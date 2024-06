Asociación Alemana de Voleibol – VNL Masculino: Alemania perdió contra Argentina

26 de mayo de 2024



La selección masculina de Alemania no ha ganado en la Liga de Naciones de Voleibol (VNL). El equipo del seleccionador nacional Michael Winierski también tuvo que admitir la derrota en el tercer partido. DVV Men perdió contra Argentina 1:3 (25:21, 19:25, 21:25, 21:25).





Alemania empezó bien y dominó el primer set durante mucho tiempo. Fue al final que los argentinos volvieron a acercarse, pero no pudieron evitar perder el set. Sin embargo, después de eso, los sudamericanos jugaron cada vez con más fuerza, presionando a los alemanes con potentes servicios, y las negras fueron capturadas una y otra vez. Después de una segunda ronda muy clara, la tercera estuvo más igualada, pero al final los alemanes no lograron avanzar. El cuarto set también estuvo reñido: los hombres del DVV nunca se dieron por vencidos, pero al final tuvieron que aceptar la derrota. Las estadísticas de bloqueo de Argentina fueron particularmente impresionantes: tomaron posesión del balón 18 veces, mientras que los alemanes sólo lo hicieron siete veces. El mejor jugador ofensivo del DVV fue Moritz Reichert con 18 puntos.

“Empezamos bien, pero cometimos demasiados errores atrás y muchas veces fallamos en el bloqueo”, dijo Reichert, que “ya estaba decepcionado”, pero satisfecho de que “luchamos bien”. Da esperanza para los próximos partidos. “Aún nos queda un largo camino por recorrer y aprovechar toda la experiencia que podamos. Un partido como este es importante”, afirmó el atacante.

Christian Fromm tomó una decisión muy positiva y elogió al rival: “A veces hicimos cosas buenas, a veces deberíamos haber sido un poco más inteligentes y querer esforzarnos un poco más. Luego nos hicieron pasar un mal rato;

Los alemanes no tuvieron mucho tiempo para dejar atrás el partido. El último partido de la primera semana de la VNL está previsto para el domingo. Nos enfrentamos a Serbia a las 19:00 horas (hora alemana). “Será un partido difícil, pero lo daremos todo para conseguir nuestra primera victoria”, dijo Reichert. Fromm lo ve de la misma manera: “Tenemos que llevarnos lo positivo. Aún no estamos satisfechos y queremos hacerlo mejor. Tenemos que afrontarlo con mucho ánimo para poder conseguir un resultado positivo”.





Winierski derrotó a John Zimmerman, Denis Caliberta, Christian Fromm, Lucas Maas, Florian Krege, Philip Jahn y Lenny Craven en el primer set. El equipo alemán tuvo un comienzo furioso y rápidamente tomó una ventaja de 5-0 después de fuertes servicios de John Zimmermann. Los hombres del DVV presionaron mucho a los jugadores argentinos y después de dos bloqueos de Fromm y Zimmermann la ventaja aumentó a 11:3. Los sudamericanos también cometieron muchos errores (15:8). Contra John volvieron a reducir el marcador a 21:18 y 22:20, pero Crage finalmente cedió tres puntos de set (24:21), el primero de los cuales fue directamente gracias a la décima falta del argentino.

Yann Böhme fue titular en lugar de John en la segunda ronda. Sin embargo, esta vez la selección argentina tuvo un buen comienzo (1-4). Con un bloqueo de Craig, los alemanes perdieron 5:6 y permitieron a Argentina retroceder a 5:10. Ahora la recepción de Alemania preocupa ofensivamente a los sudamericanos con fuertes saques y bloqueos (7:14). Winyarski calificó su tiempo libre como más divertido y relajante. Un poco más tarde trajo a Moritz Reichert para Caliberta, a Tim Peters para Fromm y a Eric Burgraf para Zimmermann (9:17). Peter y Böhme volvieron a reducir el marcador a 19:23, pero al final los argentinos aguantaron el primer punto de set.

“Argentina jugó bien. En el primer set todavía no estaban a su nivel y cometieron muchos errores, eso lo aprovechamos”, analizó Winiarski durante el descanso del set. Lo habrían hecho mejor en la segunda ronda. “Tenemos que jugar más divertido y relajado, entonces el partido será abierto”, afirmó el seleccionador nacional.

Massey mantuvo el inicio del tercer set. Con dos strikes y un ace, lideró al equipo alemán por 6-3. Los argentinos se quedaron atrapados y redujeron el déficit a un solo punto. Fromm elevó el marcador a 15:12 con un ace, pero los sudamericanos volvieron a remontar, empataron a 15:15 y se adelantaron con un bloqueo ante Craig (15:16). Después de una defensa espectacular y un bloqueo de Maase, la ventaja volvió a cambiar (17:16). Ahora iba y venía y ninguno de los equipos podía salir (20:20). Pero Argentina atrapó el bloqueo dos veces y de repente tuvo tres series de balones en los que intercambiaron los primeros balones.

Los argentinos tomaron el ritmo con ellos y rápidamente recuperaron la ventaja con tres puntos (1:4). Los hombres del DVV se mantuvieron firmes y Reichert empató con dos puntos (8:8). Sin embargo, gracias a dos faltas de los alemanes y otro bloqueo contra Maas, los argentinos se alejaron inmediatamente en el 8:12. El bloque argentino ahora controló bien los ataques previamente exitosos por el medio (11:16). Winyarski trajo a Koralik para Crage. Después de una larga jugada, la defensa de Craven cae en el campo contrario (17:20). Luego, cuando Böhme anotó, los alemanes se acercaron a dos puntos (18:20). Pero los jugadores argentinos mantuvieron la tensión y ganaron cuatro puntos de set (20:24). Reichert bloqueó la primera victoria antes de que los jugadores argentinos celebraran la victoria.





Programar VNL Semana 1

Miércoles 22 de mayo: Alemania vs Italia 0:3 (21:25, 18:25, 23:25)

Jueves 23 de mayo: Alemania vs. Cuba 1:3 (24:26, 20:25, 25:18, 23:25)

Sábado 25 de mayo: Alemania vs. Argentina 1:3 (25:21, 19:25, 21:25, 21:25)

Domingo 26 de mayo, 19:00 horas (hora alemana): Alemania vs. Serbia

Hay un plan de juego completo. Aquí.

Todos los juegos de VNL están disponibles en transmisión en vivo paga volleyballworld.tv fue mostrado.





