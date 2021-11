Argentina: Movimiento de Trabajadores Agrícolas: Movilización interna por legislación agraria

Buenos Aires. En la capital argentina, los campesinos realizan un campamento de protesta de cuatro días frente al Congreso en conjunto con la Unión de Trapezadores de la Diera (UTT). Bajo control. Exigen que se apruebe rápidamente la Ley de Acceso a la Tierra.

El propósito de esta ley es otorgar préstamos para que las familias puedan comprar terrenos de manera fácil y económica para procesarlos. Para ello, el gobierno debe ceder las tierras públicas no utilizadas.

El proyecto de ley ya se había presentado en el Congreso en 2016 y 2018, pero debido a la mayoría parlamentaria de derecha en ese momento, no había posibilidades de victoria. Eso cambió en febrero de 2020, cuando el presidente Alberto Fernández anunció su apoyo al proyecto luego de una reunión con la UTT. Dos comisiones parlamentarias manejaron el proyecto de ley en mayo, pero la ley aún no se ha incluido en la agenda del Congreso. “El gobierno no ha cumplido su promesa”, dijo el vocero de UTT, Agustín Gutiérrez.

¿Te gusta leer? Esa es nuestra felicidad. Para apoyar nuestro trabajo, las donaciones periódicas ayudan a que el programa United States 21 sea sostenible. Tu equipo de USA 21 Puedes donar aquí

UTT y trabajadores agrícolas organizados Solicitud Ahora su campamento de protesta ha adoptado la Ley de Tratamiento Rápido y Acceso a la Tierra. Según el sindicato, este será un paso importante para garantizar la existencia segura de familias cuyo sustento depende de la agricultura. Hoy, según la UTT, el 87 por ciento de los trabajadores agrícolas tienen que arrendar sus tierras y no tienen los medios económicos para comprar su propia propiedad. “En lugar de pagar rentas excesivamente altas, podemos obtener un préstamo que nos permita disponer de nuestra propia tierra. Proporcionará seguridad para la producción de alimentos y la inversión en agricultura natural”, dijo UTT en un comunicado.

A excepción del campamento central de protesta frente al edificio del Congreso en la capital, esta semana se realizaron actividades en varias provincias de Argentina. Los trabajadores agrícolas expresaron sus preocupaciones. En un movimiento simbólico, los activistas bloquearon el acceso a una sucursal de la empresa agrícola Monsanto. “El modelo que implementan estas empresas no nos alimenta”, escribieron en un comunicado. El uso intensivo de plaguicidas en la agricultura a gran escala puede destruir la tierra, contaminar el medio ambiente y promover enfermedades. Por el contrario, UTT se basa en el fortalecimiento de la agricultura familiar a pequeña escala. Esto permite producir de forma respetuosa con el medio ambiente y crear más puestos de trabajo locales.