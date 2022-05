Argentina quiere pagar préstamos del FMI con activos extranjeros confiscados

Buenos Aires. El Senado de Argentina votó 37-31 para aprobar un proyecto de ley para pagar deudas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), enviando dólares no declarados al exterior. Aceptado. Los fundadores del proyecto estiman que podría recaudar unos 20.000 millones de dólares.

El proyecto tiene por objeto establecer un fondo que recibirá el 20 por ciento de los bienes confiscados y no declarados. Seis meses después de la aprobación de la ley, ese aporte aumentará al 35 por ciento. Los valores encontrados deben ser gravados. Se dice que personas físicas o instituciones bancarias contribuyen a la divulgación de estas cuentas extranjeras ilegales como los llamados “colaboradores”. Se refiere a la reforma de la ley sobre la banca, el mercado de valores y el secreto y excepciones fiscales.

Este fondo está destinado únicamente a pagar los préstamos del FMI. Podría pagar una parte importante de la deuda de $ 44 mil millones del gobierno anterior de Mauricio Macri. Ahora el borrador debe ser aprobado por la Cámara de Representantes, donde la aprobación aún no es segura.

Dentro del fondo se deben incluir recompensas para los “colaboradores”. Según la primera presentación de marzo, debería haber recompensas de hasta el 30 por ciento de los activos recaudados Ambas cosas.

La iniciativa fue propuesta por Oscar Parrilli, senador de la coalición gobernante Frente de Todos (FdT), con el objetivo de “eliminar al FMI”. Acusó a los que votaron en contra no sólo de justificar las sospechas, sino también de que algunos estaban “apoyando a los evasores”. Reconoció las diferencias dentro del partido, pero señaló que hubo acuerdo en que el FMI no debe ser “gobernado”.

Oposición criticado Sin embargo, precisamente esta diferencia de opinión dentro de la FdT. Los senadores acusaron a la FDT de “negociar” y calificaron el proyecto de ley como “inconstitucional”. Oposición Alianza Jundos Guerra El Campio Fijado Proyecto de “blanqueo oculto”. ya tienes febrero recordadoNo hay garantía de que los dólares estadounidenses no declarados en el exterior sean repatriados por Argentina. “¿Cómo puedes confiscar artículos no anunciados?”, Preguntó Como el diputado Mario Negri.

Según varios documentos de inteligencia, entre ellos Panamá, Paradise y Pandora Papers, Argentina tiene $ 400 mil millones en activos fuera del país. Menos de un tercio de esto debe ser declarado oficialmente.