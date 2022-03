Así funciona la dieta cetogénica • WOMAN.AT

cetogénico alimento – a veces también Dieta sin carbohidratos

Una nueva evolución de la dieta baja en carbohidratos. comes (casi) número carbohidratos, Alto en grasa.

Normalmente, el cuerpo obtiene energía del azúcar, es decir, de los hidratos de carbono. La dieta keto provoca una falta de carbohidratos en el organismo Cambio en el metabolismo

En el exterior, el llamado estado de “cetosis”. Esto también se llama “metabolismo de las grasas”. En el hígado, las grasas se convierten en cuerpos cetónicos, que se utilizan en lugar de los carbohidratos para obtener energía.

dieta cetogénica

En resumen: mucha grasa y algo de proteína (casi) sin carbohidratos. Si alimentas al cuerpo con más grasas de alta calidad y al mismo tiempo menos hidratos de carbono, Obtiene energía de las grasas.

No los carbohidratos habituales. Esto es para reducir el exceso de grasa sin perder masa muscular.

Se dice que una dieta cetogénica implementada correctamente es formidable Ayuda a perder peso.

Esto es especialmente cierto con respecto a Transferir.

¿Qué son los cuerpos cetónicos?

Comer carbohidratos bajos mantiene el nivel de insulina muy bajo. Las células grasas liberan ácidos grasos más rápidamente, que luego el cuerpo convierte en cuerpos cetónicos en el hígado. Cuando el cuerpo lo descompone, se genera energía.

(c) iStock

Así funciona la dieta cetogénica

El “comienzo” de la dieta cetogénica es inicialmente de 24 horas Rápido Después de eso, es mejor evitar los carbohidratos por completo durante los primeros cinco días. Come el resto de la dieta. 50g máximo por día.

Debe dividirse entre las comidas, por ejemplo, 20 gramos para el desayuno, 20 gramos para el almuerzo y 10 gramos por la noche.

Para que la cetosis, es decir, un cambio en el metabolismo, comience alguna vez, todos primero deben Las reservas de carbohidratos se agotan

voluntad. Esto es lo que sucede cuando no re-energizas tu cuerpo durante 24 horas, de ahí que ayunes al principio. Una vez que se da cuenta de que no hay más carbohidratos para seguir, comienza el comienzo Transición a la cetosis.

El tiempo que lleva acostumbrarse al “nuevo” modo metabólico suele ser muy individual. Puede contar con unos 5 días, por lo que se recomienda no comer carbohidratos durante este tiempo.

En el período de transición por falta de carbohidratos

Los síntomas también aparecen como gripe cetogénica o cetogripe

Está establecido. Después de todo, el cuerpo no se acostumbra a niveles tan bajos de azúcar en la sangre. Puede tener dolores de cabeza, sentirse débil y sin energía hasta que finalmente haya producido suficientes enzimas para poder usar sus células grasas como fuente de energía.

Consejo:

Bebe mucho y dale a tu cuerpo el descanso que necesita. El yoga o caminar al aire libre pueden ayudarlo a sentirse mejor. Es mejor posponer los ejercicios extenuantes para más adelante.

Cómo comer la composición correcta de macronutrientes

La distribución óptima de macronutrientes durante la dieta cetogénica es la siguiente: 60-70 % de grasas, 20-30 % de proteínas y 5-10 % de carbohidratos. Esto significa un máximo de 50 gramos de carbohidratos por día. Si hay más, el cuerpo “saldrá” de la cetosis.

¡Esto significa que tienes que ser constante!

A diferencia de muchas otras dietas para bajar de peso, con la dieta cetogénica es esencial que no consumas “demasiadas” proteínas. Demasiada proteína, como los carbohidratos, eleva los niveles de azúcar en la sangre, lo que dificulta la cetosis.

Dieta keto: puedes comer estos alimentos

comiendo muy poco

O incluso hambre mientras sigues la dieta cetogénica Ni de ninguna manera.

Un alto déficit de calorías ralentizará su metabolismo como mucho. En cambio, se trata de elegir los alimentos “adecuados” para entrar en cetosis. Especialmente vegetales verdes

Tan bajo en carbohidratos que puedes comer grandes cantidades sin afectar la cetosis.

(c) iStock

Al principio se aconseja evitar también los productos lácteos, ya que contienen azúcar debido a la lactosa. Consejo:

Cuando vaya de compras, siempre verifique la lista de ingredientes y la composición nutricional de los alimentos.

Los ácidos grasos de cadena media (como el aceite MCT puro o el aceite de coco) a menudo se denominan potenciadores cetogénicos porque el hígado los utiliza directamente. Mucha gente empieza por la mañana con el llamado “Café Plomo”

Por día: café negro con una cucharada de mantequilla y una cucharada de aceite de coco.

grasas saludables:

Pescado, aguacate, queso, nueces, carne, aceite de oliva, aceite de coco, aceite MCT

Pescado, aguacate, queso, nueces, carne, aceite de oliva, aceite de coco, aceite MCT proteína:

Pescado, carne y huevos

Pescado, carne y huevos Productos lácteos sin azúcar:

yogur griego, mantequilla, mantequilla clarificada

yogur griego, mantequilla, mantequilla clarificada Frutas bajas en carbohidratos:

Papaya, frambuesa, fresa, arándano

Papaya, frambuesa, fresa, arándano Verduras bajas en carbohidratos:

Lechuga, rúcula, diferentes tipos de col (como col blanca o verde, coles, col de Saboya), espinacas, brócoli, col, pepino, calabacín, berenjena, alcachofas, champiñones, espárragos

Lechuga, rúcula, diferentes tipos de col (como col blanca o verde, coles, col de Saboya), espinacas, brócoli, col, pepino, calabacín, berenjena, alcachofas, champiñones, espárragos Nueces y semillas bajas en carbohidratos:

Nueces de macadamia, avellanas, nueces de Brasil, semillas de chía, semillas de lino y semillas de calabaza

Nueces de macadamia, avellanas, nueces de Brasil, semillas de chía, semillas de lino y semillas de calabaza Bebidas:

Agua, café negro y té

Para asegurarse de obtener una cantidad adecuada de vitaminas, puede tener sentido ayudar a su cuerpo con varios suplementos durante la dieta cetogénica. Lo mejor es explicar con su médico de familia lo que tiene sentido.

Dieta Keto: no puedes comer estos alimentos

Sin embargo, los siguientes alimentos se omiten del menú:

Fruta de carbohidratos:

Manzana, plátano, uva, mango, piña

Manzana, plátano, uva, mango, piña Verduras ricas en carbohidratos:

Patatas, boniatos, zanahorias, calabaza, pimiento

Patatas, boniatos, zanahorias, calabaza, pimiento Legumbres:

Frijoles, guisantes, garbanzos y lentejas

Frijoles, guisantes, garbanzos y lentejas Frutos secos y semillas ricas en hidratos de carbono:

Nueces, cacahuetes, pistachos, anacardos

Nueces, cacahuetes, pistachos, anacardos Leche y productos lácteos bajos en grasa y productos lácteos con azúcar añadido

Cereales y pseudocereales:

Trigo, centeno, espelta, bulgur, avena, cuscús, quinoa y arroz

Trigo, centeno, espelta, bulgur, avena, cuscús, quinoa y arroz insalubre:

Dulces, comida rápida, papas fritas, refrescos y compañía.

(c) Elk Meyer

¿Cuánto dura la dieta cetogénica?

En general, no es posible decir cuánto tiempo debe durar una dieta cetogénica, ya que depende del metabolismo individual. El éxito con los clientes ha sido grande, especialmente en las primeras semanas. En principio, puedes seguir la dieta cetogénica todo el tiempo que quieras o hasta alcanzar el peso deseado. Sin embargo, los expertos en nutrición recomiendan que la dieta No más de 3 meses

para liderar

Para no obtener el efecto yo-yo, se recomienda cambiar cuidadosamente a la dieta “normal” después de la dieta. No vuelva a comer “todo” de inmediato, pero incorpore lentamente los carbohidratos a la vida cotidiana.

¿Cómo sabes que tu cuerpo está en estado de cetosis?

Puede medir si tiene cuerpos cetónicos, por ejemplo, mediante la respiración, la sangre o la orina. los Medición por orina

No es el más preciso, pero ciertamente el más simple, porque no necesita un dispositivo de medición. Simplemente puede obtener las tiras reactivas de Ketostix en su droguería o farmacia.

Ligero mal aliento al comienzo de un cambio metabólico podría ser otra indicación de esto. Sin embargo, esto debería disminuir después de unas pocas semanas. Proviene de la acetona, que es un subproducto inofensivo de la cetosis pero se excreta al respirar.

¿Es saludable la dieta cetogénica?

Dado que se supone que debe comer menos de 50 gramos de carbohidratos por día con una dieta cetogénica, se forma La dieta es muy unilateral.

Aunque las frutas y verduras son alimentos saludables, también contienen carbohidratos que deben evitarse.

Los expertos ven esto Así que la dieta es fundamental.

Sobre todo, el abandono total de las frutas y verduras puede convertirse en un problema a largo plazo debido a la falta de importantes vitaminas, nutrientes y fibra. Los valores en sangre también pueden deteriorarse significativamente con un exceso de cetonas.

A la larga también se puede demasiada grasa

Consumo: En la dieta cetogénica, constituye el 70% de los nutrientes. Por otro lado, el Ministerio de Salud de Austria recomienda obtener no más del 30% de las calorías totales de la grasa. Como alimento a largo plazo, no es adecuado, al menos para la mayoría de las personas. Si desea comer ceto de forma permanente, debe estar médicamente indicado.

¿La dieta cetogénica es adecuada para todos?

La dieta cetogénica no siempre se usa para perder peso. En el pasado, por ejemplo, también se usaba para tratar la epilepsia infantil. Originalmente fue desarrollado hace más de 100 años precisamente para este propósito. Keto también puede ayudar a tratar la diabetes como un alimento a largo plazo porque el nivel de azúcar en la sangre se mantiene estable.

En en absoluto

Sin embargo, uno debe intentar Para “experimentarte” a ti mismo

Cuando se trata de tratamiento de enfermedades

El va. Los cambios en la dieta (incluso si son temporales) siempre deben discutirse con un médico. Se puede usar un hemograma para ver si tiene alguna deficiencia de nutrientes.

En principio, no hay nada de malo en que las personas sanas que quieren perder peso prueben la dieta durante un cierto período de tiempo. Hay que decir que la transformación a largo plazo a Una dieta sana y equilibrada. Sería más razonable.

Las personas con enfermedades hepáticas o renales, las mujeres embarazadas, las personas con bajo peso o con trastornos alimentarios deben evitar la dieta cetogénica.

Ventajas y desventajas

ventajas:

Fluctuaciones bajas de azúcar en la sangre, quema de grasa. Los defensores de Keto también han informado menos antojos de alimentos.

Desventajas:

No es una dieta equilibrada, pero por un lado. Poca fruta y sólo cierto tipo de verduras, pero muy abundante en carne. La falta de fibra puede conducir a problemas digestivos. No apto como dieta a largo plazo. Expertos en nutrición advierten Cambiar el metabolismo sin consultar a un médico:

“El hecho de que tu cuerpo pueda hacer algo no significa que tú debas hacerlo”.

Estas celebridades siguen la dieta cetogénica

una actriz Baya entera

He estado en ceto durante años. Como diabética, debe mantener su nivel de azúcar en la sangre lo más constante posible. Escribí en un artículo titulado La salud de la mujer.

“Mis médicos me dijeron que necesitaba controlar mi dieta para mantenerme saludable y me lo tomé muy en serio. Quería deshacerme de la insulina, así que decidí dejar de comer carbohidratos procesados ​​y azúcar como Adiós a la bollería y al pan blanco

Decir, y valió la pena en serio”.

Berry ha seguido una dieta cetogénica durante más de 15 años: “Este tipo de dieta me ha ayudado a controlar mi diabetes. También soy activo y me ayuda a mantener mi peso y mantenerme en forma”.

Empresario y estrella de la telerrealidad kourtney kardashian

Ella también es fanática de la ceto. “Mi cuerpo nunca se vio mejor que cuando seguí la dieta cetogénica durante dos meses”, escribió en su blog de estilo de vida. caca

“Para mí, es la mejor manera de entrenar mi cuerpo, reducir los antojos de azúcar y aumentar la pérdida de peso y la quema de grasa”.