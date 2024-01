Astronomía: Nuevas dudas sobre la cantidad de materia oscura que se espera en la Vía Láctea

Un equipo de investigación de Estados Unidos ha confirmado que las estrellas en el borde de la Vía Láctea se mueven más lentamente de lo esperado. El “sorprendente” hallazgo presentado ahora encaja con el descubrimiento que se anunció en otoño. En conjunto, ambos análisis indican que hay menos materia oscura en la Vía Láctea de lo esperado, escribió el grupo liderado por el astrofísico Xiaowei del MIT. Ambos se basan en datos particularmente precisos sobre las posiciones y movimientos de las estrellas obtenidos por el telescopio espacial Gaia de la Agencia Espacial Europea. Para el análisis que ahora se presenta, se compararon con datos del observatorio en el estado estadounidense de Nuevo México.

anuncio

El resultado no coincide con las expectativas.

Como explica ahora el grupo que rodea a Xiaowei Ou.Los datos de Gaia se evaluaron en 33.000 estrellas, incluidas algunas estrellas que orbitan el centro de la Vía Láctea. Complementaron la recopilación con datos del Experimento de Evolución de Galaxias del Observatorio Apache Point (APOGEE), que está instalado en el observatorio del mismo nombre. Lo usé para determinar qué tan rápido viajan las estrellas en relación con la distancia entre ellas. Hasta cierta distancia se cumplieron las expectativas de que la llamada curva de rotación se mantuviera plana. Pero en el borde de la Vía Láctea, las estrellas rotarán un poco más lento de lo esperado. El grupo dice que el resultado no encaja con otros análisis y comprender esto tendrá consecuencias de largo alcance.

Aunque el grupo ahora habla de sorpresa y extrañeza, el resultado no surgió del todo de la nada. El otoño pasado, un equipo de investigación presentó mediciones basadas en datos de Gaia, que de manera similar plantearon dudas sobre lo que creemos saber sobre la Vía Láctea. Incluso entonces, se decía que la curva de rotación más precisa de la galaxia espiral aún no era plana. A diferencia de los de la Vía Láctea, otros son diferentes. Esto significa que las estrellas de nuestra galaxia siguen la tercera ley de Kepler, pero se comportan de manera muy diferente a las estrellas de otras galaxias donde no se ha observado esta caída. Este descubrimiento fue uno de los fundamentos del desarrollo de la teoría de la materia oscura.

Si bien el equipo de Xiaowei escribe con cautela que su descubrimiento sugiere que hay menos materia oscura en la Vía Láctea, en otoño habrá cifras concretas. Se dijo entonces que la masa total de la Vía Láctea no podía superar los 200 mil millones de masas solares, pero en realidad se suponía que era de 1,5 billones. Así, la materia ordinaria representa alrededor de 60 mil millones de masas solares, mientras que el resto, que puede haberse reducido mucho, está formado por materia oscura. Al mismo tiempo, esto no significa que sucederá lo mismo con otras galaxias. La diferencia también podría deberse a la historia relativamente tranquila de la Vía Láctea. El nuevo estudio Ahora se ha publicado en Monthly Notices del Journal of the Royal Society.



(bueno)