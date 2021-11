Argentina y los nazis ”- un estudio

J.a, descubierto tras la pérdida de estos nazis en Argentina Segunda Guerra Mundial De hecho, se construyó un nido, un lugar donde podían evitar el castigo. Hannes Bahrmann, un académico latinoamericano, describe en detalle e intelectualmente cómo el país sudamericano se convirtió en un refugio para criminales alemanes conocidos (Eichmann, Mengele) y menos conocidos.

Para hacer esto, el autor mira primero a la época anterior a la Segunda Guerra Mundial. Bahman escribe que en Argentina, el terreno fértil para las ideologías racistas se desarrolló desde el principio. Después de la independencia de la corona española a principios del siglo XIX, la gente miró con lástima a las tribus que se interponían en el camino de lo que consideraban “civilización” a los ojos de los blancos. “Así que destruyamos esta carrera con la conciencia tranquila”, dijo más tarde un presidente. Luego estaban los afroargentinos, quienes, como explica el autor, constituían una proporción considerable de la población hace doscientos años, constituyendo la mayoría de las tropas en la lucha por la independencia, pero fueron en gran parte destruidos por los combates a lo largo del tiempo. Y la enfermedad, los esclavos permanecieron hasta que no hubo descendencia. “No”, el autor vuelve a citar a un presidente, esta vez Carlos Menem (1989 a 1999), “Este es un problema para Brasil” – se le preguntó si todavía había personas negras en su país hoy.

Objetivo: Tercera potencia mundial

Actualmente, el mundo lleva años vinculando a Argentina con crisis económicas. Sin embargo, hace unos cien años, América del Sur todavía era uno de los países más ricos del mundo. Esto atrajo a muchos inmigrantes de Europa, incluidos decenas de miles de alemanes a lo largo del tiempo, que eran muy apreciados por sus orígenes europeos. En ese momento, el ejército alemán fue visto como un modelo a seguir para muchos. Argentina contó con la ayuda del entrenamiento de oficiales de los alemanes, tomó el servicio militar y los uniformes prusianos, incluidos los famosos “Spike Bonets”.

En general, la influencia alemana en Argentina aumentó con las olas económicas posteriores a la Primera Guerra Mundial: los inmigrantes alemanes formaron asociaciones de vivienda, luego asociaciones leales a la Sociedad Nacional y publicaciones inclinadas hacia el nacionalsocialismo. Así que no es casualidad que Argentina se haya convertido en una tierra anhelante para los criminales nazis; O Adolf Eichmann, uno de los perpetradores del Holocausto, dijo que era “la Tierra Prometida”. El factor decisivo no fue solo la amabilidad alemana de años anteriores, sino también el brazo extendido de un nuevo hombre fuerte, Juan Perón. Es el presidente que se ha ganado el corazón de muchos argentinos desde 1946 a través de una coalición de populistas de izquierda y derecha. Perón, escribe Bahman, no es un nazi, sino un admirador de Adolf Hitler. Después de la Segunda Guerra Mundial, Perón quería que Argentina se convirtiera en una potencia del tercer mundo junto a Estados Unidos y la Unión Soviética. Por eso dio la bienvenida a los criminales alemanes en Argentina después de la guerra, aquí no se les permite sentirse a salvo del poder judicial, incluso pueden llevar una vida completamente normal sin desaparecer.

Perón se enamoró de las falsas promesas

Para atraer a los alemanes, el presidente argentino incluso estableció una comunidad a la que se le permitió emitir permisos de entrada. Perón quería adquirir conocimientos de alemán de esta manera para allanar el camino para que Argentina se convirtiera en una gran potencia. Prometió conocimientos técnicos para los militares, pero también ayudó en otras áreas. Por ejemplo, el famoso médico del campo de concentración Joseph Mengale quería mejorar la ganadería argentina. Pero eso solo resultó ser una falsa promesa. Después de despedir a cientos de científicos de sus trabajos, Perón se enamoró de un físico alemán que convenció al presidente argentino de producir energía solar en baterías embotelladas, lo que le dio a Perón competencia mundial. Electricidad.

Bahman, autor de varias publicaciones en América Latina, muestra reiteradamente cuán profundamente trabajó en este tema. 51 imágenes en blanco y negro ilustran el texto. En algunos lugares, gracias a su narración lingüística, su trabajo cumple con los criterios científicos populares, pero desafortunadamente Bahman siempre se vuelve pequeño y pequeño, de vez en cuando vagando demasiado. Como lector, uno pierde la visión general de los lugares debido a características secundarias y una gran cantidad de nombres, todos los cuales no son importantes ni contribuyen a la comprensión del tema. Por lo general, todos los capítulos de cinco a diez páginas se presentan con viñetas con los puntos relacionados con el contenido más importantes para que pueda actualizarlos al comienzo de cada capítulo. Entonces, gracias a la configuración exitosa, pronto volverá a ver los detalles.

Se recomienda el capítulo “Líneas de ratas”; el término se refiere a las rutas de escape de los nacionalsocialistas. Aquí está claro quién vino a Argentina y cómo (a veces con el nombre equivocado). “Sin embargo, la idea de que un asesino en masa simplemente está viviendo después de esta guerra, envejeciendo y finalmente quedando dormido es insoportable”, cita en un momento Bahman a Simon Wisendale, un sobreviviente de Showa. Pero en Argentina, muchos nacionalsocialistas tuvieron un descanso pacífico después de la guerra. No sintieron culpa. Bastante. “¡No lo siento por nada!” Eichmann le dijo a un periodista. Después de todo, más tarde fue atrapado como parte del trabajo del fiscal general de Hesse, Fritz Bauer. Pero esa es una historia.

Hannes Bahrmann: Nido de ratas. Argentina y los nazis.

Ch. Links Verlag, Berlín 2021.270 págs., 20.