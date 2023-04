Así es como el BVB puede empezar en el VfB Stuttgart

El Dortmund venció al Stuttgart 5-0 en el partido de ida. Jude Bellingham le dio al BVB la ventaja después de solo dos minutos en octubre. © Imago / Buck

El Borussia Dortmund es invitado al VfB Stuttgart. Presentamos todos los hechos sobre el juego y echamos un vistazo a la alineación esperada de BVB.

3 minutos tiempo de leer

2023-04-15 06:00:00

El Borussia Dortmund se enfrenta hoy al VfB Stuttgart (15.30 h, en directo por Sky). Te presentamos todos los hechos:



VfB Stuttgart vs Borussia Dortmund – ¿Qué jugadores faltarán?



VfB: Pfeiffer (infección), Nartee (entrenamiento de rehabilitación)

BVB: Duranville (falta de entrenamiento), Morey (falta de entrenamiento), Schlotterbeck (desgarro muscular), Schulz (no incluido), Süle (problemas musculares), Passlack (no incluido), Meunier (no incluido)



VfB Stuttgart vs Borussia Dortmund – Así pueden empezar los dos equipos:



VfB: Bredlow – Mavropanos, Anton, Eto’o – Vajnomann, Karazur, Endo, Sosa – Milot, Führich – Djerassi

BVB: Copil – Ryerson, Can, Hummels, Guerrero – Ozkan – Malin, Bellingham, Brandt, Adeyemi – Haller



VfB Stuttgart vs Borussia Dortmund – Esto es lo que dijeron los dos entrenadores:



Sebastián Hoeness (VfB): “El estado de ánimo es positivo, ganamos dos juegos, lo cual es importante. Ahora continúa. Queremos llevar el impulso con nosotros. No tenemos tiempo que perder y necesitamos sumar todos los puntos que podamos. Si el partido es bueno, luego también contra el Dortmund”.

Edin Terzic (BVB): “Hemos mostrado una buena reacción contra un competidor directo recientemente. Queremos construir sobre eso. No importa a quién nos enfrentemos ahora: tenemos que llegar a los partidos finales con hambre para poder vivir una gran historia”. juntos al final de la temporada”.

Datos sobre el partido VfB Stuttgart-Borussia Dortmund:

Duelo goleador: Stuttgart y Dortmund se miden por 106ª vez en la Bundesliga. Se anotaron un total de 354 goles en este duelo (182: 172 desde el punto de vista del BVB), solo dos jugadores de la Bundesliga tienen más goles, el Dortmund anotó 363 contra el Hamburgo y el Bayern anotó 355 contra el Bremen.

Últimos beneficios de BVB: El BVB ganó 10 de sus últimos 12 partidos de la Bundesliga contra el VfB y recientemente celebró cuatro victorias consecutivas de la Bundesliga contra los suabos por primera vez. Dortmund ahora lidera el balance general, con 24 empates, y BVB gana 41 veces (Stuttgart: 40). VfB ha ganado solo dos de sus últimos 21 encuentros contra Borussia, la última victoria en casa fue contra Dortmund en noviembre de 2017 con un marcador de 2: 1. Y: los negros y amarillos no han ganado tantas victorias fuera de casa con ningún otro equipo como con VfB Stuttgart (16). Recientemente, siete victorias en ocho partidos.

– BVB en la parte superior: El Dortmund corre de victoria en victoria en 2023. El BVB ocupa el primer puesto de la tabla anual con 31 puntos y el mejor equipo de la segunda mitad de la temporada con 25 puntos en diez partidos. El Stuttgart es último en la tabla de la segunda mitad (dos victorias, un empate y siete derrotas).

El portero del BVB, Gregor Koppel, está a punto de hacer su aparición número 100 en la Bundesliga. © dpa

– Partidos del propio Bellingham contra el VfB: Jude Bellingham Combina experiencias propias con VfB. anotó su primer gol en la Bundesliga contra los suabos (el 10 de abril de 2021 en una victoria a domicilio por 3-2); En la primera mitad de la temporada (5-0), el joven de 19 años anotó su primer y único gol hasta el momento.

– mezclado: En todas las competiciones, el Dortmund ha sufrido tres derrotas y un empate contra el Schalke 04 en sus últimos cuatro partidos en el extranjero: esta es su racha negativa más larga desde el otoño de 2019.

– Aniversarios: gregorio coppel Está a punto de jugar su partido número 100 en la Bundesliga (50 para el BVB). marco reyos Podría reclamar su victoria número 200 en la Bundesliga (hasta ahora 199 en 358 apariciones): entre los jugadores activos, solo Manuel Neuer, Thomas Müller y Mats Hummels han celebrado más éxitos.