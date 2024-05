Así se pueden reducir los niveles de colesterol

periódico Fulda tutor

de: Julián Gutman

Los niveles altos de colesterol pueden provocar enfermedades cardiovasculares como ataques cardíacos. Lea cómo puede prevenirlo siguiendo una dieta adecuada.

Kassel/Fulda – El colesterol juega un papel crucial en nuestro equilibrio hormonal. Cada célula de nuestro cuerpo contiene esta sustancia natural que nuestro cuerpo puede producir por sí mismo. “No podemos vivir sin colesterol”, dijo a la revista Martin Halle, director médico de la Cátedra y Clínica de Medicina Deportiva Preventiva y de Rehabilitación de la Facultad de Medicina de la Universidad Técnica de Múnich. centrarse. Por tanto, el colesterol es necesario para mantener las funciones vitales. Sin embargo, es importante controlar los niveles de colesterol y evitar que suban demasiado.

Reduzca eficazmente los niveles de colesterol: un experto en corazón ofrece consejos

Haley, experta en enfermedades cardiovasculares, expresa su preocupación por los estilos de vida modernos que promueven niveles altos de colesterol. Los factores de riesgo incluyen la falta de ejercicio y una dieta rica en grasas no saludables, El escribe hna.de.

El cuerpo necesita grasas para producir colesterol (grasas en la sangre). Sin embargo, cuando fluye demasiado colesterol por nuestras venas, aumenta el riesgo de que se acumule en los vasos y se estreche. La consecuencia grave de este desarrollo puede ser un ataque cardíaco o un derrame cerebral, dependiendo de los vasos afectados.

Los expertos dicen que es posible que el óvulo todavía esté presente, al menos de vez en cuando. Si se prohíben todos los alimentos que contienen colesterol, el cuerpo lo produce por sí mismo © Sven Hoppe/dpa

Pero no todas las grasas contribuyen al estrechamiento de los vasos sanguíneos. “Hay grasas buenas y grasas malas”, explica Haley. centrarse-entrevista. Las grasas buenas son aquellas que son líquidas a temperatura ambiente, como el aceite de oliva o de canola. Pero los aceites que se encuentran en las nueces, las legumbres, los cereales y los cereales integrales también contienen ácidos grasos insaturados, que mantienen flexibles las paredes de los vasos sanguíneos. Por otro lado, están los ácidos grasos saturados, que son grasas no saludables. Ejemplos de esto incluyen la mantequilla y el aceite de coco. Pero otras grasas que son sólidas a temperatura ambiente también deben reemplazarse con ácidos grasos insaturados para reducir los niveles de colesterol. El médico especializado Martin Haley lo confirma: “Podemos mantener el estado físico y la actividad del cuerpo completamente a través de nuestra dieta”. centrarse-entrevista. Considera que la nutrición es un factor importante en la salud de nuestras células.

Diferencias entre el colesterol LDL y HDL: colesterol bueno y “malo” en comparación

LDL significa lipoproteína de baja densidad, que en alemán significa algo así como lipoproteína de baja densidad. Lo administra la Sociedad Alemana contra los Trastornos del Metabolismo de los Lípidos y Enfermedades Secundarias DGFF (Liga de Lípidos) e. V. Descrito como un componente “malo” de los lípidos sanguíneos. Transporta grasa desde el hígado a los órganos y puede permanecer en la sangre cuando las células del cuerpo ya no pueden absorber más colesterol dañino. En el peor de los casos, pueden acumularse como parte de placas en las paredes de los vasos sanguíneos, estrechando las venas e impidiendo así el flujo sanguíneo. Por tanto, el colesterol LDL se considera una causa de enfermedades cardiovasculares como infartos, accidentes cerebrovasculares y aterosclerosis.

Las siete mejores dietas que pueden tratar enfermedades: Cómo adelgazar de forma saludable Ver la serie de imágenes

Por el contrario, el colesterol HDL transporta el exceso de colesterol al hígado, donde se descompone. HDL significa lipoproteína de alta densidad, que se traduce en lipoproteína de alta densidad. Elimina, por así decirlo, el colesterol LDL malo y protege así los vasos. Por lo tanto, los expertos recomiendan niveles de colesterol total: un nivel de colesterol HDL de más de 40 mg/dL para los hombres y más de 45 mg/dL para las mujeres, más un nivel de colesterol LDL de menos de 115 mg/dL, dice la Lipid Association. .

Este artículo sólo contiene información general sobre el tema de salud en cuestión y por lo tanto no está destinado al autodiagnóstico, tratamiento o medicación. No sustituye, en ningún caso, la visita al médico. Lamentablemente, nuestros editores no pueden responder preguntas individuales sobre condiciones médicas.