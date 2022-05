Asteroides cercanos a la Tierra hoy: ¡9 cruceros orbitales acercándose a la Tierra!

(2022 GL1) es el más cercano a nosotros! Un total de 11 asteroides cercanos a la Tierra están alcanzando su órbita más cercana hoy. Una descripción general de los asteroides más grandes cerca de la Tierra el 23 de mayo de 2022.

La NASA actualmente sabe que hay más de 1,1 millones de asteroides en el sistema solar. Miles más se descubren cada mes. Se presta especial atención a los llamados asteroides cercanos a la Tierra, que no se mueven alrededor del Sol como la mayoría de los asteroides del cinturón de asteroides, sino que se acercan a la órbita de la Tierra y, por lo tanto, también pueden ser peligrosos para nuestro planeta. Este artículo le brinda una descripción general de todos los asteroides cercanos a la Tierra que pasan hoy por el punto más cercano de su órbita.

El lunes 23 de mayo de 2022, un total de 11 asteroides llegarán a su estación más cercana durante el día.

Los asteroides más grandes cerca de la Tierra hoy

“(2008 Semana 2)” Actualmente es el más grande, con un diámetro estimado de 305 a 682 metros asteroide cerca del suelo (2008 KW2) hace su próximo acercamiento a la Tierra hoy a las 10:01 am. El segundo asteroide más grande cerca de la Tierra es “488580 (2002 GK8)” Su diámetro se estima de 305 a 682 metros. “(2020 VY3)” Hoy ocupa el tercer lugar entre los asteroides cercanos a la Tierra más grandes (97 d. C. – 216 d. C.).

Este asteroide está especialmente cerca de la Tierra hoy.

Lo más parecido a la Tierra hoy en día es un asteroide “(2022 GL1)”. Se acerca a nuestro planeta a las 09:55 am a una distancia de hasta 14,3 millones de km.

El asteroide más cercano a nosotros hasta ahora sin golpear la Tierra fue “(2020 QG)”. El 16 de agosto de 2020 sobrevoló la Tierra a una velocidad de unos 44.000 km/h, a tan solo 3.000 km de distancia. Viniendo desde la dirección del sol, los expertos no lo vieron venir: fue visto solo 6 horas después de que voló. Probablemente no habría causado mucho daño al suelo incluso si hubiera chocado. Debido a su pequeño tamaño, de solo 3 a 6 metros de diámetro, se supone que se habría quemado en la atmósfera si se acercara.

Asteroides potencialmente peligrosos

Los asteroides potencialmente peligrosos son aquellos que se acercan a 0,05 AU (alrededor de 7,5 millones de km) y tienen un brillo absoluto de 22 mag o menos. Por lo tanto, se considera lo suficientemente grande (al menos 140 metros de diámetro) para causar daños importantes en caso de colisión. Alrededor del 20 por ciento de los asteroides cercanos a la Tierra se clasifican como peligrosos.

No hay ningún asteroide potencialmente peligroso cerca de la Tierra hoy.

9 cruceros orbitan alrededor de la tierra cerca de la tierra

Los asteroides que cruzan la órbita de la Tierra también se denominan cruceros en órbita. Asteroides de tipo cercano a la Tierra Apolo Cruzando la órbita de la Tierra desde el exterior, asteroides de tipo cercano a la Tierra Atón Cruzando la órbita de la Tierra desde dentro. Hoy, un total de 9 cruceros están en órbita alrededor de la Tierra acercándose a nuestro planeta.

Asteroides cercanos a la Tierra de Apolo hoy: “(2008 KW2)”, “(2014 JT2)”, “(2017 SF20)”, “(2019 YN)”, “(2021 BD3)”, “(2022 GL1)”

Cerca de la Tierra Aten asteroides hoy: “(2000 HO40)”, “(2018 KD2)”, “(2018 NR1)”

Los asteroides del tipo Amur y Atera no cruzan la órbita terrestre. Si bien es difícil de detectar AtiraLos asteroides se mueven completamente dentro de la órbita de la Tierra, acercándose al tipo de asteroides Cupido La órbita de la Tierra desde el exterior.

Asteroides cercanos a la Tierra hoy: “488580 (2002 GK8)”, “(2020 VY3)”

Todos los asteroides cerca de la Tierra hoy de un vistazo

apellido distancia: después Talla Velocidad El escribe fecha cercana a la tierra (2022 GL1) 14,3 millones de kilómetros 30-68 metros 15838 kilómetros por hora Apolo 23/05/2022 a las 09:55 (2018 KD 2) 23,5 millones de kilómetros 19 – 43 64.375 km/h Atón 23/05/2022 a las 06:10 (2000 HO40) 25,3 millones de kilómetros 92 – 206 dC 63.425 km/h Atón 23 de mayo de 2022 a las 4:15 pm (2021 BD 3) 34,4 millones de kilómetros 19 – 42 20172 kilómetros por hora Apolo 23/05/2022 a las 09:52 (2020 VY3) 49 millones de kilómetros 97 – 216 dC 57706 kilómetros por hora Cupido 23 de mayo de 2022 a las 8:39 am (2018 NR1) 65 millones de kilómetros 32 – 71 d.C. 67720 kilómetros por hora Atón 23/05/2022 a las 11:27 (2008 semana 2) 65,3 millones de kilómetros 305 – 682 dC 139.606 km/h Apolo 23/05/2022 a las 10:01 488580 (2002 GK8) 66,6 millones de kilómetros 305 – 682 dC 69.782 km/h Cupido 23/05/2022 a las 03:58 (2014 JT2) 70,2 millones de kilómetros 29 – 65 d.C. 71817 kilómetros por hora Apolo 23 mayo 2022 a las 21:35 (2019 SN) 73,8 millones de kilómetros 18 – 41 d.C. 91.623 km/h Apolo 23 de mayo de 2022 a las 7:39 am (2017 SF20) 73,8 millones de kilómetros 5-12 pm 89342 kilómetros por hora Apolo 23/5/2022 a las 5:26 a. m.

