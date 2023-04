¿Asedio en lugar de conquista? Un exgeneral estadounidense propone una estrategia alternativa para Ucrania

Página principal Política

Un helicóptero apaga un incendio en el puente de Crimea (galería de fotos de la guerra de Ucrania). © Sin acreditar / AP / dpa

En los Estados Unidos, crecen las voces escépticas sobre si Ucrania podrá recuperar Crimea. En cambio, la península debería ser aislada o prohibida.

Kiev: Rusia anexó Crimea de Ucrania en 2014. Hasta el día de hoy, Crimea juega un papel importante, ya que sería un tema de posibles negociaciones de paz en la guerra de Ucrania. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, describió la liberación de la Península del Mar Negro de la ocupación rusa como la única alternativa.

“El mundo debe saber: el respeto y el orden no volverán a las relaciones internacionales hasta que la bandera ucraniana regrese a Crimea”, dijo Zelensky en un mensaje que circuló en Twitter el viernes por la noche (7 de abril). Por otro lado, la opresión, el asesinato, la guerra y el mal se están extendiendo actualmente bajo la bandera rusa, explicó Zelensky en otro video publicado esa noche. Sin embargo, ahora hay otras señales de los Estados Unidos.

Guerra de Ucrania: los estadounidenses no se atreven a restaurar el control militar

“Terminar con la ocupación de Crimea no es una alternativa no solo para Ucrania sino para el mundo entero. Estoy seguro de eso”, dijo Zelensky en un video sobre una reunión con militares musulmanes, incluidos representantes de los tártaros de Crimea. del Congreso de los Estados Unidos, Adam Smith, dijo Recientemente, “uno debe darse cuenta de que Ucrania no recuperará Crimea militarmente”.

como Tiempos de Moscú Informó que muchos temen que Rusia use armas nucleares si Ucrania intenta recuperar Crimea. El exteniente general estadounidense Ben Hodges propuso hacer que la isla sea “indefendible” para los soldados rusos, según el informe. Esto podría hacerse dificultando el acceso a la isla y restringiendo el transporte marítimo. Esto aislará la isla. Según Hodges, Ucrania tiene los sistemas de armas necesarios para implementar tal bloqueo.

Guerra de Ucrania: Zelensky exige respeto por las fronteras territoriales de Ucrania

Así como Ucrania valora la integridad territorial de otros países, dijo Zelensky, también exige que el país respete su soberanía, refiriéndose a una sugerencia del presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva de que Kiev podría renunciar a Crimea por la paz con Moscú. “Todo nuestro Este y Sur, todas nuestras comunidades y toda nuestra gente merecen vivir y vivir en libertad”, dijo Zelensky.

Muchos tártaros de Crimea abandonaron la península por temor a la persecución política. Los rusos retienen a muchos miembros de la minoría musulmana. Crimea también tiene una gran comunidad de tártaros que han interactuado con las autoridades rusas. Zelensky enfatizó que el mundo solo vivirá en paz y tranquilidad una vez más cuando el agresor Rusia sea derrotado y Crimea sea devuelta a Ucrania. (dpa / ll)