un millón de personas siguieron un llamado a una huelga general en Argentina la semana pasada. Con victoria: dos días después de la huelga del 24 de enero, el recién elegido presidente Javier Mille retiró algunas reformas controvertidas. Gabriel Cortinas participó de las manifestaciones en la capital argentina, donde conoció a los personajes de su historia.

“Una huelga general 45 días después de la toma de posesión de un nuevo presidente. Nunca ha habido protestas contra un gobierno tan rápidamente en toda la historia de Argentina.” Eso es lo que piensa Nicolás mientras camina por la calle Juncal con cientos de personas de ideas afines del suburbio occidental. Viajan treinta kilómetros en tren hasta la capital del país y ahora marchan por uno de los distritos históricos más elegantes de la ciudad. Pertenecen a la organización de izquierda peronista y ocupan toda la calle. Los comerciantes del barrio estiran la cabeza y contemplan con asombro esta enorme oruga que crece y sube cantando por cada columna. Un joven mensajero en bicicleta pasa y grita algo ininteligible. Nicholas no estaba seguro de si fue provocación o consentimiento.

Un grupo importante de votantes que votaron por Milli fueron jóvenes mensajeros u hombres menores de 35 años, como Nicholas, que trabajaban en ocupaciones peligrosas. La bicicleta circula por una calle transversal y el logo del servicio de reparto, pedaleando hasta la muerte, se reduce a un punto rojo y desaparece en el horizonte.

La oruga humana avanza lentamente. En menos de una hora, los manifestantes se unen a otros 300.000 para pararse bajo el sol de verano en la Plaza del Congreso y regresar por el mismo camino. Es 24 de enero y Argentina está batiendo un nuevo récord: la confederación sindical más grande y conservadora del país ha convocado una huelga general y una movilización contra un gobierno. ¿Por qué está haciendo esto? Volvamos. Estamos viviendo el cuarto intento en la historia del país de instaurar un modelo neoliberal. Se caracteriza por una combinación inusual de velocidad, narrativa mesiánica, ineptitud política y fraude electoral. Miley se siente una cruzada y le gusta decir que los “poderes celestiales” están de su lado.

Tras su toma de posesión, el nuevo presidente emitió por primera vez un “megamandato” destinado a desmantelar el gobierno en un tiempo récord. Haciendo caso omiso del Congreso, quería derogar 300 leyes y hacer 300 reformas más: privatizar, flexibilizar el trabajo, abolir leyes que protegieran a los inquilinos o regular el comercio de alimentos, todo bajo el loco lema de “libertad”. Una semana después, envió un proyecto de ley general al Congreso que incluía un “megagrado” y cruzaba una línea: otorgaba poderes legislativos al presidente.

un poeta politico

Gabriel Cárdenas es poeta, periodista e investigador. Este hombre de cuarenta años creció en Buenos Aires, la capital de Argentina, donde todavía vive hoy. Ha publicado varios poemarios, entre ellos el volumen premiado literario “Bujato”, y es fundador y editor de la revista literaria “Raballo”. Cortinas estuvo politizado en los primeros escándalos como parte del kirchnerismo, el llamado período populista de izquierda de la presidencia de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner de 2003 a 2015. Cortinas es activista de diversas iniciativas políticas y culturales y comenta habitualmente acontecimientos políticos en los diarios. Es docente e investigador en el Instituto de Literatura de la Universidad de Buenos Aires.

A sólo 45 días del gobierno de Miley, ya un millón de personas están protestando en todo el país. ¿Cómo llegó a ser presidente? Terminó segundo en la primera vuelta de las encuestas y, para ganarle al peronismo, se alineó con la tercera coalición más fuerte, los “Juntos por el Cambio”, encabezada por el ex presidente Mauricio Macri, que ahora controla las áreas más importantes. : Economía y Seguridad. A pesar de su airada retórica imperialista, Miley se ha convertido en el tipo de sirviente de Macri que está dispuesta a cualquier cosa.

“Si sus acciones no fueran un desastre social, podrían compararse con algo sacado de una película de Sacha Baron Cohen”, pregunta Ariel en un mensaje de audio al salir de una estación de metro. A sólo diez cuadras del Congreso, la ciudad no parece haber cambiado mucho aquí. Tuvo que caminar un poco más para escuchar consignas, banderas, columnas de formaciones y, como era de esperar, policías militarizados esperando órdenes. El gobierno estatal cerró algunas entradas a la ciudad y prohibió la entrada de autobuses, excepto el transporte público. Sin embargo, vino mucha gente.

Informaremos más tarde. 1976: Se introduce por primera vez un modelo neoliberal en Argentina. Sólo pudo mantenerse mediante una represión brutal, que provocó la desaparición de 30.000 personas, pero “dura lo que dura la propia dictadura”, mientras duró la dictadura. 1990: Segundo intento. Esta vez, el factor regulador no fue la propia represión, sino el recuerdo de la masacre, junto con las funestas consecuencias de la hiperinflación que vivía el país. Nicolás tiene casi tres años y ahora asiste a la Escuela Secundaria Yamila, ubicada en la Plaza del Congreso. Años más tarde, este programa neoliberal desembocaría en la famosa “Crisis de 2001”. Yamila participa en movilizaciones con grupos vecinales. Después de eso, el kirchnerismo mejora los indicadores sociales y fortalece el papel del Estado. 2016: el presidente Mauricio Macri hizo un tercer intento, que también fracasó. No existe un factor regulatorio, por lo que la ex y actual Secretaria de Defensa Patricia Bullrich promueve el “protocolo antiprotestas” para menoscabar constitucionalmente el derecho de huelga.

La sociedad argentina mostró los límites del tercer programa piloto neoliberal en diciembre de 2017 con una masiva movilización y lluvia de piedras contra el Congreso. Al final de su mandato, Macri dejará una alta pobreza, una fuerte caída en el consumo y una deuda externa de 44 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, lo que significa que esencialmente tendrá un cogobierno. Los argentinos mostraron sus límites dos años después de Magri y dos meses después de Mille. “La patria no se vende, se protege”, se escuchó corear a Ariel a varias cuadras camino a la Asociación de Atención a la Salud. El Ministro de Defensa intenta nuevamente utilizar el ineficaz “protocolo antifalsificación”. Hay tanta gente que la policía no puede hacer nada.

Yamila estaba sudando, cerca del escenario, pero sin mucho interés en su discurso. Como muchos otros allí, lo hizo no porque fuera llamado a hacerlo por la federación sindical, sino porque creía necesario enfrentar la injusticia provocada por el megamandato y la omnipotente legislación del presidente. Nicolás quiere ir a la Plaza del Congreso. No lo consiguió, la plaza está llena y su columna debe permanecer donde está. Yamila, en cambio, es donde Nicolás quiere estar muy cerca del Congreso. Llegó temprano aquí con su marido, ambos profesores, y su hija. Mientras el gobierno amenazaba con reprimir, debatieron durante días sobre con qué organización acudir a protestar. “No se nos ocurrió ninguna organización”, dice, “entramos en el túnel muy silenciosamente, nadie gritaba, como si estuviéramos haciendo algo prohibido. Estábamos nerviosos y ahora volvemos con toda la energía, tomando la atmósfera de la reunión con nosotros, ¿no es cierto?”

La movilización fue poderosa y vino gente de todas las provincias; Sin embargo, muchos no hicieron caso al llamamiento a la huelga. Una parte de la comunidad siguió con su vida cotidiana normal, mientras que la otra parte se movilizó como no lo había hecho en mucho tiempo. Salió más fuerte de ello. Es una ruptura en la carrera humorística de Miley hacia la autocracia. Los artículos de los medios de comunicación y un discurso mesiánico – “poderes celestiales” – parecían impensables: Miley estaba expuesta, o mejor dicho: desnuda. La Corte Suprema revisará pronto la constitucionalidad del mandato y la ley aún no ha sido ratificada. A ver si habrá una gran reunión o una negociación.

Antes de abandonar la plaza, Yamila levanta la vista y lee en un gran globo flotando en el aire: “Aquí el cielo dice, no hay que subestimar el poder de la tierra”.