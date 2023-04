Asesinatos durante la dictadura militar argentina: Investigadores registran el apartamento de un ex oficial del ejército en Berlín

Los investigadores están registrando el apartamento de Berlín del ex oficial del ejército

Luis K., un ex oficial del ejército argentino buscado por sospecha de asesinato. Vivió tranquilo en Berlín durante muchos años. Ahora, los investigadores de la BKA y la Oficina del Fiscal General de Berlín registraron el apartamento de K en Prenzlauer Berg. Por Roberto Jurkschat

La Oficina de la Policía Criminal Federal en Berlín y la Oficina del Fiscal General (GSTA) el martes por la mañana en Prenzlauer Berg contenían la residencia de Luis K., un ex familiar del ex ejército argentino. Un ex oficial de la junta militar está acusado de secuestrar, torturar y asesinar al menos a 15 hombres y mujeres jóvenes.