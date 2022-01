Así viven los participantes del lujo “IBES” – todavía

Y pronto están sentados alrededor de una fogata con cucarachas y otros insectos. Pero las estrellas que pronto se mudarán al campamento de la jungla todavía viven en el hotel de lujo. Tara Tabitha muestra el éxito que ha tenido con los demás hasta ahora.

Serie de fotos con 12 fotos.

Finalmente, el verdadero campamento de la jungla se siente de nuevo. Después de “Soy una estrella, sácame de aquí” en 2020, debido a la pandemia de Corona, solo se mostró en la televisión un espectáculo forestal a pequeña escala producido en Hürth, este año podemos esperar un incendio real nuevamente. Estrellas de televisión más o menos famosas, personalidades de Internet, participantes de programas de citas lucharán por la corona de la jungla. pero antes RTL Lo que envía a doce participantes al campamento estéril, los VIP ahora se lo están pasando muy bien. La ex nominada a “Ex on the Beach”, Tara Tabitha, muestra lo bueno que es esto.

empleo Instagram El austriaco ofrece una visión del hotel de lujo, que RTL pone a disposición de sus candidatos. También puedes ver un video de esto arriba. Tara comienza su recorrido por la casa “Chicos, tenemos una villa tan hermosa para los próximos días”. “¡Todo es tan grande y tan hermoso!”

Amplio dormitorio, enorme salón con sofá XXL y por supuesto una preciosa piscina infinity con aguas cristalinas. La audiencia de televisión dice: “La piscina también está caliente. Eso significa que podemos ir a ella las 24 horas”. Aquí podrá relajarse ante el pesebre y el ambiente selvático domina la vida cotidiana. Pero ella prefiere el lujo. “Quiero quedarme aquí”; Es su veredicto sobre alojamiento de lujo.

Pronto vivirás con ellos. eric stevestLinda encaja Janina YoussefianY Felipe Pavlovickristen okpara lucas cordalesPedro Althoff Harald GlocklerY anushka renzi, Manuel Flickinger y Tina Rowland juntos. Todos ellos forman parte de la decimoquinta temporada de IBES. El espectáculo comienza el 21 de enero.