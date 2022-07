Asus Rog Strix X570 F murió después del reemplazo de la caja

fülle den folgenden Fragebogenaus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke! ]

Procesador (CPU): Ryzen 7 5800x

Memoria (RAM): 32 GB Corsair Vengeance RGB Pro + 2 Kit de mejora de iluminación

Placa base: Asus Rog Strix X570 Gaming F

PSU: ¡Cállate! Straight Power 11750 Watts Oro

Condición: Asus Rog Strix Helios / Fractal Design Torrent

Tarjeta gráfica: EVGA RTX 3080 FTW3 Ultra Gaming

HDD/SSD: WD Black Sn850 1TB, 2x Crucial P1 1TB

Otro hardware obviamente relacionado con el problema (modelo de monitor, refrigeración, etc.): Alpenföhn Gletscherwasser 360, 3 Arctic P14 A-RGB

¡buenas tardes!

Mi sistema pasó de Asus Rog Strix Helios a torrent hoy. Antes del cambio, el sistema funcionaba normalmente. Caliente la CPU antes de continuar y comenzar la conversión. Antes de comenzar con la administración de cables, el sistema se probó y funcionó una vez. Desde que terminé de manejar los cables, ya no pasa nada. Por supuesto, el sistema se desactivó después de la prueba y todos los cables se colocaron de manera cómoda. A diferencia de Helios, ahora tengo un concentrador RGB instalado y uso Nexus Hun de Fractal. Todo siguió igual.

El logotipo de Rog en la placa no se enciende cuando se enciende la fuente de alimentación. Este fue siempre el caso.

Mi fuente de alimentación tuvo un patrón de error similar en junio y fue reemplazada. ¿Es por eso?

Los torrents ya tienen divisores incorporados. No tuve que cambiar nada allí. La rejilla del medio estaba equipada con un pasador en lugar de un hilo. El agujero en el tablero está debajo del agujero M2.

El método cero no tuvo éxito. Incluso fuera del caso no pasa nada. De hecho, estoy al final de mi ingenio. ¿Cual podría ser el problema? ¿La fuente de alimentación está rota nuevamente o son megas esta vez? Si la CPU/GPU está defectuosa, aún debería publicar, ¿verdad?

Se adjunta una imagen antes de comenzar el método de raspado. No se sorprenda, ya desconecté el Pwrbutton, etc. e intenté hacerlo funcionar acortando los pines correspondientes.

Método cero sobre la mesa

