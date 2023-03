argentino Tiroteo en el supermercado del suegro de Messi

Asaltantes no identificados abrieron fuego contra el supermercado del suegro de la superestrella del fútbol Lionel Messi. Foto: Sebastián López Brach/AP Piedra clave

Asaltantes no identificados dispararon 14 veces contra el supermercado del suegro de la superestrella del fútbol Lionel Messi en Rosario, Argentina.

También dejaron una nota que decía: “Messi, te estamos esperando”, informó este jueves el diario “La Nación”. En la carta amenazante, los delincuentes también atacaron a Pablo Javkin, alcalde de la ciudad natal de Messi, Rosario. “Javkin es un traficante de drogas, no te protegerá”, decía.

El ataque se produjo a las 15.20 horas de esa noche. Dos hombres en una motocicleta se detuvieron frente al supermercado Único y dispararon 14 tiros contra las persianas metálicas de la tienda. El supermercado es propiedad del padre de la esposa de Messi, Antonella Roguso.

Rosario sufre una ola de violencia. Varias bandas de narcotraficantes compiten por el control de la ciudad al noroeste de Buenos Aires. El año pasado, 288 personas murieron en el conflicto. En lo que va del año, 56 personas han muerto en Rosario. Los miembros de las bandas de narcotraficantes atacan repetidamente edificios públicos, prisiones y comisarías.

El alcalde Javkin criticó a las fuerzas de seguridad del estado después del ataque a la tienda. “Tenemos policías, gendarmes y policías federales, pero lo que nunca vemos es la aplicación de la ley”, dijo.

El presidente del cabildo también invitó al gobernador Omar Perotti y al presidente Alberto Fernández a visitar el lugar para ver la situación. “Soy el alcalde de esta ciudad. Para ser claro, no dirijo las fuerzas de seguridad. Y cuando pregunté, no me dejaron. Entonces, las personas responsables deberían venir aquí”, dijo.

