Los luchadores por la libertad anti-Putin deberían liberar los pueblos y ciudades de Rusia de Ucrania. En una misión suicida, la potencia de fuego rusa detuvo a los combatientes en seco.

En la zona al norte de Jarkov (Ucrania) y al sur de Belgorod y Kursk (Rusia), los combates son mayoritariamente tranquilos. Desde hace varios días Kiev intenta tomar allí la iniciativa y llevar la guerra al territorio ruso. Oficialmente se dice que son soldados del Cuerpo de Libertad de Rusia, combatientes rusos en el exilio controlados desde Kiev. Hace un año se llevó a cabo una operación similar, a menor escala, en la misma habitación.

Ningún ataque importante

Sin embargo, el ejército ucraniano no puede lanzar una gran ofensiva como la que tendrá lugar en el verano de 2023. Esta operación apunta más al espacio de información que a posibles ganancias territoriales. El año anterior se había producido un golpe de estado en el que se superó la frontera mal asegurada y los ucranianos rusos pudieron establecerse en un pueblo. Después de recuperarse de la sorpresa, los rusos utilizaron artillería y poder aéreo. En poco tiempo, el grupo fue eliminado o devuelto a territorio ucraniano. Un desastre militar, pero un éxito en el frente de las relaciones públicas. En los medios occidentales, la dura derrota en Bakhmut fue reemplazada inmediatamente por buenas noticias sobre los luchadores por la libertad rusos.

Bélgorod en el centro

También este año la operación se centrará principalmente en el ámbito de la información. Después de una serie de derrotas, Kiev quiere lograr el éxito y avergonzar a Putin antes de las elecciones presidenciales. En comparación con el año anterior, cuando sólo se desplegó un comando con una fuerza de compañía, la operación fue diseñada para ser más generosa. Se lanzarían varias puntas de lanza ofensivas en un amplio frente, esta vez equipadas con vehículos blindados y bajo la protección de artillería y drones. El objetivo también era mucho más difícil. No sólo se debe ocupar una aldea fronteriza abandonada, sino que también se debe liberar o al menos amenazar la ciudad de Belgorod. Belgorod es aproximadamente del tamaño de Mariupol y tiene una población aproximadamente cinco veces mayor que la de Bakhmut. Si lo desafiaran, sería una grave humillación para Putin.

No cruzó la frontera

Hasta ahora el ataque ha sido desastroso. Kiev no puede lograr ningún éxito, ni a nivel político ni sobre el terreno. El desastre comenzó antes del ataque real. El alto mando ucraniano subestimó criminalmente al enemigo. De hecho, la frontera norte no está tan expuesta como el año pasado. Allí descansan alternativamente las fuerzas rusas y allí están estacionadas unidades o fuerzas de segunda clase, incluidos reclutas. Luego, el ejército ruso aprendió del reciente golpe y se preparó en consecuencia utilizando barreras minadas. Sobre todo, no parece haber escasez de equipo pesado y municiones por parte rusa. Aunque hay pocos combates en la zona, las líneas rusas están bien equipadas.

Hasta ahora, los ataques ucranianos han sido cortados de raíz. El despliegue de los legionarios, incluidos los combatientes de Ishker, no sorprendió a nadie. En las semanas previas a esto, los combatientes aparecieron cada vez más en los medios. Las tropas y el equipo pesado traídos no pasaron desapercibidos para los rusos y lucharon contra los combatientes anti-Putin donde ya estaban desplegados.

Enorme potencia de fuego de los rusos.

De hecho, habían logrado cruzar la frontera en algunos lugares, pero no podían establecerse en ningún lugar y siempre eran devueltos con pérdidas. Ucrania rodea la ciudad de Tjutkino por tres lados, y desde Rizhevka, por el lado ucraniano, se hicieron varios intentos de penetrar en el asentamiento. Los combates entre Popivka y Mokraya Orlovka tienen como objetivo el lado occidental de Belgorod. Aquí los ucranianos ni siquiera pudieron abandonar el pequeño asentamiento de Spodaryushino.

La situación es similar en el asentamiento ruso de Kozinka, donde a su lado se dispara contra ucranianos en Velika Pisarivka. Los ucranianos también fueron detenidos en el paso fronterizo de Nekhotivka. La excepción son las batallas reales, donde las tropas son detenidas por armas a distancia. La cantidad de artillería, morteros, bombas de crucero y cohetes utilizados por los rusos contra las unidades relativamente pequeñas del Cuerpo es grande. Una parte importante del material pesado del lado ucraniano ya se ha perdido. Sin ningún éxito real, el vídeo debía mostrar batallas en lugares del lado ruso, pero en realidad fue filmado en Ucrania.

No es posible hackear

El interior de Rusia está siendo bombardeado con drones y artillería, y hay vídeos de incendios y de civiles que huyen allí. Es probable que los combates continúen hasta el final de las elecciones presidenciales rusas el 17 de marzo, y el resto de la legión será sacrificada. Quizás los combatientes también cambien de táctica. En lugar de atacar con vehículos blindados, las unidades de asalto podrían pasar desapercibidas y luego intentar establecerse en un lugar para filmar un vídeo.

Pero dada la potencia de fuego rusa, es poco probable que fuerzas equipadas puedan cruzar. Las pérdidas hasta ahora habrán debilitado enormemente a las fuerzas de combate. En el arco del frente alrededor de Belgorod, Kiev perdió muchos más hombres y equipo que Moscú. Tanques de combate, vehículos blindados de transporte de tropas y valiosos equipos de ingeniería fueron destruidos debido a una fallida campaña de relaciones públicas. Estos materiales, que los rusos pudieron destruir fácilmente, no estarán en Ucrania mientras intenta contener a las fuerzas rusas en una defensa flexible.

Actualmente, Kiev sólo está ganando terreno gracias a un exitoso ataque con aviones no tripulados contra las refinerías de petróleo rusas. Aquí Moscú pasó por alto el hecho de que Ucrania también puede fabricar drones simples y baratos, e incluso tiene una ventaja al hacerlo. Es mucho más difícil proteger a Rusia, que es mucho más grande que Ucrania, de los ataques con drones.