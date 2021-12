Asesinatos de mujeres en Argentina – policía, tu amiga y asesina – noticias

Úrsula aún puede estar viva. La joven de 18 años hizo todo bien: presentó múltiples cargos contra su exnovio, un oficial de policía. Y pidió ayuda en las redes sociales: “Si no vuelvo, todo será breve y dulce”, fue su último mensaje en Twitter.

Su madre, Patricia Nasutti, tatuó la frase en su antebrazo derecho. El 8 de febrero, Matthias Martinez apuñaló a Úrsula. “El gobierno me quitó a mi hija”, dice la madre.

Mito: Perdió a su hija Úrsula: Patricia Nasutti.

Mito: La madre tatuó el nombre de su hija en una mano y en la otra dice: “Si no volviera, todo sería breve y dulce”.

Mito: La madre erigió un altar a su hija muerta Úrsula.

“En Navidad nos sentamos juntos a la mesa de la cocina”, dice el padre, “y todo lo demás salió solo después del asesinato”. “Todo lo demás”, son anuncios que se recibieron antes de que Martínez conociera a Úrsula a mediados de 2020. Uno por violencia contra exnovia en 2017. Martínez la golpeó y la amenazó con un arma de servicio. En ese momento le quitaron el arma por un tiempo, luego de lo cual volvió a trabajar como de costumbre. El veredicto del juez llegó diez días después del asesinato de Úrsula: cuatro años de prisión.

Mito: Una joven fue asesinada en Guido Spano cerca de la localidad de Rojas en el estado de Buenos Aires. El monumento tiene como objetivo llamar la atención sobre las atrocidades y el genocidio en Argentina.

El poder judicial es muy lento, en otro caso: el 5 de enero, un fiscal exigió la detención inmediata de Martínez. Vio que se había demostrado que una niña discapacitada menor de edad debió haber sido violada. Pero a mediados de enero en Argentina. El juez encargado no interfirió con la licencia judicial. La orden de captura no se firmó hasta el 11 de febrero. Martínez ya estaba en prisión por el asesinato de Úrsula. Fue arrestado en el lugar.

“¿Quién nos protegerá de la policía?”

“El caso Úrsula no es una excepción, es la regla”, dijo la ministra de la Mujer, Elizabeth Gómez Alcorda, tras el hecho. El presidente invitó a sus padres al edificio del gobierno. El Papa llamó. “¿Quién nos protegerá de la policía?” Lea varias pancartas durante una gran protesta en Buenos Aires después del asesinato de Úrsula. Porque: Casi todos los días matan a una mujer en Argentina. Según las estadísticas actuales, el 13 por ciento de los homicidios se producen entre policías o ex policías entre enero y agosto de 2021.

Mito: Activistas del movimiento Ni-Una-Menos protestan en Buenos Aires.

Mito: Hay que llamar la atención sobre los numerosos asesinatos de policías y ex policías.

Mito: En Argentina, una mujer es asesinada casi todos los días, más de una de cada diez por un oficial de policía o un ex oficial de policía.

Barbie, Barbara Jabala, aún puede estar viva. Fue asesinada por su ex novio Brian David Trosser en la plaza principal de su ciudad natal de Behujajo en su cumpleaños número 19. Barbie también se ha quejado varias veces. El padre de Barbie, Oscar Jabala, alega que cuando ocurrió el crimen el 6 de diciembre de 2019, la policía deliberadamente miró hacia otro lado.

“Hay grabaciones de conversaciones por radio entre policías en dos patrullas. Uno dice: ‘La hija de Jabala está caminando aquí’ y otro: ‘Aquí es donde camina Drasser’. Al exnovio no se le permitió acercarse a los 100 metros. Pero un coche iba en una dirección y el otro en la otra. Como padre, pienso: esto no es una coincidencia.

Si me encarcelaran durante seis meses por un enfoque prohibido, creo que se pospondría.

El padre era un experto en municiones y él mismo un oficial de policía hasta que Barbie murió. Actualmente se encuentra recolectando firmas para el proyecto legal. Proporciona un informe psicológico inmediato sobre una denuncia de violencia: en caso de peligro, el ocupante puede ser arrestado.

Mito: Luchando contra la violencia contra las mujeres tras la muerte de su hija: Oscar Jabala.

Mito: Desde la muerte de su hija Barbie, Oscar Jabala ha estado tratando de ayudar a otras mujeres. Esto evitará futuros actos de violencia.

Mito: La foto muestra a Barbara Jabala, de 15 años. Cuatro años después, la joven es asesinada a puñaladas por su exnovio.

El fiscal del caso Úrsula también quiere leyes más estrictas sobre la violencia contra la mujer. “Si Ryan viola la prohibición, no hay sentencia de prisión. Creo que si lo encarcelan durante seis meses por el enfoque prohibido, se pospondrá”, dijo Sergio Deron.

Mito: El abogado Sergio Deron Ryan exige castigos más severos por violar las sanciones, para evitar lo peor.

“¿A quién estamos reclutando realmente para la policía?”

El poder judicial no tiene personal. Su fiscalía ya tiene lista de acciones legales hasta 2023. “Estamos totalmente abrumados, así que no pude hacer un mejor trabajo. Y las medidas de seguridad que tenemos son orientativas. Si una mujer presiona el botón de pánico, puede que sea demasiado tarde. Y para brindar protección personal a todos los que se quejan, no tengo personal.

¿Por qué no estaba Matthias Martinez en la cárcel cuando apuñaló a Úrsula? “Además, se están llevando a cabo investigaciones internas en el Poder Judicial”, dice el abogado. “Pero me pregunto: ¿a quién estamos reclutando realmente para la policía?”

Mahinda tiene un problema con la policía

“Sabemos que hay un problema grave en la organización. Nos sentimos responsables cada vez que un acto nos lastima, pero trabajamos todos los días para cambiar la realidad”, dijo Agustina Patiño, directora de política de derechos humanos y género del Ministerio de Defensa en Buenos Aires.

Mito: Augustina Poutino está tratando de convencer a los agentes de policía sobre la violencia contra las mujeres.

Mito: El área a cargo de Poutino es tan grande como Polonia. Cerca de 90.000 policías trabajan allí.

Es la encargada de sensibilizar a los agentes de policía de la provincia de Polonia, así como de impartir clases de formación sobre temas como la violencia contra la mujer. Porque la policía realmente tiene un problema de arrogancia allí.

Mito: Más de uno de cada 10 asesinatos de mujeres es cometido por un oficial de policía. Las clases de capacitación ayudarán a crear conciencia entre los empleados del gobierno sobre la violencia contra la mujer.

Aproximadamente 6.000 agentes de la provincia han sido acusados ​​de cometer actos de violencia contra las mujeres en los últimos siete años. Ocho de cada diez siguen empleados. “De los 90.000 policías, 26.000 están ahora capacitados”, dijo Boutino. “Lo comenzamos con nuestro entrenamiento”. Con primeros éxitos.

Como antes, las mujeres que se quejan a menudo deben preguntar: “¡Cuida la casa, esto es un asunto personal!”

En mayo, los cadetes de la policía presentaron una denuncia ante un comisario general. Los estudiantes de policía dijeron que le habían ordenado “bombardear” con los superiores para conseguir una mejor posición.

Mito: La periodista Mariana Carbajal cofundó el movimiento de mujeres Ni-Una-Menos – “Ya nada”.

La periodista Mariana Carbajal, una de las cofundadoras del Movimiento de Mujeres Ni-Una-Menos, que lucha por los derechos de las mujeres y contra la violencia, dice: “En el pasado, las mujeres que denunciaban denuncias a menudo tenían que preguntar: ‘Puedes organizar. ¡Es personal! “Afortunadamente, está cambiando lentamente y se está tomando muy en serio a las mujeres”.

Pero si el culpable es un oficial de policía, las mujeres no confían en las empresas, y por una buena razón. “Seguimos viendo complicidad policial. Los anuncios se reducen o no se registran. Las pruebas serán destruidas “.

Rojas, la ciudad natal de la asesinada Úrsula, lleva meses sin descansar después del asesinato. La protesta se ha desarrollado frente a la comisaría una y otra vez. La madre también expresa fuertes sospechas contra la policía. Alguien le cortó el dedo a Úrsula en la escena y le robó el anillo de oro. El anillo reapareció solo después de que nos quejamos. Al parecer lo encontró un nómada.

Mito: Ursula es la única hija de Patricia Nasutti y su esposo Adolfo Pahillo.

“Quiero que todos los responsables de la muerte de Úrsula lo paguen. Jueces, abogados, políticos, todos”, dijo el padre Adolfo Pahillo. Los padres quieren enjuiciar a quien impidió el asesinato.